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Важность информационной войны. Ответы на вопросы. Выпуск № 3

20:30. 24 августа 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Автор–сказитель Алексей Орлов
Соавтор Михаил Ять

После Выпуска Ответов на вопросы N2, нам прислали несколько вопросов, которые настолько Важны, что мы решили на них ответить в первую очередь:

- Готовы ли вы, взять в руки оружие и отстаивать ценности Наших Предков и Родину-Матушку?
- Вопрос авторам: готовы ли они с оружием в руках, защищать ценности, о которых вещают?
- … слова ничего не стоят без поступков.
- …рассуждать горазды многие, но когда надо действовать они куда то исчезают.




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Источник: www.youtube.com

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