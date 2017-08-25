В.Л. Авагян: „Комендантский чёс”

Реальные блага всегда ограничены. Самые дорогие и ценные блага – наиболее ограничены. И потому за них всегда шла и всегда будет идти борьба. Она приобретает разные формы, кто бы спорил, соответствует декорациям и темпераменту конкретной эпохи (иногда нужна рать , а иногда достаточно просто наорать ). Но она началась сразу – и будет до скончания мира.

То, что мы раньше считали, будто это не так – вопрос лишь к нашей адекватности. Если мы в реальности чего-то не понимаем, то это не проблемы реальности, а наши субъективные проблемы. Естественно, всё и всегда использовалось и используется как орудие борьбы человека с человеком.

Лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян на круглом столе «Актуальные вопросы управления обороной Российской Федерации», проходящем в рамках форума «Армия-2017» заявил: «Мы имеем дело не с гибридной войной, а с паравойной, с ситуацией, когда войной стало все: экономическая война, политическая война, социальная война, культурная война и многое другое». Кургинян совершенно прав по сути, но не прав по модальности. Что значит «стало»? Разве оно когда-то было иначе?



Идёт паравойна – а у неё свои законы. Они в корне отличаются от законов курорта, пляжа, комнаты отдыха и всех тех мест, где человек, отдыхая от борьбы, проводит добродушно и миролюбиво свой досуг. Делу время – потехе час. Точно так же и паравойне время – а миру час.

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Вне диалектики жизни хороша та власть, которая добра и отзывчива к людям и создаёт им все условия для их удобства, какие только можно. Плоха же та власть, которая людей разоряет, терроризирует, держит в «ежовых рукавицах».



Это настолько просто, и, казалось бы, очевидно, что очень легко уравнять прогрессивность власти с количеством её даров низам. И наоборот: считать реакционность власти прямо пропорционально её тумакам народным массам…

Конечно, все любят человека, который делает щедрые подарки. Такого человека – только хвалить и славить! Но при одном маленьком условии: чтобы он раздавал СВОЁ, А НЕ ЧУЖОЕ.

Потому что человек, который «щедро» дарит вам вещи, не принадлежащие ему – не только обманывает, но и подставляет вас. Если, например, он «подарил» вам угнанную машину – вы же можете загреметь под уголовное дело, за приобретение краденого! И доказывайте потом, что не знали, денег не платили, в дар получили… Кто поверит?

Хорошо, конечно, когда власть заботится о людях. Но вообще-то она должна в первую очередь заботиться о себе, о своей сохранности и неприкосновенности.

Не позаботясь о себе, потеряв власть – правитель людям не нужен и справедливо презираем ими. Чего он может и кому дать, если у него самого всё отняли? Кому нужно его добродушие, если он не встал на пути у звериного оскала узурпаторов?

Конечно, умная власть понимает, что заботясь о себе (своей сохранности) – она должна бороться и с нищетой масс, и с криминалом. И в любом населённом пункте.

Не потому, что она такая добренькая и сердобольная, а потому что нищета подданных и криминал подрывают, в первую очередь, её собственную базу.

Однако истина одна: любой человек в любой точке планеты в любое время владеет ТОЛЬКО тремя видами вещей:

1. Теми, которые никому не нужны

2. Теми, о которых никто, кроме него, не знает.

3. Теми, которые он ОТСТОЯЛ в борьбе.

Можно сколько угодно заниматься демагогией, рассуждая про законность и демократию, но по факту всегда было и будет только так: у вас есть только то, что вы добыли в драке, не считая никому не нужных или очень глубоко запрятанных исключений.

В первую очередь это касается власти – КАК СОВОКУПНОСТИ ВСЕХ ЦЕННЫХ ПРЕДМЕТОВ, ВМЕСТЕ ВЗЯТЫХ. Для власти малоактуальны никому не нужные или тщательно упрятанные предметы. Она, как верховный собственник, распоряжается всеми благами на своей территории – и только это делает её НАСТОЯЩЕЙ ВЛАСТЬЮ.

Если кто-то скажет вам, что он власть, но при этом не может мгновенно осуществить любую конфискацию на своей территории – плюньте лжецу в глаза! Никакая он не власть, а обслуживающий персонал в пышной лакейской ливрее!

Потому любой, даже самый простой человек – вправе спросить у власти со всей гражданской суровостью патриота:

-«Защитница» ты долбаная, кого из нас ты можешь защитить, если ты даже себя защитить неспособна?! Кому нужен телохранитель, не умеющий самого себя защищать?!

Если вы домохозяин – то можете в любой момент взять всё, что лежит в доме, и использовать его, как захотите. Или же вы не домохозяин – третьего не дано…

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Поэтому с точки зрения диалектики жизни, для реалиста – способность власти огрызаться на собчаков и отстаивать себя важнее любых её даров.

Потому что любые дары нежизнеспособной власти – всё равно ничтожны, и лишь фикция.

Смысл в пожаловании имеется только тогда, когда тебя жалует реальная власть, достаточно клыкастая и когтистая для самообороны.

Если же «заботу о людях» осуществляют засахарившиеся и сморщенные судорогой небывалого «гуманизма мозга» печёные яблочки горбачёвского разлива, то своей «заботой» они погубят и людей, и себя.

При этом на них, дураков, плевать три раза. А вот простых людей жалко!

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Конечно, комендант крепости В ЧИСЛЕ ПРОЧЕГО должен заботиться о питании и удобстве для солдат на её стенах.

Но первая и главная его задача – отстоять саму крепость.

А если он увлечётся кормлением и ублажением гарнизона – то враг войдёт в цитадель. Далее не будет уже ни коменданта, ни гарнизона…

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В народной философии «Рать» – первоисточник всего. Источник военной власти (идти на рать), плодородия почвы («орать» – значит, пахать, обрабатывать землю), формальных признаков начальства («орать» – значит, громко кричать, командовать, распоряжаться). В сущности, ратное право – есть источник всякого иного права на землю, пространство.

Это совершенно очевидно, и понятно, и неопровержимо. Прежде, чем пользоваться чем-то в пространстве, необходимо его завоевать и отстоять – «ратью от ратей». Без этого просто не о чем будет говорить.

Рать предоставляет землю работникам – которые ищут у неё защиты и покровительства, и без неё – попросту трупы, ибо на каждый клочок земли (пространства) – всегда по десять и более желающих (за исключением совсем уж мёртвых пустынь и ледников).

Но та же самая рать предоставляет власть и своему командиру, атаману, конунгу, королю, царю, президенту или генсеку.

По отношению к рати, как бы ни старались церковники или идеологи – предводитель всего лишь «первый среди равных». Войско дало ему власть, войско может и отобрать в любой момент.

Поэтому именно вооружённая сила, готовая в любой момент дать отпор любому покушению на землю, покарать любого представителя «захватного права» – первоисточник жизни для трудящихся и первоисточник власти для правительств.

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Это правило не только объясняет многовековую стойкость феодальных отношений и иерархий, но и совершенно актуально для наших дней.

Если нечем противостоять захватному праву захватчика (а в захватчиках никогда нет нехватки) – то любые права трудящихся ничтожны, и любые решения формальной власти тоже ничтожны.

Трудящийся может что угодно себе требовать («перестройка» показала, сколь экзотичными бывают эти требования распоясавшихся пацифистов), а номинальная власть что угодно им выписывать и формально предоставлять. На деле же, в реальности, это лишь ИГРЫ ШИЗОФРЕНИКОВ, живущих в воображаемом мире, а точнее – в воображаемых мирах.

Шахтеры, например, вышибая забастовками из КПСС всё больше льгот и надбавок, не понимали предельной шаткости своего положения невооружённых, неоказаченных общин. Такая община любому захватчику – как хорошо прожаренная котлета. О чём с котлетой разговаривать?

Но и сама поздняя КПСС, утратив адекватные представления о реальности, дарила направо и налево людям уже не свои блага.

Ведь благо есть владение РАТИ – и если рать не твоя, то и благо не твоё.

КПСС уже вовсю поедали собчаки на основании захватного права, которому дряблая и мягкотелая партия-слизняк ничего не могла противопоставить…

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Каков же главный вывод? Не паравойна, в которой всё – орудие войны, новая. Это мы, очнувшись из сладких снов, новые для древней паравойны. И, как новички, мы должны учиться ей опережающими темпами.

Или вместе выжить.

Или, попытавшись выжить порознь (как советские республики) – вместе погибнуть, уйти в никуда, оставив все дефицитные блага мира более расторопным и реалистичным народам.



В.Л. Авагян

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