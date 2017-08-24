Совесть русской сцены

Когда артисты и режиссёры наперегонки кинулись защищать обвиняемого в огромной растрате казённых средств Кирилла Серебенникова, нашёлся человек, призвавший коллег к здравому смыслу.Владимир Валентинович Меньшов, создатель знаменитого кинофильма «Москва слезам не верит», предложил не верить поднятому коллегами вавилонскому плачу.«Не вполне догоняю, почему должны быть особые условия для Серебренникова», — заявил он. «По какой причине я должен возмутиться происходящим (допросом подозреваемого)? Если возмущаться, то в большей степени тем, что они (защитники Серебренникова) возмущаются этим».Серебренников входит в очень влиятельную театральную группировку нетрадиционного направления, ссориться с которой многие считают себе дороже. Все помнят, с какой жестокостью это лобби раздавило труппу театра имени Гоголя, чтобы создать для Серебренникова «Гоголь-центр». Артисты, не пожелавшие рекламировать со сцены педофилию, гомосексуализм, детские самоубийства и труположество, были выброшены из труппы.То, что Меньшов открыто встал на противоположную сторону, кажется совершенно естественным поступком нормального человека, но для столичной театральной среды — это акт подлинного мужества. Лобби не забывает и не прощает никакого противодействия.Вспомним, что десять лет назад Меньшов выступил против награждения фильма «Сволочи», содержавшего бесстыдную клевету на советскую армию времён Великой Отечественной войны.Сюжет фильма строился на том, что СССР якобы готовил детей-смертников, своего рода «красных шахидов» для терактов в немецком тылу. Исследование, спровоцированное скандальным сценарием, показало, что такая диверсионная группа из советских сирот была создана не в нашей армии, а в вермахте. Выяснилось также, что автор Владимир Кунин, прежде утверждавший, что сам был смертником в такой группе, вообще никогда не был на войне. Тем не менее, лживая и оскорбительная для всех соотечественников картина была удостоена кинонаграды МТV 2007.«Я не могу смотреть, как проваливают в черную дыру весь период советской истории… а вместе с ним проваливают и войну… Это грех, который нам не простится, веками будем отмаливать его потом», — заявил тогда Меньшов.Во время сознательного оскотинивания искусства нашёлся человек, которого можно без преувеличения назвать совестью русской сцены. В незримой войне за отечественную культуру Владимир Меньшов сегодня — наш главный герой.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com