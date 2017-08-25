В России началась чистка «культурной элиты»
С моей точки зрения "Культурной элите" по барабану Кирилл Серебрянников. Они боятся прецедента.
Так как потом последуют они , а рыльце то у всех в пуху.
"Культурная элита" не привыкла платить налоги. Их гонорары - поголовный черный нал.
Они считают , что это с народом бороться нужно по всей строгости закона за серые зарплаты, а их белых и пушистых трогать нельзя...
С уважением ко всем,
Аккерманец.
Либеральная общественность в трансе — подлая и неблагодарная власть отказалась простить какие-то жалкие 68 миллионов «гению», награжденному всеми европейскими премиями, «светочу» гомо –культуры Кириллу Серебряникову и все-таки арестовала его, предъявив обвинение в мошенничестве.
Трогать Серебренникова не хотели долго, намекая что он вполне может переехать на ПМЖ в какую-нибудь из столь любезных ему европейских стран. В мае этого года в квартире Серебренникова прошли обыски в связи с расследованием уголовного дела о хищении порядка 70 млн рублей из бюджета в 2014 году. При этом самого фигуранта по имени никто не называл: следствие долго говорило о том что деньги были похищены «неустановленными лицами из числа руководства некоммерческой организации „Седьмая студия“. Похищенные средства были выделены „на развитие и популяризацию искусства“ в России. После обысков в „Гоголь-центре“, где Серебренников является худруком, администрация этого заведения призвала всех неравнодушных спасать театр. В итоге в поддержку малоизвестного за пределами столичной гей-тусовки режиссера, который на тот момент просто проходил свидетелем по своему делу дружно взвыла значительная часть нашей «творческой элиты. Актер Евгений Миронов даже пытался впутать в дело Президента Путин, заявив ему на церемонии вручения государственных наград в Кремле: «Зачем? Ну зачем это делать?! Вы же во Францию в понедельник летите! Вам-то это зачем?!».
Ситуация изменилась на прошлой неделе, когда на Серебренникова дала показания одна из его подчиненных. Культурная тусовка стихла. Серебренников, не оценивший серьезности ситуации, был задержан по возвращении в Россию из очередной командировки, и этапирован в Москву, где ему сегодня предъявили обвинение в мошенничестве. Зато на сцене появился экс-премьер Алексей Кудрин, который много лет представлял интересы США и глобальных элит в российском правительстве, размещая наши золотовалютные резервы на счетах ФРС. Баскак новой Орды, Кудрин потребовал от властей отпустить Серебряникова. И не потому что тот не виновен, просто Кудрин считает, что содержание в СИЗО по подозрению в хищении жалких 68 млн. — избыточная мера. «Арест режиссёра - явно избыточная мера до суда, особенно после слов президента о чрезмерности арестов предпринимателей», — написал бывший Минфин и герой Болотной. Затем в дело вступили уже и «творческие». «Я воспринимаю это плохо, потому что не доверяю российским судам, не доверяю, не доверяю, к сожалению, всему, что курирует государство. Для меня это очередной звонок, очередной знак закручивания гаек. Кирилл Серебренников — художник, он занимается другим делом, его не занимает обогащение, это талантливый человек, который нашу страну прославляет в мире, получает премии на кинофестивалях, на театральных фестивалях. Я эмоционально думаю, что нет, он не виновен. Если меня попросят подписать письмо в поддержку, естественно, я его подпишу», — выдал художественный руководитель театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз. «Это бред, абсурд, этого не может быть. Я не верю, что Серебренников что-то себе мог положить в карман. Он настоящий большой художник. Я не понимаю, зачем это надо. У меня такое ощущение, что люди хотят опозорить страну, но я не понимаю, зачем», — присоединился к коллеге художественный руководитель театра «Мастерская Петра Фоменко» Евгений Каменькович.
Кстати, о гении Серебренникова. Про «Нуреева» «Катюша» уже рассказывала: пошлость, педерастия, вакханалия.
Но и другие шедевры немногим лучше. Например, нашумевший в Европе спектакль «Кому на Руси жить хорошо»: «Сцену поперек перекрывает гигантская бетонная стена с колючей проволокой поверху. Безапелляционная данность. И что бы ни происходило по видимую сторону — драка ли, праздник ли, алкоголическая ли вакханалия, — никто никогда даже не подумает к этой стене подступиться. Хотя, по всей видимости, за ней-то и обитают те, «кому живется весело, вольготно на Руси» — очень показательная аннотация к спектаклю, чтобы каждый немец с французом убедился — кроме как истребления эти русские уроды ничего не достойны, то ли дело мы — люди культурные, да вот еще Кирилл.
Уж прославил, так прославил, бандеровцы со слезами зависти, выстроились за автографами и уроками. Однако, ведь суть дела даже не в том, ЧТО ставил Серебренников (к сожалению). Суть в том, что он, по материалам дела, НЕ ставил , получая за это деньги от государства.
Так что возмущение некоторой части «творческой элиты» объясняется не столько заботой о К. Серебренникове — а просто тем, что на его месте может оказаться любой из них. Так что Райкиным и Учителям есть о чем задуматься.
ru-an.info
Во всей этой истории с Серебренниковым меня поражает, как толпа его защитников безапелляционно заявляет, что он не мог этого сделать, потому что…
И далее идёт перечисление его личных качеств и заслуг перед современным искусством.
В связи с чем хочется спросить: а с каких пор слово талант стало антонимом к слову преступление?! Но дело даже не в этом. Они так настойчиво говорят о его невиновности, как будто на дружеских посиделках и в своих спектаклях он давал детальный финансовый отчёт. А у каждого его защитника — как минимум диплом бухгалтера и доступ к фискальной документации Гоголь-центра.
Что касается попытки подмены понятий и попытки банальное воровство у государства в особо крупных размерах вывернуть в политическую плоскость, то, друзья мои, представьте, что было бы с вашим гением, если бы эти деньги ему выделило не государство, а частная лавочка?! Например, семейство Корлеоне, будь дело в Италии. Или какая-нибудь американская компания?! В первом случае г-н режиссёр однозначно перешёл бы в разряд «безвременно ушедших», а во втором — «безвременно сидящих». И это считалось бы само собой разумеющимся.
У нас же — буря в стакане воды. Потому что воровать у государства считается нормой!
И по этой причине все эти блеяния деятелей от искусства о том, что «Рафик ни в чем не виноват» вызывает всё нарастающее чувство раздражения.
Вот откуда вы знаете, виноват он или нет?! По глазам его честным поняли?! Или на спектаклях его осознали?! Идёт следствие. И будет суд. Который и вынесет решение.
И всё, что эта тусовка сейчас должна делать — терпеливо ждать оглашения вердикта.
Особо чувствительные могут начать вязать для своего протеже тёплые носки и присылать своему сидящему под домашним арестом коллеге цветы.
С другой стороны, призывать прекратить заниматься ерундой абсолютно бессмысленно.
Люди искусства уже вошли в образ, вжились в роль и готовы играть её до конца.
Даже не понимая, что их просто используют, затащив на сцену дешёвого и бездарного балагана…
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Хорошо ,что вы вернулись к этой теме.Не знаю почему,я уже не обращаю внимание на эти суды,всеравно будет так,как вчера…”В Москве по делу о растрате в особо крупном размере осуждены генерал-полковник внутренней службы Владимир Артамонов, до мая 2017 года являвшийся замминистра – статс-секретарем МЧС, его жена Галия и экс-начальник ФГБУ ВНИИ ГОЧС генерал-майор Валерий Акимов, все получили по три года условно.””..понимаете условно,т.е никак,за деньги естественно,если их много у одних,то ими делятся ,если попался.Система себя не убивает.Но здесь ,мне очень хочется ,чтобы был показательно наказан,они всю культуру и все СМИ захватили эти либерасты,педерасты- в прямом смысле.Это такое жуткое голубое лоби,если не стронуть с места,сдохнем от их маразма.Ну да-это намек,упокойтесь или будет хуже.НО от этого ничего не поменяется и опять скажут- ну,где эти русские режиссеры,актеры,адвокаты,их же нет-все рассыпется.Конечно их мало,т.к. одиночки типа Меньшова выживают редко,вон даже Бортко продался(потому что коммунист,они всего лишь болтуны),человек попадает в Систему и если он отказывается действовать по их правилам ,его уходят,как во дворе в детстве.Ничего не будет ,спорим-так условно- 2 года,легкий испуг и снова ,но аккуратней будут тырить.Это еще тему антисемитизма нераскрутили,сразу поднимется гвалт и санкции от их Бульдога-Америки.Ну ведь это будет плевок в души,разве нет,не вденьгах же дело,трлн украли и вывезли, но души же разлагают эти богоизбганные .А потом возмущаются ,что мы тупо,уныло реагируем,***** мол,но ведь -от этого же их беспредела.
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Хорошая статья! Неужели все эти люди действительно не понимают, что талант и уголовно-наказуемое преступление вещи абсолютно не поддающиеся сравнению, это как “два крокодила, один зеленый другой на север”.Человек может быть хорошим даже отличным во всех отношениях, но если он совершил какое либо правонарушение то должен отвечать согласно действующего законодательства, причем если его поймали и доказали вину, а если не поймали то пускай дальше будет белым и пушистым. Думаю что многие из этого списка сами причастны к каким либо преступлениям, проверили бы их, только негласно без рекламы.
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Ничего необычного.Эти люди уже приняли в свою душу Западные этические принципы “выгода, сила, закон” и знают “ценность” каждой из них. Советь не входит в круг их понятий и им, по большому счёту нечего делать в Русском обществе, кроме как быть проводниками западного разврата, подобно радиостанциям “Голос Америки”, “Свобода”, “Свободная Европа” и им подобным. Я бы изымал у них ущерб, причинённый Русскому обществу, и отправлял на постоянное место жительства туда, куда сегодня переместились эти радиостанции и где царит их мировоззрение-миропонимание.
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Да ****** они все, режиссеры (с) Брат