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В России представлена концепция лёгкого авианосца

09:10. 24 августа 2017 Просмотров - 349 Один комментарий Опубликовал:

В России представлена концепция лёгкого авианосца

Крыловский государственный научный центр (КГНЦ) разрабатывает концепцию легкого многоцелевого авианосца (ЛМА). Об этом в ходе форума "Армия-2017" заявил FlotProm источник, знакомый с ситуацией.

В России представлена концепция лёгкого авианосца

Концепцию корабля создают в инициативном порядке, добавил он. Примерное водоизмещение авианосца – 30-40 тысяч тонн, число летательных аппаратов – 40-50.

В России представлена концепция лёгкого авианосца

По словам источника, ЛМА планируют вооружить палубными истребителями Су-33 или палубной версией Су-35, а также МиГ-29К. Кроме того, в авиакрыло войдут самолеты радиолокационного дозора и вертолеты Ка-27.

В России представлена концепция лёгкого авианосца

Такие авианосцы можно построить на "Севмаше" или керченском судостроительном заводе "Залив", рассказал он.

"Сроки завершения работ пока неизвестны, сейчас идет концептуальная проработка проекта", — резюмировал источник.

В России представлена концепция лёгкого авианосца

Начало работ по строительству нового авианосца для ВМФ России планируется на 2024 год. Об этом в конце июня заявил корреспонденту FlotProm заместитель главнокомандующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук в ходе Международного военно-морского салона в Петербурге.

В России представлена концепция лёгкого авианосца

"Под стартом программы мы понимаем начало разработки технического проекта", — пояснил Виктор Бурсук. Он подчеркнул, что облик будущего корабля еще не определен, командованию ВМФ еще предстоит решить, какой именно авианесущий корабль требуется флоту.

В России представлена концепция лёгкого авианосца

Макет нового легкого авианосца на "Армии-2017" КГНЦ не показал. Крыловский центр представил на форуме уже известные проекты вертолетоносца, эсминца "Лидер" и впервые показал модель перспективного корвета.

В России представлена концепция лёгкого авианосца

Информация о продукции, которую оборонные предприятия страны привезли на выставку, публикуется в тематическом разделе сайта Военное.РФ "Форум Армия".

Источник: nnm.me

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Один комментарий»

  • 7955 3015
    STARIK 24 августа 2017 в 12:03 Ссылка Пометить
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    В нашей стране существует Оборонительная военная доктрина, а авианосцы относятся к агрессивным видам вооружений, судя по американским агрессивным действиям по всему миру.
    Деньги нужно тратит на создание вооружений для защиты территории нашей страны, а не планировать участие в военных конфликтах по всему миру.

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    • 1824 1572
      Руса STARIK 24 августа 2017 в 14:58 Ссылка Пометить
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      На удалённом театре военных действий ( Сирия) такой корабль необходим.
      В наше время практически любой вид вооружения, включая ПВО и МБР, может
      быть и оборонительным, и наступательным.
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      с чего вы взяли? Но надо быть готовыми ко всему, как говорится: во всеоружии.

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