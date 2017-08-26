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«Бекас» раскрыл правду: Денис Коротков, помаши карьере ручкой!

18:52. 26 августа 2017 Просмотров - 211 Нет комментариев Опубликовал:

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Международный терроризм – бич нашего времени. Закрыть глаза и сделать вид, что жизнь прекрасна, не получится. Теракты в городах и войны на Ближнем Востоке – это реальность. Но еще рождаются люди, готовые жизнь положить ради других. Российские добровольцы в их числе. Чистые душой люди их уважают, а гнилье пытается опорочить их память. Петербургский журналист Денис Коротков занимает в их ряду (гнид) не последнее место.

На «информационной передовой» с такими упырями сражаются блогеры, раскрывая их подноготную, обличая ложь и клевету. Манзал, блогер Живого Журнала, несколько статей опубликовал, рассказывая пользователям о лживых статейках Короткова, размещенных изданием «Фонтанка».

Если коротко, то журналист пытался опорочить память погибших в Сирии российских добровольцев. «Фонтанка», в свою очередь, нарушила российские законы, запрещающие выкладывать на всеобщее обозрение персональные данные, когда опубликовала статьи Короткова со скринами документов и фотографиями бойцов, указанием их имен и адресов.

Журналист сыграл на руку исламистам, которые вряд ли упустят шанс отомстить семьям тех, кто уничтожал их банды на Ближнем Востоке. Но и это еще не все. Информацию для своей статьи он почерпнул из интервью с добровольцем, носящим позывной «Бекас».

Он даже не думал, что улыбчивый питерский мужичок в «очечках» не о героизме, проявленном погибшими добровольцами, напишет, а подло его обманет. Впрочем, выход был найден: Бекас написал письмо Манзалу, разоблачающее лживую писанину Короткова.

Прочитайте статью «О людях и крысах». В ней перечислены те случаи, когда Коротков всем нам нагло соврал: и про тайно вывезенный в Израиль «массив информации», и про куртки «Европолис», подаренные, как выяснилось, по разовой акции, и многое другое. Интересная статья, вызвавшая прилив злобы у питерского писаки, привыкшего к вседозволенности.

bekas

Чего желал Коротков? Прославиться, получить медальку за расследование о российских добровольцах, воюющих в Сирии против ИГИЛ? На чужом горбу в рай въехать? Не получилось: кишка тонка, а страх за себя любимого слишком велик. Пока сидишь на стульчике и кропаешь очередной опус, поливая грязью погибших героев, чувствуешь себя «акулой пера»? Как только пользователи в комментариях называют твой адрес, так сразу сдулся?

Истерику блогеру Манзалу по телефону закатил, пользователей по IP-адресам стали вычислять, наплевав на конфиденциальность информации (опять!), разборки местного масштаба устраивать да полицией грозить.

Детский сад какой-то! Если уж оклеветал других людей, подставил их семьи под удар экстремистов, отвечай за свои поступки. Хотя, о чем я? Разве трусливое и подлое существо способно это понять? Пускай теперь встречает гостей. Адрес известен: Сестрорецк, улица Александра Паньшина, 21.

Блогеру Манзалу остается пожелать успехов в деле вывода Короткова на чистую воду. Кто знает, может, откликнутся и другие пострадавшие от его лжи. Общественный резонанс уже обеспечен, равнодушных нет. Ждем очередных разоблачений от Манзала. Коротков, а ты готовься…

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Метки: геополитика/россия/, добровольцы, ложь в СМИ, оппозиция, сирия
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