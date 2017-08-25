“Аллах Акбар” в Брюсселе
23:20. 25 августа 2017 Просмотров - 5 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В Брюсселе на бульваре Эмиля Жакмена выходец из Сомали размахивая мачете и крича "Аллах Акбар" напал на военный патруль патрулирующий центр города.
Военные успели вовремя сориентироваться и завалили "гостя". Вероятно, гость из солнечного Сомали хотел завладеть оружием военных.
Вооруженные патрули стали рутинной практикой после теракта в аэропорту Брюсселя. И как показывает данный эпизод (уже достаточно рутинный для Европы, да и у нас тоже не так давно подобное случилось в Сургуте), тактике одиночных атак исламских фанатиков вооруженных холодным оружием можно противопоставить на этапе нападения лишь бдительность граждан и профессионализм сотрудников силовых структур.
Коренные брюссельцы наблюдают за действиями полиции.
Источник: colonelcassad.livejournal.com