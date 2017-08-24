В Красноярском крае обнаружена огромная “звездная карта”

Исследователь из Тагила сделал открытие, которое свидетельствует о возможном существовании внеземных цивилизаций. Подтверждением этой гипотезы стали геоглифы из Красноярского края, имеющие вид "звездной карты".

Ученый занялся изучением ФОТОГРАФИЙ



показывающих рисунки в скальном грунте. Рассмотреть их можно только с околоземной орбиты. По словам специалиста, протяжность каждого из рисунков составляет около сотни километров в длину и два километра в ширину. Предположительно, такие знаки оставили пришельцы из галактики.

Исследователь сообщает, что расстояние между «звездами» рассчитана по меридианам. Эксперт пока не владеет информацией о точном местонахождении данного явления, но продолжает изучение геоглифов.

Найдена колоссальных размеров "звёздная карта" выбитая в скальном грунте в Красноярском крае России! ЗДЕСЬ

Источник: nashaplaneta.su