Так революция с перехватом управления навальными или всё же „За парту”?
12:27. 24 августа 2017 Просмотров - 193 Один комментарий Опубликовал: brahman
Неожиданное продолжение получил наш разбор эмоционального выступления К.В. Сёмина, опубликованный 20 августа. („Константин Сёмин, вы осознаёте, что создаёте… электорат Навальному?”) Напомним вкратце.
Сёмин, вполне справедливо критикуя нынешний омерзительный капиталистический режим, практически явно призывает народ к революции. По крайней мере вкладывает многочисленным слушателям эту мысль.
Наша же критика сводится к следующему: в нынешних условиях революция с положительным исходом для России и её народа невозможна. Нет ни мобилизующей партии, а „движущая сила истории”, рабочий класс, нынче достаточно размытое понятие. Т.е. Сёмин, критикуя и призывая, не предлагает конкретики, позволившей бы этим изменениям произойти реально с положительным для народа результатами.
Однако в стране революция всё же возможна. Только всю эмоциональную заряженность народа, его энергию будут использовать в своих интересах кураторы Навального. Потому что у последнего есть какая-никакая структура, организовано оповещение, а вся активность финансируется в достаточной мере.
И так как практика – критерий истины, то давайте вспомним, к чему приводили подобные революционные изменения без народной партии, без целевой движущей силы. Вспомнить несложно: Украина, Ливия, Сирия, Югославия и ещё добрый десяток других стран.
В этом блоге либеральный режим также постоянно критикуется, но мы призываем не к революциям, а… „сесть за парту”! Чтобы изучить хотя бы Достаточно общую теорию управления (ДОТУ) для понимания: сначала – обеспечение целостности и устойчивости России, потом – положительные изменения в строе и жизни.
А продолжение темы – в видеоблоге Д. Тарана. С кратким видеодополнением, т.к. тема острая и не всеми понимается до конца.
Сёмин, вполне справедливо критикуя нынешний омерзительный капиталистический режим, практически явно призывает народ к революции. По крайней мере вкладывает многочисленным слушателям эту мысль.
Наша же критика сводится к следующему: в нынешних условиях революция с положительным исходом для России и её народа невозможна. Нет ни мобилизующей партии, а „движущая сила истории”, рабочий класс, нынче достаточно размытое понятие. Т.е. Сёмин, критикуя и призывая, не предлагает конкретики, позволившей бы этим изменениям произойти реально с положительным для народа результатами.
Однако в стране революция всё же возможна. Только всю эмоциональную заряженность народа, его энергию будут использовать в своих интересах кураторы Навального. Потому что у последнего есть какая-никакая структура, организовано оповещение, а вся активность финансируется в достаточной мере.
И так как практика – критерий истины, то давайте вспомним, к чему приводили подобные революционные изменения без народной партии, без целевой движущей силы. Вспомнить несложно: Украина, Ливия, Сирия, Югославия и ещё добрый десяток других стран.
В этом блоге либеральный режим также постоянно критикуется, но мы призываем не к революциям, а… „сесть за парту”! Чтобы изучить хотя бы Достаточно общую теорию управления (ДОТУ) для понимания: сначала – обеспечение целостности и устойчивости России, потом – положительные изменения в строе и жизни.
А продолжение темы – в видеоблоге Д. Тарана. С кратким видеодополнением, т.к. тема острая и не всеми понимается до конца.
Информационная война 23 августа о триколоре и событиях в Америке
Важное дополнение к сегодняшней Информационной войне
Источник: ss69100.livejournal.com
loading...
Бла, бла, бла. Обычная пропаганда. Ни кто ни кого стравливать не собирается. Но я абсолютно согласен с Семиным. Рублевка и Нижний Тагил это разные родины. По тарану получается, что недоразвитые должны бесконечно терпеть пока их грабят развитые. Воды Таран много вылил, а консенсус не предложил. Поэтому по третьему мышлению недоразвитым нужно молча все терпеть от развитых.