В России началась чистка «культурной элиты»

С моей точки зрения "Культурной элите" по барабану Кирилл Серебрянников. Они боятся прецедента.

Так как потом последуют они , а рыльце то у всех в пуху.

"Культурная элита" не привыкла платить налоги. Их гонорары - поголовный черный нал.

Они считают , что это с народом бороться нужно по всей строгости закона за серые зарплаты, а их белых и пушистых трогать нельзя...

С уважением ко всем,

Аккерманец.

Либеральная общественность в трансе — подлая и неблагодарная власть отказалась простить какие-то жалкие 68 миллионов «гению», награжденному всеми европейскими премиями, «светочу» гомо –культуры Кириллу Серебряникову и все-таки арестовала его, предъявив обвинение в мошенничестве.

Трогать Серебренникова не хотели долго, намекая что он вполне может переехать на ПМЖ в какую-нибудь из столь любезных ему европейских стран. В мае этого года в квартире Серебренникова прошли обыски в связи с расследованием уголовного дела о хищении порядка 70 млн рублей из бюджета в 2014 году. При этом самого фигуранта по имени никто не называл: следствие долго говорило о том что деньги были похищены «неустановленными лицами из числа руководства некоммерческой организации „Седьмая студия“. Похищенные средства были выделены „на развитие и популяризацию искусства“ в России. После обысков в „Гоголь-центре“, где Серебренников является худруком, администрация этого заведения призвала всех неравнодушных спасать театр. В итоге в поддержку малоизвестного за пределами столичной гей-тусовки режиссера, который на тот момент просто проходил свидетелем по своему делу дружно взвыла значительная часть нашей «творческой элиты. Актер Евгений Миронов даже пытался впутать в дело Президента Путин, заявив ему на церемонии вручения государственных наград в Кремле: «Зачем? Ну зачем это делать?! Вы же во Францию в понедельник летите! Вам-то это зачем?!».

Ситуация изменилась на прошлой неделе, когда на Серебренникова дала показания одна из его подчиненных. Культурная тусовка стихла. Серебренников, не оценивший серьезности ситуации, был задержан по возвращении в Россию из очередной командировки, и этапирован в Москву, где ему сегодня предъявили обвинение в мошенничестве. Зато на сцене появился экс-премьер Алексей Кудрин, который много лет представлял интересы США и глобальных элит в российском правительстве, размещая наши золотовалютные резервы на счетах ФРС. Баскак новой Орды, Кудрин потребовал от властей отпустить Серебряникова. И не потому что тот не виновен, просто Кудрин считает, что содержание в СИЗО по подозрению в хищении жалких 68 млн. — избыточная мера. «Арест режиссёра - явно избыточная мера до суда, особенно после слов президента о чрезмерности арестов предпринимателей», — написал бывший Минфин и герой Болотной. Затем в дело вступили уже и «творческие». «Я воспринимаю это плохо, потому что не доверяю российским судам, не доверяю, не доверяю, к сожалению, всему, что курирует государство. Для меня это очередной звонок, очередной знак закручивания гаек. Кирилл Серебренников — художник, он занимается другим делом, его не занимает обогащение, это талантливый человек, который нашу страну прославляет в мире, получает премии на кинофестивалях, на театральных фестивалях. Я эмоционально думаю, что нет, он не виновен. Если меня попросят подписать письмо в поддержку, естественно, я его подпишу», — выдал художественный руководитель театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз. «Это бред, абсурд, этого не может быть. Я не верю, что Серебренников что-то себе мог положить в карман. Он настоящий большой художник. Я не понимаю, зачем это надо. У меня такое ощущение, что люди хотят опозорить страну, но я не понимаю, зачем», — присоединился к коллеге художественный руководитель театра «Мастерская Петра Фоменко» Евгений Каменькович.

Кстати, о гении Серебренникова. Про «Нуреева» «Катюша» уже рассказывала: пошлость, педерастия, вакханалия.

Но и другие шедевры немногим лучше. Например, нашумевший в Европе спектакль «Кому на Руси жить хорошо»: «Сцену поперек перекрывает гигантская бетонная стена с колючей проволокой поверху. Безапелляционная данность. И что бы ни происходило по видимую сторону — драка ли, праздник ли, алкоголическая ли вакханалия, — никто никогда даже не подумает к этой стене подступиться. Хотя, по всей видимости, за ней-то и обитают те, «кому живется весело, вольготно на Руси» — очень показательная аннотация к спектаклю, чтобы каждый немец с французом убедился — кроме как истребления эти русские уроды ничего не достойны, то ли дело мы — люди культурные, да вот еще Кирилл.

Уж прославил, так прославил, бандеровцы со слезами зависти, выстроились за автографами и уроками. Однако, ведь суть дела даже не в том, ЧТО ставил Серебренников (к сожалению). Суть в том, что он, по материалам дела, НЕ ставил , получая за это деньги от государства.

Так что возмущение некоторой части «творческой элиты» объясняется не столько заботой о К. Серебренникове — а просто тем, что на его месте может оказаться любой из них. Так что Райкиным и Учителям есть о чем задуматься.

ru-an.info

Во всей этой истории с Серебренниковым меня поражает, как толпа его защитников безапелляционно заявляет, что он не мог этого сделать, потому что…

И далее идёт перечисление его личных качеств и заслуг перед современным искусством.

В связи с чем хочется спросить: а с каких пор слово талант стало антонимом к слову преступление?! Но дело даже не в этом. Они так настойчиво говорят о его невиновности, как будто на дружеских посиделках и в своих спектаклях он давал детальный финансовый отчёт. А у каждого его защитника — как минимум диплом бухгалтера и доступ к фискальной документации Гоголь-центра.

Что касается попытки подмены понятий и попытки банальное воровство у государства в особо крупных размерах вывернуть в политическую плоскость, то, друзья мои, представьте, что было бы с вашим гением, если бы эти деньги ему выделило не государство, а частная лавочка?! Например, семейство Корлеоне, будь дело в Италии. Или какая-нибудь американская компания?! В первом случае г-н режиссёр однозначно перешёл бы в разряд «безвременно ушедших», а во втором — «безвременно сидящих». И это считалось бы само собой разумеющимся.

У нас же — буря в стакане воды. Потому что воровать у государства считается нормой!

И по этой причине все эти блеяния деятелей от искусства о том, что «Рафик ни в чем не виноват» вызывает всё нарастающее чувство раздражения.

Вот откуда вы знаете, виноват он или нет?! По глазам его честным поняли?! Или на спектаклях его осознали?! Идёт следствие. И будет суд. Который и вынесет решение.

И всё, что эта тусовка сейчас должна делать — терпеливо ждать оглашения вердикта.

Особо чувствительные могут начать вязать для своего протеже тёплые носки и присылать своему сидящему под домашним арестом коллеге цветы.

С другой стороны, призывать прекратить заниматься ерундой абсолютно бессмысленно.

Люди искусства уже вошли в образ, вжились в роль и готовы играть её до конца.

Даже не понимая, что их просто используют, затащив на сцену дешёвого и бездарного балагана…

Юлия Витязева, специально для News Front