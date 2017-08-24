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В Красноярском крае обнаружена огромная “звездная карта”

10:51. 24 августа 2017 Просмотров - 517 2 коммент. Опубликовал:

Исследователь из Тагила сделал открытие, которое свидетельствует о возможном существовании внеземных цивилизаций. Подтверждением этой гипотезы стали геоглифы из Красноярского края, имеющие вид "звездной карты".

Ученый занялся изучением ФОТОГРАФИЙ


показывающих рисунки в скальном грунте. Рассмотреть их можно только с околоземной орбиты. По словам специалиста, протяжность каждого из рисунков составляет около сотни километров в длину и два километра в ширину. Предположительно, такие знаки оставили пришельцы из галактики.

Исследователь сообщает, что расстояние между «звездами» рассчитана по меридианам. Эксперт пока не владеет информацией о точном местонахождении данного явления, но продолжает изучение геоглифов.

Найдена колоссальных размеров "звёздная карта" выбитая в скальном грунте в Красноярском крае России! ЗДЕСЬ

Источник: nashaplaneta.su

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2 коммент.»

  • 15341 9915
    Вьеха 24 августа 2017 в 12:10 Ссылка Пометить
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    Открыла карту, шарилась-шарилась, не нашла ничего подобного…

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      Борис Иванцов Вьеха 24 августа 2017 в 12:24 Ссылка Пометить
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      Да эти геоглифы известны давным давно.Я их постоянно просматриваю уже лет пять !
      Смотрите чуть выше места тунгусского метеорита ! Если хотите – могу координаты дать. А западнее есть “система просек” а еще северо-западнее – другие геоглифы в виде снежинок. А эти у нас называют ” вентиляторы”
      Насчет скального грунта – откровенное враньё ! Размеры -тоже вранье !
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      Или на любой другой мапии – координаты: 61°58′07.1″N 101°34′34.2″E

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