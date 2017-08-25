РАЗЪЯСНЕНИЕ

Настанет день – и ты сойдешь

В свою законную могилу

И унесешь с собой и ложь,

И правду, жившую насилу.

Ты заберешь с собой мечты,

Которым сбыться не случилось,

И хворь души от суеты,

Что за тобой везде влачилась.

В миг роковой умрет с тобой

Твоя последняя надежда,

И, деревянной скорлупой

Обернутый, сомкнешь ты вежды.

Твой гроб накроет влажный грунт,

Надгробьем станет мрамор серый,

На коем грубо чей-то шпунт

Парализует символ веры.

Минует месяц или три –

И вряд ли кто тебя вспомянет:

Ты не был баловнем зари,

Твоими Бог не рёк устами.

Свой век ты прожил, как и все,

В тоскливых буднях утопая,

Искал романтику в росе,

Не зная, что судьба слепая.

Лишь иногда в твой скучный быт

Врывались праздники шальные;

Но пир прошел – и ты забыт

И втиснут в бдения ночные.

А если где-то и везло

С любовью, златом и карьерой,

Все превращалось в тлен и зло

Под мощным натиском барьеров.

Но по инерции ты жил,

Наполнен скукой и обидой,

Куда-то нехотя спешил

И брёл откуда-то гибридом.

И ты, как все, не понимал,

Зачем родился на планете,

Где гомо сапиенс так мал

На фоне солнечного света.

Но понял ты, что смысла нет

Ни в этой жизни, ни в загробной,

Что и в толпе анахорет

Увидит лишь себе подобных.

В конце концов, устав душой,

Ты погружаешься в смиренье

И принимаешь жребий свой,

Угомонив разуверенье.

И вот тогда прозренье вдруг

К тебе нисходит, объясняя,

Что всё иллюзия вокруг,

Как кущи призрачного рая.

И потому не стоят слез

И смеха прожитые годы:

Ведь испокон метабиоз

Заложен в сущее природы.

Юдоль начертана на лбу –

Ты лишь звено в цепи питанья:

Когда окажешься в гробу,

Объектом станешь поеданья.

Вот для чего ты был рожден –

Чтоб жизнь продлить Земле в пространстве,

Где безраздельно чтут закон

Не быть в застойном постоянстве.

БАХТИЁР ИРМУХАМЕДОВ