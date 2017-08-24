Запад подтолкнул Гитлера начать Вторую мировую, а обвинил во всем СССР

Источник: https://www.kp.ru/ Зачем мы в критический момент пошли на соглашение с нацистами

Ровно 78 лет назад, 23 августа 1939 года, министры иностранных дел Советского Союза и Германии заключили договор о ненападении, получивший название «Пакт Молотова — Риббентропа». А всего через 8 дней вермахт атаковал Польшу, развязав самую кровавую войну в истории человечества. Подельником Гитлерав этой бойне выставляют и СССР, мол, «сразу после» заключения пакта означает «вследствие»… Или все-таки нет?! Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) рассказал кандидат исторических наук, специалист по военной истории XX века Дмитрий Суржик.

НЕ ЗАБУДЕМ МЮНХЕН

— В 2009 году Европарламент назвал 23 августа Днем памяти жертв сталинизма и нацизма. Мол, агрессивный Гитлер и ещё более злобный Сталин договорились на пару сожрать невинную Польшу и ещё пяток стран Восточной Европы.

— Все было куда сложнее. С середины 1930-х годов СССР пытался выстроить на континенте систему коллективной безопасности. 2 мая 1935 года мы подписали с Францией договор, предполагавший совместные действия, если на какую-либо европейскую страну нападет агрессор (подразумевалась Германия). Но этот договор не выполнялся по вине французской стороны. Например, в том же 1935 году воссоздаются вооруженные силы Германии. Это грубое нарушение Версальского мирного соглашения (было подписано по итогам Первой мировой и, собственно, запрещало милитаризацию страны). Гаранты соглашения — Лондон и Париж — ничего не предпринимают.

— Неужели там не понимали, что дело идет к катастрофе?

— Складывается впечатление, что они ей во многом потворствовали. Например, в недавно опубликованном русском переводе дневников нацистского бонзы Альфреда Розенберга рассказывается, как высокопоставленные английские чиновники помогали перевооружению Германии. Агрессия Третьего рейха продолжалась. Весной 1938 года он поглощает Австрию, осенью отторгает у Чехословакии Судетскую область. Последняя акция происходит с полного согласия Запада: 30 сентября 1938 года лидеры Великобритании, Франции и Италии подписывают с Гитлером в его резиденции в Мюнхене соглашение, давшее добро на раздел Чехословакии. По тому же соглашению Польша, кстати, тоже получила кусок Чехословакии — Тешинскую Силезию. Но сегодня официальная Европа об всем этом почему-то забывает.

ИМИТАЦИЯ ДРУЖБЫ

— Весной 1939 года в Москве стартуют советско-англо-французские переговоры…

— То была последняя попытка СССР создать систему коллективной безопасности в Европе. Тогда новым народным комиссаром иностранных дел становится Вячеслав Молотов. 2 июня стороны соглашаются с советским предложением заключить военный союз с четкими обязательствами: если Германия нападает на Польшу, то Москва, Париж и Лондон приходят на помощь. Остается только зафиксировать все на бумаге. 5 августа с этой целью в Москву отправляются официальные представители военного руководства Франции и Великобритании. Но на переговорах иностранные гости отвечают: полномочий для подписания международных соглашений у них нет.

— И тут вдруг Сталину делают «предложение, от которого невозможно отказаться», в Москву прилетает лично рейхсминистр иностранных дел Иоахим фон Риббентроп…

— Да, инициатива подписания советско-немецкого пакта исходила от Берлина. Ничем из ряда вон выходящим подобный документ не являлся: ранее Германия уже заключила аналогичные «договоры о ненападении» с Эстонией и Латвией, а соседняя Польша — с Германией и СССР (см. «Из истории вопроса»). Любой может прочитать пакт Молотова — Риббентропа и убедиться: тот был направлен на сохранение нейтралитета между двумя государствами, если вдруг одно из них станет жертвой агрессии со стороны третьих сил.

— Но имелись и секретные дополнительные протоколы».

— Речь идет не о «совместной агрессии», а всего лишь о разграничении сфер влияния. Например, в 1944 году британский премьер Уинстон Черчилльпредложил Сталину так называемое Соглашение о процентах — с похожей идеей раздела зон доминирования в Юго-Восточной Европе. Предполагалось, что в Румынии после окончания войны СССР имел бы 90% влияния, Запад — 10%, а, например, в Греции — ровно наоборот. Из этого не следует, что потом Британиязахватила Грецию, а СССР — Румынию.

Нарком иностранных дел Молотов (слева) и рейхсминистр иностранных дел Риббентроп после подписания пакта о ненападении.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

С кем ещё Германия заключала пакты о ненападении

26.01.1934. Договор о ненападении между Германией и Польшей (пакт Пилсудского — Гитлера).

18.06.1935. Англо-германское морское соглашение (пакт Хора — Риббентропа, фактически снявший запрет на воссоздание Германией военно-морского флота, установленный после Первой мировой войны).

30.09.1938. Мюнхенское соглашение между Германией, Великобританией, Францией и Италией (о передаче Третьему рейху Судетской области Чехословакии). В тот же день отдельно подписана Англо-германская декларация о дружбе и ненападении.

06.12.1938. Франко-германская декларация (пакт Бонне — Риббентропа о мирных отношениях и отказе от территориальных споров).

15.03.1939. Дюссельдорфское соглашение (подписано между представителями британских и германских промышленных кругов о совместной экономической деятельности в Европе).

07.06.1939. Договоры о ненападении между Германией и Латвией, а также между Германией и Эстонией.

23.08.1939. Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом (пакт Молотова — Риббентропа).

P.S. Тем не менее все страны, которые заключали мирные соглашения с Гитлером, все равно были втянуты в войну с Германией.

ИТОГО

В постели с врагом

— Глава МИД Польши Витольд Ващиковский говорит: «СССР способствовал началу Второй мировой, подписав пакт Молотова — Риббентропа и атаковав нас в сентябре 1939 года».

— Немецкое военное руководство разрабатывало план захвата Польши ещё в апреле — июне 1939 года и начиная с июля приступило к переброске войск на границу. Так что говорить, будто «в августе СССР подписал договор с Гитлером, а через неделю тот взял и напал на Польшу», может или дилетант, или лжец. Кстати, 25 августа 1939- го был заключен англо-польский военный альянс, гарантировавший британскую помощь полякам в случае нападения вермахта. Но, по сути, ничего не сделали. Так что думайте сами, кто виноват в начале Второй мировой и успехе фашистского блока в первые два года.

— Получается, когда СССР занял Восточную Польшу, это агрессией не являлось?

— За четыре дня войны польская армия был рассечена на несколько котлов и фактически перестала существовать. 17 сентября польское правительство бежало из страны. И только тогда Красная Армия пересекла границу, заняв Западную Украину и Западную Белоруссию.

ЭДВАРД ЧЕСНОКОВ