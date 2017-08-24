Главная » Жизнеречение, История, События прошлого

Украинский узел. (И.В.Сталин. Сочинения, том 4, Москва, ОГИЗ, 1947).

18:31. 24 августа 2017 Просмотров - 146 Нет комментариев Опубликовал:

sta

В конце февраля, еще до заключения мира с Германией, Народный секретариатУкраинской Советской Республикипослал делегацию в Брест с заявлением о том, что он согласен подписать договор с германской коалицией, заключённый бывшей Киевской радой.

Представитель германского командования в Бресте, небезызвестный Гофман, не принял делегацию Народного секретариата, заявив, что не видит надобности в мирных переговорах с последней.

Одновременно с этим германские и австро-венгерские ударники, совместно с гайдамацкими отрядами Петлюры — Випниченко, предприняли нашествие на Советскую Украину.

Не мир, а война против Советской Украины, — таков смысл ответа Гофмана.

По договору, подписанному бывшей Киевской радой, Украина должна отпустить Германии до конца апреля 30 миллионов пудов хлеба. Мы уже не говорим здесь о «свободном вывозе руды», потребованном Германией.

Народному секретариату Советской Украины, несомненно, известен был этот пункт договора, и он знал на что шёл, когда официально выражал согласие подписать винниченковский мир.

Тем не менее, германское правительство, в лице Гофмана, отказалось вступить в мирные переговоры с Народным секретариатом, признанным всеми Советами Украины, городскими и сельскими. Союз с мертвецами, союз со свергнутой и изгнанной Киевской радой оно предпочло мирному договору с признанным украинским народом Народным секретариатом, единственно способным дать «нужное количество» хлеба.

Это значит, что австро-германское нашествие имеет своей целью не только получение хлеба, но и, главным образом, — свержение Советской власти на Украине и восстановление старого буржуазного режима.

Это значит, что немцы не только хотят выкачать из Украины миллионы пудов хлеба, но пытаются ещё обесправить украинских рабочих и крестьян, отобрав у них кровью добытую власть и передав её помещикам и капиталистам.

Империалисты Австрии и Германии несут на своих штыках новое, позорное иго, которое ничуть не лучше старого, татарского, — таков смысл нашествия с Запада.

Это чувствует, по-видимому, украинский народ, лихорадочно готовясь к отпору. Формирование крестьянской Красной Армии, мобилизация рабочей Красной гвардии, ряд удачных стычек с «цивилизованными» насильниками после первых вспышек паники, отобрание Бахмача, Конотопа, Нежина и подход к Киеву, всё усиливающийся энтузиазм масс, тысячами идущих на бой с поработителями, — вот чем отвечает народная Украина на нашествие насильников.

Против иноземного ига, идущего с Запада, Советская Украина подымает освободительную отечественную войну, — таков смысл событий, разыгрывающихся па Украине.

Это значит, что каждый пуд хлеба и каждый кусок металла придётся брать германцам сбою, в результате отчаянной схватки с украинским народом.

Это значит, что Украина должна быть форменным образом завоёвана для того, чтобы получить немцам хлеб и посадить на трон Петлюру — Винничеико.

«Короткий удар», которым немцы рассчитывали убить сразу двух зайцев (и хлеб получить, и Советскую Украину сломить), имеет все шансы превратиться в затяжную войну иноземных поработителей с двадцатимиллионным народом Украины, у которого хотят отнять хлеб и свободу.

Нужно ли добавить к этому, что украинские рабочие и крестьяне не пожалеют своих сил для героической борьбы с «цивилизованными» насильниками?

Нужно ли ещё доказывать, что отечественная война, начатая на Украине, имеет все шансы рассчитывать на всемерную поддержку со стороны всей Советской России?

А что, если война на Украине, приняв затяжной характер, превратится, наконец, в войну всего частного и благородного в России против нового ига с Запада?

А что, если немецкие рабочие и солдаты в ходе такой войны поймут, наконец, что заправилами Германии руководят не цели «обороны немецкого отечества, а простая ненасытность обожравшегося империалистического зверя, и, поняв это, сделают соответствующие практические выводы?

Не ясно ли из этого, что там, на Украине, завязывается теперь основной узел всей международной современности, — узел рабочей революции, начатой в России, и империалистической контрреволюции, идущей с Запада?

Обожравшийся империалистический зверь, сломивший себе шею па Советской Украине, — не к этому ли ведёт теперь неумолимая логика событий?.

ИОСИФ СТАЛИН., (И.В.Сталин. Сочинения, том 4, Москва, ОГИЗ, 1947).

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Украинский узел. Единственный положительный вариант выхода из глубокого кризиса
...якобы это только единственный Сталин до 1924 года проливал ...телевидении с негодованием возмущались украинскими революционерами-националистами, кого-то...СОЗДАНИЕ НОВОГО СПРАВЕДЛИВОГО, СОЦИАЛЬНОГО УКРАИНСКОГО ГОСУДАРСТВА – УКРАИНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ (УНР) ...
Трамп и польская историческая мифология
... была захватить важный железнодорожный узел Казатин в тылу общего расположения...который признавался за главный, а Украинскому театру приписывалось второстепенное значение. Имелось...туда, чтобы создать своё правительство. Сталин возразил, что Варшава, похоже, ...
Сводки от ополчения Новороссии 13 декабря 2015
... ополчение ЛНР случайно заняло железнодорожный узел Марьевка — «дремовцы» были в...): Путин и Сталин. Путин поменьше, Сталин побольше. Путин цветной, Сталин чёрно-белый....оглавлению | Источник: news-front.info Украинские силовики готовят ряд провокаций, — ...
Жизнь после "Крым-Наш!" - Часть №1
...центр не захочет разрубить гордиев узел этого конфликта волевым кадровым ...фанатов, либерально-демократическую общественность с украинскими корнями, остатки сетей "Хизбут-Тахрир...подыгрывать нытью про депортацию татар Сталиным (у нас даже многие антисоветчики...
Новости Украины и Новороссии 03 февраля 2016
...войну, ни даже сам товарищ Сталин. Хватали незадачливых рекрутов везде,...Майорская, что позволило разгрузить узел Ясиноватая-Скотоватая.http://www.ukrrudprom...по реформированию системы правосудия. Согласно украинскому законодательству, изменения в Конституцию ...
Военно-политическая доктрина борьбы за Новороссию
...транспорт. Луганская область — крупнейший транспортный узел. 1.11. Пункт 2 ст... войну. Деятельность И.В. Сталина и его сторонников по искоренению...сфер влияния — использован различными кланами украинских олигархов, которые олицетворяются такими деятелями...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>