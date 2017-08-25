Паразиты человека: мы то, что нас ест

Почему люди порой совершают странные поступки? По мнению ученых, нередко это происходит благодаря влиянию разнообразных организмов, населяющих наш кишечник.

Человек съел кусок торта с толстым слоем крема, погладил десяток урчащих кошек, поцеловал иконку и выбросился в окно с седьмого этажа…

Что управляло его поступками? Боги? Неведомые, но всесильные пришельцы? Собственный разум?

Ответ на этот вопрос спрятан гораздо ниже головы. Но (увы, профессор Зигмунд Фрейд!) совсем не в области половых органов и одноименных инстинктов. Оказывается, путь к сердцу — и, что самое важное, к мозгу — мужчины (впрочем, как и женщины) лежит через желудок. Именно там находится «микробный орган» — богатое и разнообразное сообщество из 100 триллионов бактерий, архей и других микроорганизмов (представьте, собственных — человеческих — клеток во всем нашем теле насчитывается на порядок меньше) общей массой полтора-два килограмма, то есть равной массе мозга.

В телах людей обосновались 40 тысяч видов микробов, которые располагают 200−300 тысячами генов — в десять раз больше, чем сам человек. И все это непрерывно эволюционирует. Влияние «микробного органа» столь велико, что ученые говорят о наличии в нашем организме управляющей оси «кишечная микробиота — мозг». Эта микробиота буквально вскармливается молоком матери, которое, наряду с необходимыми младенцу лактозой и жирами, содержит совершенно ненужные ему олигосахариды. Они-то и предназначены кишечным бактериям. А когда те вырастают (в числе), то они не только помогают своему вместилищу, считающемуся «хозяином», переваривать пищу и бороться с инфекциями, но и заботятся о себе, любимых.

«Микробы способны управлять нашим поведением и настроением, изменяя параметры нервных сигналов в блуждающем нерве, влияя на вкусовые рецепторы, выделяя токсины, вызывающие плохое самочувствие, или, наоборот, химические «вознаграждения», чтобы наше настроение улучшилось», — говорит биопсихолог Атена Актипис из Университета штата Аризона.

И если вы не видите напольные весы из-под складок своего живота (или подбородка), а вам все равно хочется съесть очень вкусный кусочек тортика, а потом еще, и еще… это вовсе не ваше «хотение». «Кишечные бактерии очень влиятельны, — рассказывает эволюционный биолог и программист Карло Мали из Калифорнийского университета (Сан-Франциско). — У них множество интересов, и если одни из них решают вопросы нашего питания, то у других — иные цели».

Вырабатывая различные нейромедиаторы — сигнальные молекулы, которые влияют на работу эндокринной и иммунной систем, или по блуждающему нерву напрямую поступают в мозг, кишечная микробиота склоняет весь организм не только к действиям, вызывающим ожирение: на ней лежит ответственность и за панические атаки, за эпилептические припадки и за маниакально-депрессивные психозы, что нередко может и суицидом закончиться.

Если так поступают «свои», то на что способны «чужие»? А ведь и такие в наше тело попадают. Например, токсоплазма, конечным хозяином которой является кошка, благодаря домашнему любимцу может оказаться и в мозге человека. И подобно тому, как зараженную мышь запах кошачьей мочи направляет в когти хищника, человеку, подцепившему токсоплазмоз, одной-двух мурок уже кажется мало: в однокомнатной квартире он заводит десятки мяукающих созданий.

«Заразившись, я заметил странности в своем поведении, — делился с журналистом National Geographic Пэтом Уолтерсом биолог-эволюционист Ярослав Флегр из Карлова университета в Праге. — Они были невыгодны для меня, но выгодны для паразита, стремившегося обрести нового хозяина. Например, я переходил улицу на красный свет и даже не замечал, что машины мне гудели. Потом я узнал, что у людей, зараженных токсоплазмой, в 2,6 раза выше вероятность попасть в аварию».

А согласно гипотезе Александра Панчина, Александра Тужикова и Юрия Панчина из Института проблем передачи информации имени А. А. Харкевича РАН, представленной в престижном научном журнале Biology Direct, людьми, склонными к религиозному экстазу, тоже управляет отнюдь не божественный промысел, а все те же кишечные паразиты, которые стремятся расселиться по наибольшему числу хозяев. Именно их воля заставляет тысячи верующих целовать реликвии, к которым прикасались уста больных людей, окунаться в кишащие паразитами священные воды, вроде реки Ганг в окрестностях Варанаси, собираться толпами в святых местах во время эпидемий.

Авторы гипотезы замечают, что микроорганизмы сродни всепроникающим мидихлорианам из киносаги «Звездные войны», без которых, как джедай Квай-Гон Джинн наставлял Энакина Скайуокера, «жизнь не могла бы существовать, и мы не обладали бы знанием Силы». Особенно интересно продолжение реплики: «Когда ты научишься усмирять свой ум, ты услышишь, что они говорят тебе». А ведь религиозные фанатики именно усмирением ума и занимаются, нередко страдая шизофренией, эпилептическими припадками и другими психическими расстройствами.

Наш богатый внутренний мир: паразиты и комменсалы человека

Здесь представлена лишь небольшая выборка из сотен разнообразных организмов, населяющих кишечник любого человека, и приводятся поведенческие и психические расстройства, которые они способны вызвать, влияя с помощью нейромедиаторов на наши нервную, эндокринную и иммунную системы. Такое воздействие может быть целенаправленным: паразиту для его существования полезны одни наши поступки и противопоказаны другие.