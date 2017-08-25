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“Аллах Акбар” в Брюсселе

23:20. 25 августа 2017 Просмотров - 5 Нет комментариев Опубликовал:


В Брюсселе на бульваре Эмиля Жакмена выходец из Сомали размахивая мачете и крича "Аллах Акбар" напал на военный патруль патрулирующий центр города.
Военные успели вовремя сориентироваться и завалили "гостя". Вероятно, гость из солнечного Сомали хотел завладеть оружием военных.
Вооруженные патрули стали рутинной практикой после теракта в аэропорту Брюсселя. И как показывает данный эпизод (уже достаточно рутинный для Европы, да и у нас тоже не так давно подобное случилось в Сургуте), тактике одиночных атак исламских фанатиков вооруженных холодным оружием можно противопоставить на этапе нападения лишь бдительность граждан и профессионализм сотрудников силовых структур.


Коренные брюссельцы наблюдают за действиями полиции.





Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Бельгия, брюссель, Европа, теракт, террор, терроризм
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