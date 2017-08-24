Так революция с перехватом управления навальными или всё же „За парту”?

...гг. (которая была после революции и брестского мира), оккупации.... А.Богомолов. Так всё-таки что такое ВТО получается? То, что... я об этом с Навальным говорил полтора года назад.... Касьянова, Волошина, Ходорковского, перехватил управление НТВ и т.д. ...