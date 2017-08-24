Счастливая жизнь с выпотрошенными карманами – соцсети о Дне независимости Украины
21:28. 24 августа 2017 Просмотров - 261 5 коммент. Опубликовал: jackomb
В соцсетях обсуждают пышные празднования 26-й годовщины независимости Украины и парад на Крещатике, который принимает министр обороны США Джеймс Мэттис. Более чудовищной лжи о независимости страны трудно придумать, считают украинские политики.
Сегодня Украина отмечает 26-ой День независимости. На Крещатике проходит военный парад, который принимает министр обороны США Джеймс Мэттис. Достижения Незалежной Порошенко демонстрирует и спецпредставителю США по вопросам Украины Курту Волкеру.
Знаменательное для страны событие обсуждается в соцсетях. Лидер Прогрессивной социалистической партии Украины Наталия Витренко назвала пышные празднования, организованные Порошенко, вызывающим цинизмом и извращением самого понятия независимости.
«Что празднуем и когда? Четвертый год льется кровь на Украине. 50 миллиардов вырвано из бюджета на войну, при этом две трети разворовано по дороге. 80% населения стали нищими и живут за чертой бедности. Страна ускоренно вымирает. Украинцы выстроились в дикие очереди за биометрическими паспортами, чтобы быстрее выехать из страны. Подавляющее число школ не готово к новому учебному году. И при всем этом показывать достижения Украины новым хозяевам - руководству США, прибывшему в Киев министр обороны США Джеймсу Мэттису и спецпредставителю США по вопросам Украины Курту Волкеру? На параде по Крещатику маршируют представители НАТО. Это называется независимостью?» - возмущается украинский политик.
Витренко подчеркивает, что более чудовищной лжи, связанной с независимой Украиной, трудно себе придумать.
Не менее жестко по поводу событий в стране высказался и другой украинский политик – Алексей Журавко. Как написал в своем Facbook бывший депутат Рады, более зависимой от кабальных заокеанских кредитов, пенсильванского угля и бесчинствующих чиновников Украина еще никогда не была.
«Во времена Российской Империи, которые нынешняя власть называет оккупацией, территория Украины выросла в десятки раз, во времена СССР – еще вдвое. С 1946 по 1991 год население Украины выросло на 11 млн человек, а за 26 лет независимости – сократилось на 10 млн (если не считать Крым и Донбасс). При царской «оккупации» – у нас строились Николаев и Екатеринослав (Днепропетровск). При советской власти в Николаеве построены всемирно известные верфи, а в Днепропетровске - Южмаш. А при незалежности и те, и другие фактически уничтожены, а разработки проданы всяким Северным Кореям», - написал Журавко.
Дорогие друзья!
Сегодня моя любимая страна отмечает праздник – «День Независимости»… и отмечает его более зависимая чем когда либо – от заокеанских кураторов, от кабальных кредитов, от пенсильванского угля, от бесчинствующих вурдалаков у власти, от грабителей-чиновников.
Во время оккупации, та что царская – территория Украины выросла в десятки раз. Во время оккупации, та что советская – еще в парочку раз. Что говорить, с 1945 по 1991 – за 46 лет – населения УССР выросло на 11…
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Они не думают, они уверены что всё это им сойдёт…Ждите суки!!!
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Я лично смотрел парад, и видел что принимал его всё-таки главнокомандующий, Порошенко, и министр обороны Полторак докладывал ему. Никакой американец его точно не принимал, это однозначно, да и странно было бы. Хотя в конце парада прошли немногочисленные войска, как бы союзные Украине, и на трибуне (совсем не рядом с Порошенко) присутствовали, хотя и не все, министры обороны союзных Украине стран. Это было. Журналисты конечно любят ставить в заголовки так сказать яркие фразы, но зачастую, как и в этом случае это совсем не соответствует действительности. Зачем так нагло врать? Наверное затем, чтобы ЯП больше верили и дальше? Разве мало здесь и так ставится явно сомнительной и явно компрометирующей авторов сайта информации? Или же в информационной войне грязная ложь самое отличное оружие? Так то оно так, но это не соответствует тематике сайта – раскрывать людям глаза. Здесь их очень часто закрывают, на правду, и выдают желаемое за действительное. Грубая, и очень непрофессиональная работа, ибо солгавшему однажды уже нет веры.
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На фотке если не ошибаюсь 200мм “Пион” еще старой советской разработки,только на нем почему то ерманский крестик,а точнее символ тамлиеров.Вот и весь смысел в одной лишь фотке,кто укропией управляет,и для кого она таскает каштаны из огня.И какие такие министры союзных стран,уж не Польша ли с Венгрией и Румынией,которые ждут не дождутся как забрать свои “исконные” территории у разваливающейся страны.А может это министр Турции,в которой уже напечатаны карты где Крым-исконно турецкая земля.)Вы еще не развалились потому что пендосам надо чтоб у России была вечная головная боль с таким соседом,и зачем пиндосам принимать парад тех которых они завтра сольют,у них ведь ничего личного,только бизнес..Но ты молодец,продолжай верить в цеивропу и незалёжность.)
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Где фото,jackomb, кто принимает парад? Давай факты!
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Независимость от чего? От здравого смысла?
Пожгут ваши танки, размалеванные крестиками, как когда-то в сорок третьем, хохлопредатели!