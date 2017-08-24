Пресечь героизацию фашизма
09:00. 24 августа 2017 Просмотров - 120 Один комментарий Опубликовал: brahman
Как остановить фашизм и что для этого может сделать каждый из нас?
Согласитесь, вы вряд ли испытываете радость от новостей о том, что в Прибалтике прошел очередной марш ветеранов СС. Или что в украинских учебниках истории Бандера теперь именуется героем войны. Тогда вас точно не воодушевит известие о том, что на главной площади Армении установили памятник пособнику Третьего Рейха. Последнее кажется невероятным, правда? Но это — факт. На площади в центре Еревана установили памятник Гарегину Нжде. Этот военный деятель сражался за независимость Армении, впрочем, делал он это в сотрудничестве с фашистской Германией. Именно он стоял у истоков формирования армянского легиона СС, члены которого в ходе карательных операций уничтожили более 20 000 мирных (по большей части) жителей. Подобные легионы были и на Украине (дивизия «Галичина»), и в странах Балтии, но еще несколько лет назад их участников считали предателями и коллаборационистами, а сегодня провозглашают героями, называют в их честь улицы и ставят памятники.
Так как реагировать на подобные новости тем, чьи деды защищали мир от фашизма? Выключить телевизор? Отключить интернет? Не читать газеты? Сказать «все, что происходит в чужой стране, меня не касается»? Может, и так. Но только вот в конце 30-х годов, когда фашизм только зарождался в Европе, все остальные так себя и вели: моя хата, мол, с краю. А потом эти хаты заполыхали в Польше, на Украине, в Белоруссии, России…
«Что же делать? — спросите вы. — Не на митинги же ехать в чужую страну!». Конечно, нет. Но внести свой вклад в борьбу с возрождением фашизма может каждый из вас. Причем — прямо сейчас. Нужно просто поставить свою подпись под петицией https://goo.gl/LS5dPCс требованием «Пресечь героизацию фашизма на постсоветском пространстве». Петиция будет направлена в Государственную Думу РФ, а еще в Министерства иностранных дел РФ, Латвии, Эстонии, Армении, Украины.
Почему это важно
Потому что наше мнение важно! Мнение внуков и правнуков тех, кто защищал свою Родину и весь мир во время Второй мировой войны. Потому что, если сейчас не проявить волю и не сказать свое слово против, история может повториться. И тогда уже будет поздно вспоминать, что была возможность обратиться к лидерам государств с призывом опомниться.
Сколько людей уже поддержало петицию
На момент написания этого поста петиция набрала на change.org более 150 000 подписей. Необходимо еще 50 000 для успешного завершения.
Почему я лично поддерживаю петицию
Потому что трагедия Великой Отечественной войны, как и многих в нашей стране, коснулась и моей семьи тоже http://colonelcassad.livejournal.com/723
https://goo.gl/LS5dPC – подписать петицию
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Фашизм не обусловлен ни особенностью немецкой нации, ни личностью Гитлера. Он производная империализма, его пик. Если, империализм последняя стадия капитализма, то фашизм последняя стадия империализма.
В основе капитализма лежит частная собственность на средства производства и извлечение прибыли из всего из чего только можно извлечь. Всё остальное, в том числе мораль и право отступают на второй план.
Никакие петиции, никакие увещевания не могут остановить желание власть имущих стать еще богаче за счет сопредельных стран. Факты вещь упрямая. Два мировых кризиса в 20 веке закончились 2 мировыми войнами. На наших глазах разворачивается третий.
Без смены экономической формации, именуемой капитализмом не избежать ни возрождения фашизма, ни новой мировой войны. К, сожалению, человечество осознает это не ранее, чем вступит в череду нового буржуазного кризиса, новых великих потрясений и войн.