Новости Украины и Новороссии 25 августа 2017
- 07:00 Бюст Жукова в Одессе валили под контролем полиции, — одессит (ФОТО).
- 05:00 День независимости Украины: 26 лет на пути в бездну.
- 03:30 Бывший российский актер воюет в «АТО» на стороне Украины (ФОТО).
- 01:24 Путин в Крыму провел тайные переговоры с Медведчуком, — источники.
- Вчера 22:49 Танцующие вареники, самый большой флаг.
- Вчера 21:48 Одесса: любителей вышиванок стало значительно меньше (ФОТО).
Бюст Жукова в Одессе валили под контролем полиции, — одессит (ФОТО)
«Для чистоты понимания: ночной перформанс с бюстом Жукова от начала и до конца сопровождали сотрудники полиции», — пишет Юрий Ткачев, одессит и главный редактор одесского Интернет-издания «Таймер».
«Так как они не пытались помешать „евромайдановцам” или хотя бы установить их личности, то есть лишь одна причина, по которой они могли там быть: для охраны участников от возможных нападений (хотя те и так устроили свой перформанс ночью, чтобы исключить контакт с одесситами).
Полиция охраняет осуществляющих акт вандализма (в версии самой полиции — хулиганства, но всё равно смешно). Это Украина. Да», — пишет он на своей странице в социальной сети.
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Юрий задается вопросом о смысле этого поступка, отмечая, что на такие «акции» всегда следует симметричный ответ со стороны настоящих одесситов.
«Что получили в итоге националисты? Ведь после их предыдущих художеств в Одессе не осталось ни одного неосквернённого славаукраинского памятника или мемориальной доски (кроме закладного камня под ОГА, но там слишком много камер).
Так какой им профит? Просто по фану? Погромная культура? Ну, разве что…»
Как сообщала «Русская Весна», в ночь на 24 августа в Одессе был разбит и свален с постамента бюст маршала Георгия Жукова. Вандалы поглумились над бюстом, выбив ему глаз.
Слова Ткачева подтверждаются и фотографиями с места преступления: на одном из снимков в кадр попал госномер автомобиля, в багажник которого грузили поваленный бюст.
Эмблема так называемой нацполиции и четырехзначный номер без буквенного кода — так выглядят номера МВД на Украине.
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День независимости Украины: 26 лет на пути в бездну
Независимая Украина отмечает свой 26-й день рождения. Даже для человека возраст достаточно юный, а уж для государства и вовсе детский.
Тем не менее это почти 40% от времени существования Советского Союза. Через 26 лет после основания СССР был 1948 год. Три года, как были одержаны победы в Великой Отечественной и Второй мировой войнах. Через год СССР взорвет свою атомную бомбу, через три года — термоядерную. Через девять лет полетит первый искусственный спутник земли, а через тринадцать лет — Гагарин.
При этом на момент создания, в 1922 году, СССР был нищим государством, окруженным врагами, только что закончились основные сражения Гражданской войны, но на окраинах страны банды будут действовать еще полтора десятилетия. Около половины промышленных предприятий лежало в руинах. Для предотвращения полного коллапса торговли и обеспечения городов продовольствием большевики только что вынуждены были пойти на стратегическое, идеологическое и политическое отступление, провозгласив вместо военного коммунизма новую экономическую политику (НЭП).
Миллионы людей были убиты в ходе гражданского конфликта, миллионы эмигрировали. Среди покинувших страну преобладали представители образованных классов. То есть государство лишилось значительной части профессиональных военных, ученых, инженеров.
Украину ждала иная судьба. На момент своего возникновения — самая богатая советская республика, на территории которой было сконцентрировано 40% тяжелой промышленности и 60% предприятий советского ВПК. Процветающее сельское хозяйство. Стабильное общество. Высококвалифицированные трудовые ресурсы и отличная образовательная инфраструктура, способная готовить специалистов любого профиля. По объему экономики Украину уверенно сравнивали с Германией, Великобританией и Францией.
Все это удовольствие охраняла самая большая (около миллиона человек) группировка Вооруженных сил СССР, обладающая новейшим (на тот момент) оружием. Третий в мире (после США и России) ядерный арсенал. В портах и базах — военный и гражданский флот.
Совершенная (на тот момент) транспортная инфраструктура и транзитное (между Россией и Европой) расположение обеспечивали Украине пересечение на ее территории основных торговых путей — как по линии Запад — Восток, так и по линии Север — Юг.
Источник благ казался неиссякаемым. Да и должен быть таким при умелом пользовании. И вот прошло 26 лет. Украина за эти годы уверенно проделала путь от звезд в бездну.
Ее положение сейчас хуже, чем было у СССР в 1922 году, и продолжает стремительно ухудшаться. Более того, у страны практически нет пространства для маневра — любое возможное решение лишь ухудшает положение.
Киевские элиты определяют позицию, в которой оказалась страна, формулой: «Запад нас предал, а Россия не простит». Несмотря на то что на первый взгляд данная формула представляется достаточно точной, на деле она не имеет ничего общего с действительностью, зато позволяет понять, как же огромной стране с зажиточным населением, практически без внутренних противоречий удалось за 26 лет преодолеть путь от благополучия и стабильности к тотальному обнищанию, распаду и кровавому хаосу гражданской войны.
Формула «Запад предал, Россия не простит» сразу же определяет Украине позицию страдательную. События происходят как бы без нее и помимо нее. Она является только жертвой чужой недобросовестности («Запад предал») и черствости («Россия не простит»).
На самом деле все ключевые решения, определявшие как внешнеполитическую ориентацию Украины, так и пути ее внутриполитического и экономического развития, принимались в Киеве.
Более того, принятая на заре украинской независимости и сформулированная Кучмой концепция «многовекторности» свидетельствует о том, что украинские власти отлично понимали как свои возможности, так и тот факт, что само их наличие связано с балансом сил между Россией и Западом.
Конечно, тогда невозможно было говорить о глобальном балансе, подобном сегодняшнему. В 90-е консолидированный коллективный Запад, еще не погрузившийся в системный кризис, был значительно мощнее России. Но в украинском вопросе общее превосходство Запада компенсировалось близостью России и особым характером двусторонних связей.
За столетия существования в рамках одного государства была создана и единая экономика. Любые ее произвольно нарезанные части не могли существовать без кооперационных связей с предприятиями, волею беловежских предателей одномоментно оказавшихся в другом государстве. В свою очередь население Украины и России было связано миллионами уз и ощущало себя одним народом.
В такой ситуации Киев был объективно заинтересован в активном участии в российских интеграционных проектах, независимо от того, какой стратегический итог руководители Украины хотели бы получить.
Если бы интеграционные намерения Украины были искренними, то кумулятивный эффект от соединения двух крупнейших осколков советской экономики позволил бы значительно раньше и с меньшими потерями для обеих стран преодолеть кризис 90-х. Такое объединение активизировало бы и центростремительные силы на постсоветском пространстве. Одних междоусобных конфликтов удалось бы избежать, другие прошли бы в более мягкой форме, а посредничество имело бы больше шансов на успех.
Если бы Украина хотела лишь использовать Россию для решения вопроса об интеграции в ЕС и НАТО, то ее активное участие в интеграционных проектах показало бы Западу, что решение важных для него на Украине вопросов (разрушение производств, конкурирующих с западными, и создание на ее территории антироссийского идеологического плацдарма) возможно только в случае интеграции Киева в соответствующие структуры.
Для Прибалтики и Болгарии с Румынией мест в ЕС, дабы решить аналогичные проблемы, не пожалели. И для Украины бы местечко нашлось. Более того, неизбежная в таком варианте конкуренция между Киевом и Варшавой за лидерство в восточноевропейском регионе позволило бы ЕС успешнее маневрировать между амбициями новоприобретенных членов.
Но все эти возможности не только не были использованы киевскими властями. Они их даже не заметили. Украина вполне сознательно взяла курс на Запад. При этом в самом убогом оформлении и исполнении.
Киев уже в середине 90-х раскрыл карты, официально заявив, что евроинтеграция является стратегической целью, добиться реализации которой он намерен любой ценой.
Раз любой ценой, значит, можно требовать чего угодно. И Запад не стеснялся. Ликвидация высокотехнологичных отраслей промышленности, переход на выпуск продукции низкого передела и на поставки сырья и продовольствия, дикая приватизация, уничтожение академической науки и системы подготовки инженерных и рабочих кадров. Все это делалось в рамках требований, предъявляемых Западом в целом, его структурами и отдельными странами.
Украина пошла на небольшие, но стратегически значимые территориальные уступки. Румыния получила 70% шельфа в районе острова Змеиный, о претензиях на который при СССР Бухарест не смел даже думать — не то что заикаться. Улучшила Румыния и свои позиции по контролю над дунайским устьем. Молдавии Украина подарила выход к Дунаю в районе порта Джурджулешты. В результате украинские дунайские порты стали хиреть молдавской и румынской конкуренции, а украинская дунайская торговля начала сворачиваться еще во второй половине 90-х.
Украина по «просьбе» США отказалась от Бушерского контракта — и он перешел к России. По «просьбе» ЕС Украина остановила Чернобыльскую АЭС, работающие блоки которой опасность не представляли, зато электроэнергию вырабатывали исправно.
Все обещанные Западом компенсации так и остались обещаниями. Не сложилось и с совместным с ЕС производством Ан-70, ради которого Украина затормозила кооперацию с Россией и фактически погубила уже готовый самолет.
И так шло по нарастающей, пока уже ныне действующая власть не подписала соглашение об ассоциации, суть которого можно коротко объяснить так: Украина согласна уничтожить на своей территории любое производство, за исключением того, работу которого Евросоюз найдет для себя выгодной и полезной.
Киевские политики считали, что их демонстративная русофобия, разрыв кооперационных связей с Россией и выполнение любых пожеланий и рекомендаций Запада обеспечат им его поддержку и интеграцию в ЕС и НАТО. Но зачем Западу что-то давать — хоть им лично, хоть Украине, — если они сами, своими руками за бесплатно решили связанные с Украиной проблемы Запада.
Украинская промышленность никогда уже не войдет в кооперацию с российской (нет уже ни заводов, ни квалифицированных специалистов), а значит, Москва не получит синергетического эффекта от взаимодействия с Киевом, еще и вынуждена будет тратить время и ресурсы на создание дублирующих предприятий. И создание обходящих Украину транзитных путей — в том числе магистральных газопроводов — не происходит в один день и стоит недешево. Все эти проблемы Россия решает и решит, но время и ресурсы могли быть израсходованы более продуктивно.
Конечно, есть издержки. Экономика Украины разрушалась, население беднело, государство лишалось доходов, сжимались кормовые базы и населения, и элиты. Это делало неизбежной гражданскую войну. Когда на всех не хватает, всегда воюют, а уж изобрести уважительную причину и формальный повод — не проблема.
Но разве гражданская война, экономическая и демографическая катастрофы на Украине — проблемы Запада? Когда губка для мытья посуды вырабатывает свой потенциал, я ее выбрасываю. Я не сержусь на нее и не испытываю к ней благодарности. Просто она больше не нужна. Именно так Запад и поступил с Украиной. И почему он должен был действовать иначе и заботиться о решении тех проблем, которые даже украинскую элиту не интересовали?
Так что Запад никого не предавал. Украина сама сделала выбор. И России, в общем-то, прощать нечего. Украина сделал выбор, Россия сделала выводы. Не будешь же возвращать Киеву Крым в случае, если его элита принесет извинения и сменит геополитическую ориентацию. Да и в экономике кооперироваться на Украине сейчас практически не с кем.
Говорят, кого Господь хочет погубить — лишает разума. Наверное, он очень прогневался на Украину, ибо в безумие впала вся ее правящая элита.
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Ростислав Ищенко
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Бывший российский актер воюет в «АТО» на стороне Украины (ФОТО)
Сбежавший на Украину бывший российский актер Анатолий Пашинин служит добровольцем в ВСУ на Донбассе.
Об этом рассказал пропагандист Андрей Цаплиенко.
«Не думал, что буду встречать День Независимости в компании человека из вражеских окопов. Но „старлей Доронин“ — за нас! Звезда российского кино, герой культового сериала „Грозовые ворота“ и уже месяц как доброволец украинского войска, Анатолий Пашинин, встречает праздник с собратьями на передовой. Где пули, кровь и героизм настоящие. И праздник Независимости имеет настоящий, неповторимый вкус», — написал он в сообщении на своей странице в соцсети и опубликовал фото с актером.
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Путин в Крыму провел тайные переговоры с Медведчуком, — источники
Российские СМИ сообщили о том, что президент России Владимир Путин в Крыму провел закрытую встречу с лидером движения «Украинский выбор» Виктором Медведчуком, который приходится кумом российскому лидеру. Ранее Медведчук упоминался в скандале с возможными встречами российских чиновников и близких к Кремлю людей с представителями администрации Дональда Трампа, бывшего на тот момент кандидатом на пост президента США.
Президент России Владимир Путин провел в Крыму закрытые переговоры с лидером движения «Украинский выбор» Виктором Медведчуком. Встреча прошла во время трехдневного визита российского лидера в регион РФ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на двух людей из окружения украинского политика.
Стороны обсудили политику Киева, выполнение минских соглашений противоборствующими сторонами в Донбассе, а также возможность обмена пленными между вооруженными силами Украины и командованием Донецкой и Луганской народных республик.
Еще два источника, близкие к Кремлю, подтвердили, что Медведчук находился на территории Крыма во время визита в регион российского лидера, а также уточнили, что последние два года Путин регулярно встречается с ним во время поездок на полуостров.
В пресс-службе Кремля не ответили на вопрос о том, имела ли место встреча. Помощник Медведчука Олег Бабанин не подтвердил и не опроверг информацию о беседе. К слову, Медведчук является кумом Путина.
В конгрессе США сейчас ведется расследование возможных встреч членов команды главы Белого дома Дональда Трампа в его бытность кандидатом на пост американского лидера с высокопоставленными российскими и другими чиновниками. В числе последних источники американских СМИ называют и Медведчука.
Якобы среди обсуждаемых сторонами тем был вопрос сотрудничества США и России. При этом сам Медведчук отрицал, что у него был какой-либо контакт с предвыборным штабом американского лидера.
«Я не знаком ни с одним из ближайших соратников Дональда Трампа, так что такой разговор не мог произойти», — указывал лидер «Украинского выбора».
Однако тем отношений Москвы и Вашингтона он касался. Так, в марте нынешнего года Медведчук заявил, что Запад демонстрирует спрос на формируемый Киевом образ России-агрессора.
«Есть такое выражение, что сегодня Украина производит один конкурентоспособный продукт — это формирование из России образа агрессора. Видимо, есть на Западе этот спрос и интерес есть к этому и в Брюсселе, и в Вашингтоне», — говорил он.
Медведчук также отмечал, что данная политика противоречит интересам большинства украинцев. По его мнению, образ создается в интересах политики, для собирания дивидендов украинской властью, чтобы воспользоваться ими на очередных выборах.
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Был Медведчук и участником дела бывшей военнослужащей вооруженных сил Украины Надежды Савченко, осужденной в России за убийство российских журналистов, специального корреспондента ВГТРК Игоря Корнелюка и звукооператора телеканала «Россия» Антона Волошина.
Путин рассказывал, что 23 марта 2016 года — на следующий день после приговора Савченко, родственники журналистов встречались с Медведчуком, который также представляет Украину в Минской трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Затем Медведчук принимал участие во встрече, в ходе которой было принято решение помиловать Савченко.
В феврале 2017 года Савченко в сопровождении соратника Медведчука Владимира Рубана лично побывала в Донецке и посетила колонию в Макеевке, где содержат украинских военнопленных солдат.
В ноябре 2016 года — в ходе празднования третьей годовщины Майдана в Киеве — колонна из 400 человек отправилась в сторону офиса Виктора Медведчука. Некоторые на Украине его считают предателем из-за связей с Путиным.
Радикалы заранее обещали провести мирную акцию, поэтому полиция не задерживала митингующих. Но своего слова националисты не сдержали. По ошибке они забросали файерами и побили окна в расположенном рядом с офисом Медведчука помещении салона красоты.
Затем разрушили отделение Сбербанка России на площади Льва Толстого, и тут уже в ситуацию вмешались сотрудники силовых структур. Самых рьяных протестующих задержали, около десяти человек обратились за помощью к медикам.
Медведчук был единственным из украинских политиков, кто выразил сочувствие в связи с крушением самолета военно-транспортной авиации России Ту-154 с ансамблем имени Александрова на борту в Черном море в декабре 2016 года.
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Танцующие вареники, самый большой флаг
Как мы хотим вы**нуться и что из этого получается
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Одесса: любителей вышиванок стало значительно меньше (ФОТО)
В Одессе на Потёмкинской лестнице образовали вышиванковую цепь из 2464 участников, что на 887 человек меньше, чем год назад.
Надели вышиванку из бязи и на памятник генерал-губернатору Новороссии и Бессарабии герцогу де Ришелье. Отсчёт людей начинается с памятника — герцог является первым номером в вышиванковой цепи.
В нынешнем году к вышиванковой цепи присоединились 2464 человека, в то время как в 2016 году в акции участвовал 3351 человек.
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