Новости Украины и Новороссии 24 августа 2017
- 13:23 Независимость. Ложка вонючего дегтя.
- 12:00 Порошенко пытается замотать реализацию Минских соглашений, — Захарова.
- 10:33 Порошенко, Турчинов и Парубий помолились за Украину (ВИДЕО).
- 09:52 Военный парад ко «Дню независимости» в Киеве — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. Смотрите и комментируйте с «Русской Весной».
- 09:24 В Одессе разбили бюст маршала Жукова (ФОТО).
- 09:00 Порошенко капитулирует, но не сдается.
- 07:52 СМИ узнали о новом порядке въезда россиян на Украину.
- 07:28 С днём «незалежности»! — над Краматорском подняли флаг ДНР — эксклюзив «Русской Весны» (ФОТО, ВИДЕО).
- 07:00 Приезд Мэттиса на Украину открывает возможность для поставок оружия, — Маккейн.
- 04:00 Украинцы изобрели конституцию, вертолёт и рентген, — одесский губернатор.
- 03:30 «Незалежность» 80-го уровня: украинская пропагандистка радуется маршу военных НАТО в Киеве.
- Вчера 22:17 Донбасс никогда уже не вернётся в Украину.
- Вчера 21:56 Сын Порошенко выиграл конкурс на поездку в Сингапур за счет госсредств.
Независимость. Ложка вонючего дегтя
Как Порошенко цитировал рассказы террористов.
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Порошенко пытается замотать реализацию Минских соглашений, — Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала горячее (а скорее, горячечное) желание президента Украины Петро Порошенко призвать на Донбасс миротворцев ООН.
«Звучащие от представителей киевского режима инициативы являются просто очевидными попытками в очередной раз замотать процесс реализации Минска-2 и уклониться от выполнения собственных обязательств», — обозначила позицию Москвы Захарова.
Напомним, Порошенко во вторник заявил, что на Генассамблее ООН, которая пройдёт в сентябре в Нью-Йорке, будет «требовать» чтобы на Донбасс были введены миротворцы. (ссылка)
Ранее об этом же говорил замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в этом контексте напоминал «украинским коллегам», что Минские соглашения не содержат положения о вводе на Донбасс миротворцев ООН.
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Порошенко, Турчинов и Парубий помолились за Украину (ВИДЕО)
Украинская политическая элита, убившая тысячи мирных жетелей Донбасса, цинично помолилась «за мир и благополучие незалежной».
Мероприятие прошло в Софийском соборе («Софии Киевской»). За мир и благополучие Украины на телекамеры молились Пётр Порошенко с женой Мариной, секретарь СНБО Александр Турчинов, премьер-министр Владимир Гройсман, глава администрации Порошенко Игорь Райнин.
Также участвовали по мере сил спикер Рады Андрей Парубий и мэр Киева Виталий Кличко.
Действо началось с хорового исполнения «Отче наш». Затем слово взял раскольник Филарет-Денисенко, который не признан ни одной из православных церквей.
Закончили мероприятие молитвой «Боже великий единый, нам Украину храни». Правда, учитывая, что «председательствовал» в Софии Киевской раскольник, эффективность молитвы остается под вопросом.
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Военный парад ко «Дню независимости» в Киеве — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. Смотрите и комментируйте с «Русской Весной»
В эти минуты в центре Киева проходит военный парад ко «Дню независимости».
В этом году в параде на Крещатике участвуют 4,5 тысячи военнослужащих, из них более тысячи – «ветераны АТО».
Рядом с украинскими военными по центральной улице Киева маршируют более 200 военных армий НАТО и стран, претендующих на членство в Альянсе.
Принимать парад, кроме руководства «незалежной», будут также министры обороны девяти стран НАТО, в том числе глава Пентагона Джеймс Мэттис.
Примечательно, что участие военной техники в сегодняшнем параде не предусмотрено — по-видимому, украинские власти не решились демонстрировать сомнительные детища «Укроборонпрома» своим западным кураторам.
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В Одессе разбили бюст маршала Жукова (ФОТО)
В ночь на 24 августа в Одессе неизвестные вандалы разбили бюст маршала Георгия Жукова.
Об этом на своей странице в соцсети написал главарь одесского «Правого сектора»* Сергей Стерненко.
«Неизвестные патриоты в Одессе прекрасно отпраздновали День Независимости», — радуется неонацист.
На опубликованных фотографиях видно, что неизвестные скинули бюст с постамента. Сама скульптура при этом получила серьезные повреждения.
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*Запрещенная в России экстремистская группировка
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Порошенко капитулирует, но не сдается
Завтра состоится наступление добровольческих батальонов на Горловку. П. Порошенко будет завтра утром делать вид, что ничего об этом наступлении не знал, а приказ Генштаба прошел мимо него. Потому, хочу сразу на завтрашние оправдания сказать — в Москве все знают, один ты, не в курсе, сидя в Киеве. Убейся ап стену! («ап» – не опечатка)
А теперь скажу пару слов в оправдание Петра Алексеевича. Он действительно оказался в чрезвычайно сложном положении. С одной стороны — ночью звонит Д. Трамп и требует мира:
https://cont.ws/@chervonec001/696364
Ночной звонок «нормандцам»: Порошенко капитулировал, партии войны – капут
Вчера поздно вечером Порошенко поговорил с представителями «нормандской четвёрки» и в телефонном режиме пообщался с Путиным, Меркель и Макроном. Почему ночью, спросите вы? Потому что, когда в Украине ночь, в Америке – день. Именно оттуда пришёл приказ президенту очень суверенной страны, готовящейся отметить очередные «роковыны Незалежности», срочно набрать «минских переговорщиков».
Чтобы Порошенко ничего не запорол, «старший брат» контролировал переговоры с лидерами РФ, Франции и Германии, суфлируя Петру Алексеевичу из-за океана.
Радость автора по поводу «капитуляции» П. Порошенко и «поражения» партии войны несколько преждевременна. После ночного разговора президента Украины с президентом США в аэропорту Борисполь приземлился самолет министра обороны США Джеймса Меттиса, который требует немедленно начать войну…
https://www.unian.net/politics/2096971-glava-pentagona-pribyil-v-ukrainu.html
Среда, 23 августа 2017
Глава Пентагона прибыл в Украину Это первый за последние 10 лет визит министра обороны США в Украину.
Секретарь Департамента обороны Соединенных Штатов Америки (министр обороны) Джеймс Мэттис прибыл в Украину.
Как передает корреспондент УНИАН, самолет министра обороны США приземлился в международном аэропорту “Борисполь”. Мэттиса встретили американские дипломаты во главе с послом Мари Йованович. Она обменялась приветственными словами с Мэттисом, после чего глава Пентагона сел в автомобиль и уехал из аэропорта. Как сообщал УНИАН, Мэттис 24 августа примет участие в торжествах по случаю Дня независимости Украины в Киеве. Первый за последние 10 лет визит в Украину министра обороны США состоится согласно предварительным договоренностям с американской стороной, достигнутым во время визита президента Петра Порошенко в США в июне этого года. 24 августа глава Пентагона проведет переговоры с Порошенко и министром обороны Украины Степаном Полтораком.
В Вашингтоне теперь, сколько чиновников — столько и мнений, и все, кому не лень, отдают приказы Петру Алексеевичу. Петр Алексеевич не может отказать ни президенту, ни министру обороны… Он вообще ни кому не может отказать…
Поэтому он сначала исполнил требование Д. Трампа, переговорив с лидерами «нормандской четверки», договорился о заключении «школьного перемирия» с 25-го августа.
https://topwar.ru/123270-shkolnoe-peremirie-v-donbasse-vstupaet-v-silu-s-25-avgusta.html
Контактная группа согласовала прекращение огня в Донбассе с 25 августа, сообщил полпред России в группе Борис Грызлов.
Главный результат: контактной группе удалось согласовать режим прекращения огня в связи с началом нового учебного года с 25 августа. Мы надеемся, что “школьное” перемирие будет соблюдаться ответственно и бессрочно
— сказал Грызлов по итогам встречи группы в Минске, передает РИА Новости.
Лидеры “нормандской четверки” во вторник заявили, что поддерживают ожидаемое решение контактной группы о перемирии.
В ЛНР сообщили, что готовы придерживаться режима прекращения огня.
Надеемся, что это перемирие продлится как можно дольше, в отличие от “хлебного перемирия”, которое было нарушено украинскими силовиками через 35 минут после его объявления
— отметил официальный представитель оборонного ведомства самопровозглашенной республики Андрей Марочко.
Предыдущий режим прекращения огня вводился с 24 июня на период сбора урожая — до 31 августа. Тем не менее регулярно поступали сообщения о нарушениях перемирия, стороны обвиняли друг друга в обстрелах.
И ЛНР даже сообщили, что готовы поддерживать «школьное перемирие».
Но в ДНР придерживаются другого мнения:
https://ria.ru/world/20170823/1500961287.html
ДОНЕЦК, 23 авг — РИА Новости. Встреча политической подгруппы по Донбассу в среду в Минске не принесла результата, сообщила и.о. главы МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики, представитель ДНР в политической подгруппе Наталья Никонорова.
И у них есть для этого все основания: их и раньше обстреливали гораздо чаще, чем ЛНР, и наступление ВСУ и «добровольческих» батальонов 24-го августа намечено на Горловку.
«Партия войны» отнюдь не капитулировала, а прямо угрожает П. Порошенко убийством, и заранее сваливает это убийство на ФСБ:
https://www.unian.net/politics/2096394-sbu-soobschili-o-podgotovke-pokusheniya-na-poroshenko-vo-vremya-vizita-v-harkovskuyu-oblast-smi.html
Аноним заявил о подготовке покушения на Порошенко во время вчерашнего визита в Харьковскую область Женский механический голос сообщил о запланированном покушении на Порошенко во время визита в Харьковскую область.
В Харьковской области во время визита президента Петра Порошенко в Изюм аноним заявил о спланированном на него покушении. Информацию об этом корреспонденту УНИАН подтвердил информированный источник в правоохранительных органах Харьковской области. По словам собеседника агентства, звонок был сделан с IP-телефонии вчера, 22 августа, около 12.20.
Сообщение о возможном покушении на Порошенко было сделано женским механическим голосом. Сведения о событиях внесены в ЕРДР по ч. 1 ст 112 Уголовного кодекса Украины (покушение на жизнь государственного деятеля). Как сообщал 17 августа глава СБУ Василий Грицак, ФСБ России готовит в Украине теракты и громкие убийства государственных деятелей.
Недавно в Одессе убита сотрудница местного СИЗО. Коротко прошла информация, что убитая – Алена Порошенко – однофамилица Петра Алексеевича.
https://strana.ua/news/87881-najdena-stranitsa-v-sotssetjakh-zverski-ubitoj-sotrudnitsy-odesskoho-sizo.html
СМИ в последующих публикациях стараются не упоминать фамилию убитой, но намек на дальнейшую судьбу Порошенко прозвучал более чем прозрачный. Вот он и пытается угодить всем заинтересованным сторонам, что по определению не возможно. Я пишу этот материал в надежде, что завтрашнее наступление будет либо сорвано извне, либо отменено самим пока-еще-президентом. Надежда слабая…
Петру Алексеевичу могу только сказать: оправдание «я не знал», уже не пройдет, можно попробовать «я болел», если прямо сегодня ночью уйти в запой на пару дней, но, думаю, тоже не поможет…
А теперь, - выкручивайся, как хочешь, Петр Алексеевич….
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СМИ узнали о новом порядке въезда россиян на Украину
фото из открытых источников
В ближайшее время правительство Украины примет постановление о новом порядке въезда россиян, которые должны будут пересекать границу только по биометрическому паспорту и заранее заполнять анкету на сайте украинского МИД, сообщили СМИ со ссылкой на источники в Киеве.
Несколько источников в правительстве и Верховной раде Украины отмечают, что изначально планировалось ввести визовый режим, но от этой идеи отказались. Замминистра по вопросам внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак заявил, что власти опасаются за украинцев в Крыму, которые бы потеряли возможность беспрепятственно посещать Украину, сообщает «Коммерсант».
В итоге будут приняты новые правила, согласно которым въезд на Украину будет возможен только по биометрическим паспортам и по электронной анкете на сайте украинского МИД.
Анкету желающие въехать на Украину россияне должны заполнить в обязательном порядке заблаговременно.
В анкете указываются данные о себе, в том числе профессия и место работы, точная цель поездки и населенные пункты, которые человек собирается посетить.
«В перспективе уведомлять о своем приезде надо будет за месяц – за исключением таких экстренных случаев, как, например, болезнь или смерть родственника», – сообщил близкий к МИД Украины источник.
Более того, анкету придется заполнять только на украинском или английском языках.
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С днём «незалежности»! — над Краматорском подняли флаг ДНР — эксклюзив «Русской Весны» (ФОТО, ВИДЕО)
В распоряжении «Русской Весны» оказались свидетельства работы патриотов Донбасса — сегодня над Краматорском взвился флаг Донецкой Народной Республики.
Он был поднят над школой № 17 по улице Кима в центре города (ул. Аэроклубная после незаконного переименования — прим. РВ). Это одна из центральных улиц города, по ней проходят многие маршруты общественного транспорта, по этой удице расположена центральная городская больница Краматорска, а значит сегодня по пути на работу флаг ДНР увидят тысячи краматорчан.
Напомним, сегодня на Украине отмечают день так называемой независимости.
В условиях тотальной слежки за инакомыслием со стороны СБУ именно в Славянске и Краматорске такой шаг требовал мужества. И стал еще одним напоминанием того, что Краматорск, как и другие города севера бывшей Донецкой области оказывали активный отпор ВСУ и неонацистам весной 14-го года, голосовали на референдуме и являются неотделимой частью ДНР и большого Донбасса, не покорившегося бандеровскому перевороту.
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Приезд Мэттиса на Украину открывает возможность для поставок оружия, — Маккейн
Визит министра обороны США Джеймса Мэттиса на Украину открывает для Вашингтона возможность начать поставки Киеву смертоносного оружия, заявил в среду американский сенатор Джон Маккейн.
«Визит Мэттиса дает США еще одну возможность скорректировать политику по Украине и предоставлять помощь в плане оборонительного смертоносного оружия», — сказал сенатор. В своем заявлении он выразил уверенность в том, что Киев «нуждается в этом, чтобы защитить свои суверенитет и территориальную целостность».
Он отметил, что поставки оружия послужат обеспечению стабильности и «являются необходимыми для мира».
Сенатор также заявил, что президент США Дональд Трамп предпринял первый «существенный шаг» по сдерживанию РФ, введя против нее новые санкции.
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Россия неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений.
Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, экс-глава МИД ФРГ, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ранее заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.
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Украинцы изобрели конституцию, вертолёт и рентген, — одесский губернатор
Губернатор Одесской области Максим Степанов напомнил гражданам Украины, что у них хватает поводов для гордости, ведь их соотечественники изобрели множество полезных вещей.
«Есть то, что навсегда связывает с Украиной, то, чем мы можем и должны гордиться. Это первая в мире конституция — конституция Пылыпа Орлыка. Именно украинцы подарили миру вертолёт, киноаппарат, рентген», — заявил глава Одесской облгосадминистрации в ходе торжеств по поводу Дня независимости Украины в Оперном театре.
Степанов гордится: украинцы изобрели конституцию, вертолёт и ретнген
Таким образом Максим Степанов в очередной раз озвучил ряд популярных мифов, весьма распространённых в патриотических и околопатриотических кругах. К сожалению, большая их часть не соответствует истине.
Так, широко распиаренная в Украине «конституция Орлика» датируется 1710 годом, тогда как первой конституцией в Европе считается Статут Великого Княжества Литовского 1529 года, а некоторые историки считают первым конституционным актом британскую Великую хартию вольностей (1215 год). А конституция Сан-Марино, утверждённая в 1600 году, действует и до сих пор.
Степанов гордится: украинцы изобрели конституцию, вертолёт и ретнген
Аналогичная история с вертолётом: в Украине считается, что его изобрёл уроженец Киева Игорь Сикорский, однако это не совсем так. Сын члена Киевского клуба русских националистов, Игорь Сикорский действительно спроектировал и построил два опытных образца вертолётов в 1908 и 1909 годах, однако мощность этих аппаратов была недостаточна для того, чтобы поднять в воздух пилота. Кроме того, сконструированный Сикорским вертолёт не был снабжён т. н. «автоматом перекоса», который позволял бы машине двигаться в горизонтальном направлении и совершать наклон по крену и тангажу.
Причём даже в этом смысле Сикорский не был первым: ранее, в 1907 году, первый беспилотный вертикальный полёт совершил аппарат братьев Луи и Жака Бреге. Первый полёт с пассажиром состоялся в том же 1907 году, и совершил его французский механик Поль Корню. Схему с автоматом перекоса впервые разработал в 1911 году русский инженер Борис Юрьев, а первый управляемый вертолёт был построен в 1922 году в США российским эмигрантом Георгием Ботезатом. Что же до Сикорского, то он действительно внёс огромный вклад в развитие авиатехники, создав первый в мире четырёхмоторный самолёт «Русский витязь», многоцелевой самолёт «Илья Муромец», бывший одновременно первым в мире пассажирским самолётом и первым тяжёлым бомбардировщиком. Он также спроектировал первый вертолёт, запущенный в серийное производство. Однако изобретателем вертолёта его, очевидно, считать не следует.
Степанов гордится: украинцы изобрели конституцию, вертолёт и ретнген
Что же касается популярной истории с «изобретением украинцем рентгена», то она связана с именем австрийского учёного украинского происхождения Иваном Пулюем, который действительно активно экспериментировал с газоразрядными лампами и, среди прочего, создал устройство, являющееся источником рентгеновских лучей. С помощью «лампы Пулюя» действительно были сделаны первые в мире рентгеновские снимки (сломанной руки 13-летнего мальчика, руки дочери Пулюя с булавкой, лежащей под ней, а также снимок скелета мертворождённого ребёнка), однако произошло это уже после того, как Вильгельм Конрад Рентген сделал своё знаменитое «Сообщение об открытии нового типа лучей».
Дело в том, что Пулюй вместе с другим знаменитым учёным, Никола Теслой, изучал в основном т. н. катодные лучи, т. е. потоки электронов, излучаемые катодом газоразрядной лампы. А рентгеновские лучи, являющиеся мощными пучками электромагнитного излучения, как таковые Пулюя не интересовали и являлись побочным продуктом его опытов. Степанов гордится: украинцы изобрели конституцию, вертолёт и ретнген
Наиболее близкими к истине является высказывание Степанова об изобретении украинцем киноаппарата. Действительно, за год до знаменитого киносеанса братьев Люмьер (1895 год) механик физико-математического факультета Новороссийского университета в Одессе Иосиф Тимченко в 1894 году продемонстрировал созданные с помощью сконструированного им аппарата фильмы «Скачущий всадник» и «Копьеметатель».
За это Тимченко часто называют «изобретателем киноаппарата». Увы, это не совсем верно: кинетоскоп Тимченко не позволял транслировать изображение на экран, а был предназначен для индивидуального просмотра через окуляр. Причём и в этой области Тимченко не был первопроходцем: первая демонстрация кинетоскопа конструкции Томаса Эдисона состоялась в 1891 году в США. А братья Люмьер считаются родоначальниками современного кинематографа именно потому, что сумели создать аппарат, позволявший проецировать изображение с плёнки на экран — для многих зрителей одновременно.
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«Незалежность» 80-го уровня: украинская пропагандистка радуется маршу военных НАТО в Киеве
Известная украинская пропагандистка Алена Яхно выразила свой восторг в связи с предстоящим присутствием на праздновании так называемого Дня независимости в Киеве главы Пентагона и военных НАТО.
«Но как бы там ни было, это нереальная круть, что у нас на День независимости будет глава Пентагона, а по Крещатику пройдутся солдаты НАТО», — написала она на своей странице в соцсети.
«Не думала, что такое произойдёт при моей жизни», — добавила она, сопроводив свой пост тегом #здобули.
Также, в комментариях она заявила что «всегда мечтала о зависимости от цивилизованного мира».
Стоит отметить, что многие пользователи не разделили восторга Яхно.
«Это „незалэжность“ 80-го уровня! По главной улицы столицы государства маршируют иностранные войска»,
«Офигенно круто, что чужая армия пройдется в день независимости. Вы серьезно?»
«Да, есть чем гордиться. Учитывая, что по тому же Крещатику ежедневно ходят бабушки и дедушки в Главпочтамт. За 50 $-и пенсиями. Хорошо, когда тебе плевать на других. Можно и солдатам НАТО порадоваться. Придет время и пятнадцатимиллионная Украина станет членом НАТО. Славная будет победа», — прокомментировали они пост пропагандистки.
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Донбасс никогда уже не вернётся в Украину
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Сын Порошенко выиграл конкурс на поездку в Сингапур за счет госсредств
Сын президента Украины Алексей Порошенко первым из украинских политиков выиграл конкурс и прошел стажировку в сфере государственного управления и планирования, а также формулирования стратегий развития на примере работы правительственных структур Сингапура, сообщает пресс-служба партии Солидарность.
В ходе встреч Алексей Порошенко высказывал сингапурским коллегам благодарность за принципиальную позицию в отношении территориальной целостности Украины. Он также высоко оценил предоставленную украинским госслужащим возможность изучать передовой опыт Сингапура в сфере эффективного государственного управления и противодействия коррупции.
Между тем пользователи социальных сетей удивились тому, что в стране прошел конкурс на поездку в Сингапур, который выиграл сын президента.
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