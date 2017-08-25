... напоминающая стиль новеллы. На одной дощечке, как правило, вкратце повествуется сразу... убеждению, схолиями являются и Изенбековские дощечки. Только склонений там несколько больше... становится понятна и форма написания дощечек. Это коллективный труд. Каждый ...