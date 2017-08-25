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РАЗЪЯСНЕНИЕ

22:20. 25 августа 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

daphne_fitzpatrick_shoe

Настанет день – и ты сойдешь
В свою законную могилу
И унесешь с собой и ложь,
И правду, жившую насилу.
 
Ты заберешь с собой мечты,
Которым сбыться не случилось,
И хворь души от суеты,
Что за тобой везде влачилась.
 
В миг роковой умрет с тобой
Твоя последняя надежда,
И, деревянной скорлупой
Обернутый, сомкнешь ты вежды.
 
Твой гроб накроет влажный грунт,
Надгробьем станет мрамор серый,
На коем грубо чей-то шпунт
Парализует символ веры.
 
Минует месяц или три –
И вряд ли кто тебя вспомянет:
Ты не был баловнем зари,
Твоими Бог не рёк устами.
 
Свой век ты прожил, как и все,
В тоскливых буднях утопая,
Искал романтику в росе,
Не зная, что судьба слепая.
 
Лишь иногда в твой скучный быт
Врывались праздники шальные;
Но пир прошел – и ты забыт
И втиснут в бдения ночные.
 
А если где-то и везло
С любовью, златом и карьерой,
Все превращалось в тлен и зло
Под мощным натиском барьеров.
 
Но по инерции ты жил,
Наполнен скукой и обидой,
Куда-то нехотя спешил
И брёл откуда-то гибридом.
 
И ты, как все, не понимал,
Зачем родился на планете,
Где гомо сапиенс так мал
На фоне солнечного света.
 
Но понял ты, что смысла нет
Ни в этой жизни, ни в загробной,
Что и в толпе анахорет
Увидит лишь себе подобных.
 
В конце концов, устав душой,
Ты погружаешься в смиренье
И принимаешь жребий свой,
Угомонив разуверенье.
 
И вот тогда прозренье вдруг
К тебе нисходит, объясняя,
Что всё иллюзия вокруг,
Как кущи призрачного рая.
 
И потому не стоят слез
И смеха прожитые годы:
Ведь испокон метабиоз
Заложен в сущее природы.
 
Юдоль начертана на лбу –
Ты лишь звено в цепи питанья:
Когда окажешься в гробу,
Объектом станешь поеданья.
 
Вот для чего ты был рожден –
Чтоб жизнь продлить Земле в пространстве,
Где безраздельно чтут закон 
Не быть в застойном постоянстве.
 
БАХТИЁР ИРМУХАМЕДОВ
 
Метки: Бахтиёр Ирмухамедов
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