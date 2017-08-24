Счастливая жизнь с выпотрошенными карманами – соцсети о Дне независимости Украины

Сегодня Украина отмечает 26-ой День независимости. На Крещатике проходит военный парад, который принимает министр обороны США Джеймс Мэттис. Достижения Незалежной Порошенко демонстрирует и спецпредставителю США по вопросам Украины Курту Волкеру.

Знаменательное для страны событие обсуждается в соцсетях. Лидер Прогрессивной социалистической партии Украины Наталия Витренко назвала пышные празднования, организованные Порошенко, вызывающим цинизмом и извращением самого понятия независимости.

«Что празднуем и когда? Четвертый год льется кровь на Украине. 50 миллиардов вырвано из бюджета на войну, при этом две трети разворовано по дороге. 80% населения стали нищими и живут за чертой бедности. Страна ускоренно вымирает. Украинцы выстроились в дикие очереди за биометрическими паспортами, чтобы быстрее выехать из страны. Подавляющее число школ не готово к новому учебному году. И при всем этом показывать достижения Украины новым хозяевам - руководству США, прибывшему в Киев министр обороны США Джеймсу Мэттису и спецпредставителю США по вопросам Украины Курту Волкеру? На параде по Крещатику маршируют представители НАТО. Это называется независимостью?» - возмущается украинский политик.

Витренко подчеркивает, что более чудовищной лжи, связанной с независимой Украиной, трудно себе придумать.