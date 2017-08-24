В Красноярском крае обнаружена огромная “звездная карта”
Исследователь из Тагила сделал открытие, которое свидетельствует о возможном существовании внеземных цивилизаций. Подтверждением этой гипотезы стали геоглифы из Красноярского края, имеющие вид "звездной карты".
Ученый занялся изучением ФОТОГРАФИЙ
показывающих рисунки в скальном грунте. Рассмотреть их можно только с околоземной орбиты. По словам специалиста, протяжность каждого из рисунков составляет около сотни километров в длину и два километра в ширину. Предположительно, такие знаки оставили пришельцы из галактики.
Исследователь сообщает, что расстояние между «звездами» рассчитана по меридианам. Эксперт пока не владеет информацией о точном местонахождении данного явления, но продолжает изучение геоглифов.
Найдена колоссальных размеров "звёздная карта" выбитая в скальном грунте в Красноярском крае России! ЗДЕСЬ
Источник: nashaplaneta.su
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Открыла карту, шарилась-шарилась, не нашла ничего подобного…
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Да эти геоглифы известны давным давно.Я их постоянно просматриваю уже лет пять !
Смотрите чуть выше места тунгусского метеорита ! Если хотите – могу координаты дать. А западнее есть “система просек” а еще северо-западнее – другие геоглифы в виде снежинок. А эти у нас называют ” вентиляторы”
Насчет скального грунта – откровенное враньё ! Размеры -тоже вранье !
Насчет околоземной орбиты – еще одно вранье. С вертолета прекрасно видно !
Откройте викимапию, найдите “Тунгусский метеорит” и севернее увидите
- смотрите и наслаждайтесь http://wikimapia.org/#lang=ru&lat=61.185625&lon=100.750122&z=8&m=b&search=http%3A%2F%2Fwikimapia.org%2F%23lang%3Dru%26lat%3D55.453941%26lon%3D92.106628%26z%3D9%26m%3Db И гораздо четче, чем вам показано в ролике.
Или на любой другой мапии – координаты: 61°58′07.1″N 101°34′34.2″E