Вседозволенность ведет к безнаказанности

«Сейчас Центральный Банк неподконтролен никаким надзорным структурам, в отличие от всех других органов власти, — приводит РАПСИ слова парламентария. — Он, по сути, является государством в государстве и не реагирует на запросы Генпрокуратуры».

При этом Федоров в поддержку своих слов привел скандальную ситуацию с банком «Югра», чьи акционеры и менеджмент в настоящий момент судятся с Регулятором, требуя признать незаконным его решение об отзыве у банка лицензии.

Правда, сейчас Госдума пока еще на каникулах, стало быть, работа над новым законом начнется не ранее начала осенней сессии. Пока же владельцам «Югры» приходится сражаться с Центробанком собственными силами, прибегая к помощи Прокуратуры и Суда. По закону, лишь последний может предписать Банку России что-либо обязательное к исполнению, та же Генпрокуратура всего лишь ограничивается своими пусть и внушительными, но всего лишь предостережениями.

Препятствием же для полноценного влияния прокуратуры на ЦБ является Конституция России. Именно на содержащееся в ней положение об абсолютной независимости регулятора будет, как ожидается, обращено особое внимание. Основной Закон должен, так или иначе, допустить возможность квалифицированного надзор за деятельность Регулятора, оценивать правомерность принимаемых им решений.

А пока же все предостережения Генпрокуратуры оказались для этого распоясавшегося слона дробинками. Буквально на следующий день после выданного главным надзорным органом предостережения в адрес АСВ (чей представитель возглавил Временную администрацию) о недопустимости выплат вкладчикам (свыше 170 млрд. руб.), такие выплаты всё же начались.

При этом разнообразием аргументы Регулятора не отличались – находящийся ныне за пределами страны зампред Банка России Василий Поздышев указал на якобы имеющее место быть наличие в «Югре» вкладов вне реестра, так называемых «тетрадок», а также неисполнение банков обязательных нормативов, установленных ЦБ.

В ответ, бывшее руководство Банка предоставило официальные документы, свидетельствующие о том, что деятельность «Югры» соответствовало всем обязательным нормативам регулятора, а по некоторым критериям — даже со значительным избытком! Так, по состоянию на 4 июля 2017 года норматив достаточности базового капитала банка более чем на 2% превышал минимум, а показатель мгновенной ликвидности банка оказался больше минимального в 15 (!) раз.

Да и сами проверки Банка России не выявили никаких забалансовых «тетрадочных» депозитов. При этом последняя проверка состоялась в мае нынешнего года.

На минувшем 15 августа заседании в Арбитражном суде Москвы, представитель Центробанка также не смог хоть сколько-нибудь внятно обосновать столь радикальные меры в отношении коммерческого банка, входящего в 30-ку крупнейших и богатейших в стране. Даже пресловутый План антикризисного управления акционеры «Югры» так и не смогли получить. А ведь ранее основной акционер банка Алексей Хотин многократно предлагал ЦБ собственный план поддержки банка, который без пояснений был отвергнут.

Следующее заседание суда состоится 19 сентября с.г. «Русская Планета» внимательно следит за развитием событий.