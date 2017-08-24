Важность информационной войны. Ответы на вопросы. Выпуск № 3
Автор–сказитель Алексей Орлов
Соавтор Михаил Ять
После Выпуска Ответов на вопросы N2, нам прислали несколько вопросов, которые настолько Важны, что мы решили на них ответить в первую очередь:
- Готовы ли вы, взять в руки оружие и отстаивать ценности Наших Предков и Родину-Матушку?
- Вопрос авторам: готовы ли они с оружием в руках, защищать ценности, о которых вещают?
- … слова ничего не стоят без поступков.
- …рассуждать горазды многие, но когда надо действовать они куда то исчезают.
Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!
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Источник: www.youtube.com