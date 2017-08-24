Тайна железной двери (1970)
10:50. 24 августа 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Четвероклассник Толик Рыжков познакомился с волшебником и стал обладателем спичек, исполняющих все его желания и капризы. Вместе с другом Толик очутился на необыкновенном острове, где все плохое считается хорошим, а хорошее – плохим. К тому же, ребята вскоре поняли, что им возвращаться придется самостоятельно…
Источник: nashaplaneta.su
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Нам то же возвращатся надо самостоятельно, хотя завели нас обманом