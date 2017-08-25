24 августа Украина отмечает день Независимости (ровно 26 лет назад в Украинской ССР провели референдум о незалежности). Отмечает с парадом, с пафосом. И с незавидными достижениями.

Сначала про пафос. Им просто брызжет из кастрюльки, например, вице-спикера Верховной Рады Украины Ирины Геращенко.

— Я буду кричать до хрипоты, когда пойдет наше войско. Я сотру руки в кровь, аплодируя нашим ребятам. Я буду плакать от гордости за украинскую армию. Я буду смеяться от радости, когда президент будет вручать боевые флаги героям! – написала она в соцсетях. Истерика? Без сомнения. От того, что парад – единственный на сегодня позитив, в который «вожди и герои Майдана» могут сбежать от грустной действительности. Потому что 26 лет назад ничто не предвещало «такого вот конца».

ЕСТЬ ТРИ ЖЕЛАНЬЯ, НО НЕТ РЫБКИ ЗОЛОТОЙ

Украина вступала в Незалежность, выходя из СССР, мощным государством с современными промышленностью и наукой, с развитым сельских хозяйством, с лучшими на тот момент системами образования и медицинских услуг. Ее чуть ли не называли второй Германией по потенциалу. Конечно, по условиям жизни населения Украине было далеко и до Германии, и до Франции, не говоря уж о Швейцарии, но и тут её можно было назвать крепким европейским середнячком. А уж по макроэкономическим показателям Незалежная крепко держалась в тройке европейских лидеров. Этот факт эффективно обыгрывали украинские националисты в распространяемых ими материалах, обещая молочные реки и кисельные берега по выходу из Советского Союза.

Спустя 26 лет мы имеем по соседству не чернобровую красавицу молодуху с венком на голове и в монистах, а старуху, сидящую у разбитого корыта в ожидании золотой рыбки, которая должна вернуть молодость, красоту и богатство. Нищую страну в состоянии дефолта, раздираемую на клочья внутренними противоречиями и ожидающую прихода «рыцаря в сверкающих белых латах», который её спасет и одномоментно выведет её в авангард развитых стран. Однако с тех позиций, на которых Украина находится сейчас, это невозможно. Даже если найдется принц на белом коне, то надорвутся и сам принц, и даже его белый конь. Украина — единственная из постсоветских республик, которая так и не сумела достичь даже экономических показателей советского периода.

Количество произведенной продукции на душу населения (1989 год и 2016 год)

РЕЦЕПТ УКРАИНСКОЙ ЭКОНОМИКИ — ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ И УКРАСТЬ

В чем причина столь масштабной метаморфозы, «КП» спросила у президента украинского Центра системного анализа и прогнозирования Ростислава Ищенко.

— В какой-то степени Украину подвела её зажиточность в Советском Союзе. Украина была самой богатой республикой Советского Союза и в принципе очень богатым государством, когда она получила независимость. Это порядка 40 % всей промышленности Советского Союза, порядка 60 % ВПК. Порядка половины, если не больше, сельского хозяйства. Черноморское морское пароходство – самое крупное в мире на тот момент. Огромные деньги. И поэтому украинским элитам долгое время вообще не было необходимости напрягаться. Чего не было в других республиках. Поэтому люди привыкли к тому, что там в углу стоит тумбочка, из нее все время можно доставать, ничего туда не класть. В один прекрасный момент в тумбочке все закончилось. А привычка осталась, выработанная годами, десятилетиями. Более того, все это время шел соответствующий отбор политической элиты, отрицательный отбор. Людей, которые привыкли не работать, не решать реальные вопросы, а делить доставшееся наследство.

— Но ведь Россия не раз предлагала Киеву вкусные интеграционные проекты. Почему было в них не поучаствовать для блага своей же страны?

— Представьте себе, что чувствовали эти люди. Когда 26 лет назад независимость свалилась на них буквально сверху, они долгое время не верили, что её завтра не отнимут. Был жуткий страх, что позвонят из Москвы и скажут: ребята, поигрались и хватит, возвращайте назад, это не ваше.

На переговорах об интеграции Украине обещали увеличение доходов на десятки миллиардов долларов. Но в Киеве боялись, что любая интеграция с Россией — это возрождение Союза. Что придут русские и все заберут. Украинская элита мир видела как свое отражение — если я строил свою карьеру, отжимая ларьки на рынке, потом заводы, потом целое государство, то почему русские должны быть другими? Они придут и отберут, потому что они сильнее.

Отсюда и идея, что Европа, США будут защищать Украину просто потому, что они враждебны к России. И тогда олигархи в Киеве смогут сохранить свое богатство. В этом и есть главная причина разворота Украины от Москвы к Западу.

— Но если не производить, то наследство тает.

— Именно что. При раннем Кучме или при Кравчуке хватало всем. Их мало, собственности много. Выйдешь в поле, это я успел схватить, это ты, ну и ради бога, там еще, до конца поля не видно, подсолнухи растут и растут, всем хватает. При позднем Кучме им стало не хватать, они разбились на две большие группы. Те, кому не хватало, поставили на Ющенко, те, которые хотели удержать все как было, поставили на Кучму. Эти группы стали друг друга грызть. Чем становилось меньше собственности, там сильнее атомизировались эти группы. Уже при Януковиче его собственные однопартийцы, соратники жаловались, что они раскулачивают своих же. А при Порошенко – кто президент, тот у всех всё и забирает.

Уровень ВВП Украины

Средняя зарплата на Украине

ПОЧЕМУ УКРАИНА НЕ РОССИЯ

— Ростислав Владимирович, у нас в России тоже ведь олигархи, приватизация прошла, спад гигантский был. Но мы как-то стали выправляться.

— В России олигархат, я бы сказал, имперский. Люди, получившие собственность, на каком-то этапе поняли, зачем им нужно сильное государство.

— Чтобы оно их защищало.

— Правильно. Они пытались работать на мировых рынках, пытались не просто распродать доставшееся, а с этой собственности получать прибыль. А для того чтобы работать на мировых рынках, нужно сильное государство, иначе тебя оттуда просто выбросят. Они стали делиться с государством, потому что если тебе надо что-то, ты это должен содержать. На Украине был совершенно другой подход. Там вообще не понимали, зачем нужно государство. Они бы его давно уже продали, но им все время кажется, что им за него недодают, что дадут больше. Как Янукович говорил, когда начался уже майдан пресловутый: я же не отказываюсь подписать соглашение об ассоциации, просто я добился, Путин даст 15 миллиардов, а теперь пуст

— А что дальше? Возможно ли улучшение?

— А лучше невозможно. Если в государстве элита за 26 лет доработалась до того, что это государство уничтожила, значит, лучше она им управлять уже не будет. Повторяю, это те же люди сейчас сидят у власти, что и раньше, и предлагают те же самые рецепты: пусть нам дадут денег, а мы знаем, как их украсть. Фактически это единственный универсальный рецепт дальнейшей жизни украинского государства. Следовательно, возможна только стабилизация и потом какое-то улучшение за счет внешнего управления. Но мир охвачен кризисом, причем кризисом глобальным, с очень жесткой конкуренцией. Все остальное может гнить и 20, и 30 лет, до лучших времен, когда руки дойдут. Поэтому в ближайшее время не надо ожидать того, что украинская элита поумнеет, и ждать, что туда придет кто-то из Москвы, из Брюсселя, из Вашингтона, из Токиоили из Пекина и займется наведением порядка, тоже не приходится. А если сами не можете, а другим не до вас, то можно ожидать только ухудшения.

С моей точки зрения, если государство в таком виде существовать не может, а других предложений нет, то оно существовать и не будет. Мы видим, сейчас на Украине идет и разрастается гражданская война. Я полагаю, вопрос заключается только в одном. Что произойдет раньше – гражданская война охватит всю территорию Украины, а потом начнется развал, или сначала пойдет развал, а потом гражданская война охватит всю территорию Украины

P.S. Беседа с Ростиславом Ищенко напомнила мне одну картинку из 2014-го. Толпа украинских офицеров ВВС, именно толпа, то сборище нельзя назвать ни строем, ни колонной, идет по аэродрому Бельбек навстречу «вежливым человечкам», неся советское боевое знамя полка и одновременно горланя «Америка с нами!». Вся Украина в одной картинке.

Александр ГРИШИН @orgstruk