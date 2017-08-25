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“Звездные калеки”

16:02. 25 августа 2017 Просмотров - 117 Нет комментариев Опубликовал:
"Звездные калеки"

XXI век. Казалось бы — насмешки над человеком из-за изменений во внешности, вызванных тяжелой болезнью, давно должны были отойти в прошлое. Но нет, и сейчас встречаются уникумы, с усмешкой указывающие на особенных людей. Я и сама сталкивалась с таким, правда, еще в школе — несколько лет была “очкариком”. Осталась психологическая травма, после которой даже к солнечным очкам отношусь, мягко говоря, негативно. Но это поправимо: на помощь пришли линзы. Однако не все так легко и просто справляются со своими недугами, даже с учетом достижений медицины. Некоторые генетические заболевания калечат всю жизнь человека, и врачи не в силах помочь. Во многих странах для таких людей организована целая система поддержки, и они относительно обеспечены пособиями и прочим, чтобы вести нормальную (если ее можно так назвать) жизнь. Примечательно, что всего сотню лет назад в тех же странах к людям с теми же заболеваниями относились лишь немного лучше, чем к животным, а сами они, если вместо паперти попадали в так называемый “цирк уродов”, были вполне довольны своей участью, и благодарили Небо за аномальную внешность.

 

Такие, да не такие

Минимальный состав цирка, ввиду популярности оного приносящий своим создателям колоссальный доход, включал больных анорексией и страдающих от ожирения, женщин с бородой, сиамских близнецов, людей с ампутированными конечностями и кожными заболеваниями. Термин “анорексия” в пик расцвета цирков (XVIII-XX века) еще не был широко распространен, поэтому таких “циркачей” именовали просто скелетами. Они часто выступали в тандеме с толстякам — контраст вызывал особый интерес у зрителей. Но это все стандартный “комплект”, а для того, чтобы принести своему детищу всемирную славу, руководители стремились всеми правдами и неправдами раздобыть какого-нибудь совсем уж необычного циркача.

Процветающая нищета способствовала тому, что некоторые многодетные родители сознательно, на протяжении многих лет калечили своих отпрысков, чтобы впоследствии продать их в такой цирк за кругленькую сумму. Как вам становление человека-червя? Новорожденного малыша месяц за месяцем, год за годом туго бинтовали, нарушая нормальную циркуляцию крови, искусственно затормаживая естественное развитие и рост организма. В результате таких экспериментов у человека оставалась неестественно большая на фоне маленького тельца голова. Мне это напоминает бинтование ступней ног у девочек из Поднебесной, только там процедура служила на пользу местного эталона красоты, а будущих циркачей сознательно уродовали, чтобы выручить за них больше денег. Дети были беззащитны, и кажется, что взрослый человек ни за что не будет себя уродовать. Ан нет — я уже обмолвилась об анорексиках. Для их работы в цирке существовал строжайший критерий — рост не менее 170 см, а вес — не более 35 кг. А в “обратную” сторону — два центнера и выше. Но всему был предел, в том числе и искусственному уродству — гораздо больше у зрителей ценилось естественное. Волосяной покров в неположенных местах, сросшиеся пальцы, кожа, которую можно растянуть на несколько сантиметров — вот, что создавало аншлаги.

161 год от роду

Фрик-шоу — такое “цивилизованное” название цирк получил в США в XIX веке. Популярность его была неизмерима — число балаганчиков, демонстрирующих людей с аномалиями, в несколько раз превышало число обычных цирков.

Кого век назад называли уродами? Всех людей, в чьей внешности был бросающийся в глаза изъян. Создатели подобных цирков наживали целые состояния на таких показах. Успешнее прочих оказался Цирк Барнума и Бейли. Барнум — прирожденный аферист, к которому с возрастом пришло понимание простой вещи: гораздо безопаснее для себя, любимого, зарабатывать на зрелищах. Неизвестно, где он раздобыл свой первый “экспонат” — довольно жуткого вида женщину-негритянку, но заработал на ней неплохо. Барнум катал ее по США, утверждая, что женщине аж 161 год, и этим собирал аншлаги. Когда зрелище приелось, он заявил, что негритянка умерла, а вместо нее теперь говорит и двигается чучело с искусным внутренним механизмом. Интерес публики вспыхнул с новой силой, и не утихал до тех пор, пока женщина и вправду не умерла.

Прикинув и так, и этак, Барнум решил: если ему удалось хорошо заработать даже на одной артистке, то что же будет, если собрать несколько циркачей? И в 1871 году появляется Цирк Барнума. Позднее к нему на правах компаньона присоединился Бейли — богатый бизнесмен, на первых порах финансировавший данное мероприятие. Шоу считалось очень престижным, отбор актеров был невероятно жестким, а их эксплуатация — нещадной. Но те, кому волею судьбы пришлось записаться в ряды “аномалий”, все равно стремились попасть именно в это шоу, потому что на оплату труда актеров Барнум и Бейли не скупились. Об этом можно судить по состоянию сестер Сазерленд.

Они состояли в труппе на правах обладательниц невероятно длинных волос, и на момент завершения своей цирковой эпопеи поделили на семерых $3 млн, невероятную для тех времен сумму, что превратило их в завидных невест. Женихи не обращали внимания на солидный возраст избранниц, и трое из них в скором времени вышли замуж.

Дела любовные

Я не зря упомянула о том, что сестры Сазерленд вышли замуж. У каждого артиста Цирка (и этого, и многих других) было бессчетное количество поклонников. Несмотря на генетические отклонения, которые зачастую мешали им стать полноценными спутниками для избранников, циркачи могли спокойно перебирать кандидатов, отсеивая “неугодных” по каким-то параметрам, и выискивая лучший вариант для заключения брака.

Например, Юлия Пастрана, самая знаменитая волосатая женщина. Она отвергала предложения о замужестве, считая, что кавалеры слишком бедны и не смогут обеспечить вольготное существование такой, как она. В итоге Юлия стала женой владельца цирка, в котором работала. В 26 лет женщина скончалась при родах, а ребенок, унаследовавший генетические изменения матери и тоже родившийся волосатым, прожил всего три дня.

Лазарус Коллоредо, один из сиамских близнецов (главный, полагаю), в XVI веке собирал толпы поклонниц. Когда его (их?) карьера подошла к концу, он женился, обзавелся несколькими законными детьми и кучей внебрачных.

Федор Евтищев, русский “волосач”, тоже не блистал целомудрием. Собрался даже жениться, но увы — пневмония унесла жизнь жениха за несколько дней до свадьбы.

Принц Рандиан (сценический псевдоним) — “человек-змея”, с отсутствующими руками и ногами. Два брака, от которых нажито шестеро детей. Словом, артисты Барнума и Бейли если и страдали от своих недугов, то эти страдания окупались заработком и вниманием публики.

К 1930-м годам подобные шоу неуклонно теряли популярность, а после Второй мировой и вовсе исчезли. Мир пересмотрел свое отношение к инвалидам, и в развитых странах началась борьба за их права. Жесткие этические рамки держатся и по сей день, а на цирки, в которых выступали “аномальные” актеры, с 1955 года наложен строжайший запрет.

Времена меняются. Вряд ли сегодня хоть один человек, лишившийся конечностей или страдающий от генетического заболевания, не согласился бы променять все свои льготы и выплаты на здоровье. А сотню лет назад все было иначе. Отклонения во внешности были порой единственным шансом на безбедную жизнь. В ответ на вопрос “Хотели бы вы стать обычной женщиной?” та же Юлия Пастрана отвечала однозначным отказом, и говорила, что не устает благодарить бога за то, что родилась такой, какая есть. Никаких перемен в собственной судьбе женщина не желала.

Медуза ван Аллен

Девушка с врожденным дефектом костей, из-за которого не могла ни сидеть, ни ходить — только лежала. На сцене изображала грудничка, после чего поражала зрителей глубокомысленными беседами на философские темы и рассуждениями о литературе.

Элла Харпер

“Девочка-верблюд”, как ее прозвали в шоу Барнума и Бейли, была самой высокооплачиваемой звездой цирка за счет рекурвации коленных суставов. Колени Эллы были выгнуты в другую сторону, из-за чего она могла передвигаться только на четвереньках.

Леонард Траск

В 18 лет сломал позвоночник из-за падения с лошади, впоследствии к этой травме спины добавились еще несколько. В результате позвоночник Траска настолько искривился, что нос мужчины буквально уткнулся ему в грудь.

Принц Рандиан

Индиец до 63-х лет выступал в цирке, умел сворачивать ртом сигару, и рисовать, держа в зубах кисть.

Грэди Стайлз-младший

Его прозвали “мальчиком-лобстером”, так как пальцы рук срослись и больше напоминали клешни.

Источник: slavyanskaya-kultura.ru

Метки: Жизнь
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