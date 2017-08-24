Важность информационной войны. Ответы на вопросы. Выпуск № 3

Автор–сказитель Алексей Орлов

Соавтор Михаил Ять



После Выпуска Ответов на вопросы N2, нам прислали несколько вопросов, которые настолько Важны, что мы решили на них ответить в первую очередь:



- Готовы ли вы, взять в руки оружие и отстаивать ценности Наших Предков и Родину-Матушку?

- Вопрос авторам: готовы ли они с оружием в руках, защищать ценности, о которых вещают?

- … слова ничего не стоят без поступков.

- …рассуждать горазды многие, но когда надо действовать они куда то исчезают.









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Быть ДОБРУ!



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Источник: www.youtube.com