Новости Украины и Новороссии 24 августа 2017

Завтра состоится наступление добровольческих батальонов на Горловку. П. Порошенко будет завтра утром делать вид, что ничего об этом наступлении не знал, а приказ Генштаба прошел мимо него. Потому, хочу сразу на завтрашние оправдания сказать — в Москве все знают, один ты, не в курсе, сидя в Киеве. Убейся ап стену! («ап» – не опечатка)

А теперь скажу пару слов в оправдание Петра Алексеевича. Он действительно оказался в чрезвычайно сложном положении. С одной стороны — ночью звонит Д. Трамп и требует мира:

https://cont.ws/@chervonec001/696364

Ночной звонок «нормандцам»: Порошенко капитулировал, партии войны – капут Вчера поздно вечером Порошенко поговорил с представителями «нормандской четвёрки» и в телефонном режиме пообщался с Путиным, Меркель и Макроном. Почему ночью, спросите вы? Потому что, когда в Украине ночь, в Америке – день. Именно оттуда пришёл приказ президенту очень суверенной страны, готовящейся отметить очередные «роковыны Незалежности», срочно набрать «минских переговорщиков». Чтобы Порошенко ничего не запорол, «старший брат» контролировал переговоры с лидерами РФ, Франции и Германии, суфлируя Петру Алексеевичу из-за океана.

Радость автора по поводу «капитуляции» П. Порошенко и «поражения» партии войны несколько преждевременна. После ночного разговора президента Украины с президентом США в аэропорту Борисполь приземлился самолет министра обороны США Джеймса Меттиса, который требует немедленно начать войну…

https://www.unian.net/politics/2096971-glava-pentagona-pribyil-v-ukrainu.html

Среда, 23 августа 2017

Глава Пентагона прибыл в Украину Это первый за последние 10 лет визит министра обороны США в Украину.

Секретарь Департамента обороны Соединенных Штатов Америки (министр обороны) Джеймс Мэттис прибыл в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, самолет министра обороны США приземлился в международном аэропорту “Борисполь”. Мэттиса встретили американские дипломаты во главе с послом Мари Йованович. Она обменялась приветственными словами с Мэттисом, после чего глава Пентагона сел в автомобиль и уехал из аэропорта. Как сообщал УНИАН, Мэттис 24 августа примет участие в торжествах по случаю Дня независимости Украины в Киеве. Первый за последние 10 лет визит в Украину министра обороны США состоится согласно предварительным договоренностям с американской стороной, достигнутым во время визита президента Петра Порошенко в США в июне этого года. 24 августа глава Пентагона проведет переговоры с Порошенко и министром обороны Украины Степаном Полтораком.

В Вашингтоне теперь, сколько чиновников — столько и мнений, и все, кому не лень, отдают приказы Петру Алексеевичу. Петр Алексеевич не может отказать ни президенту, ни министру обороны… Он вообще ни кому не может отказать…

Поэтому он сначала исполнил требование Д. Трампа, переговорив с лидерами «нормандской четверки», договорился о заключении «школьного перемирия» с 25-го августа.

https://topwar.ru/123270-shkolnoe-peremirie-v-donbasse-vstupaet-v-silu-s-25-avgusta.html

Контактная группа согласовала прекращение огня в Донбассе с 25 августа, сообщил полпред России в группе Борис Грызлов. Главный результат: контактной группе удалось согласовать режим прекращения огня в связи с началом нового учебного года с 25 августа. Мы надеемся, что “школьное” перемирие будет соблюдаться ответственно и бессрочно — сказал Грызлов по итогам встречи группы в Минске, передает РИА Новости. Лидеры “нормандской четверки” во вторник заявили, что поддерживают ожидаемое решение контактной группы о перемирии.

В ЛНР сообщили, что готовы придерживаться режима прекращения огня. Надеемся, что это перемирие продлится как можно дольше, в отличие от “хлебного перемирия”, которое было нарушено украинскими силовиками через 35 минут после его объявления — отметил официальный представитель оборонного ведомства самопровозглашенной республики Андрей Марочко.

Предыдущий режим прекращения огня вводился с 24 июня на период сбора урожая — до 31 августа. Тем не менее регулярно поступали сообщения о нарушениях перемирия, стороны обвиняли друг друга в обстрелах.

И ЛНР даже сообщили, что готовы поддерживать «школьное перемирие».

Но в ДНР придерживаются другого мнения:

https://ria.ru/world/20170823/1500961287.html

ДОНЕЦК, 23 авг — РИА Новости. Встреча политической подгруппы по Донбассу в среду в Минске не принесла результата, сообщила и.о. главы МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики, представитель ДНР в политической подгруппе Наталья Никонорова.

И у них есть для этого все основания: их и раньше обстреливали гораздо чаще, чем ЛНР, и наступление ВСУ и «добровольческих» батальонов 24-го августа намечено на Горловку.

«Партия войны» отнюдь не капитулировала, а прямо угрожает П. Порошенко убийством, и заранее сваливает это убийство на ФСБ:

https://www.unian.net/politics/2096394-sbu-soobschili-o-podgotovke-pokusheniya-na-poroshenko-vo-vremya-vizita-v-harkovskuyu-oblast-smi.html

Аноним заявил о подготовке покушения на Порошенко во время вчерашнего визита в Харьковскую область Женский механический голос сообщил о запланированном покушении на Порошенко во время визита в Харьковскую область.

В Харьковской области во время визита президента Петра Порошенко в Изюм аноним заявил о спланированном на него покушении. Информацию об этом корреспонденту УНИАН подтвердил информированный источник в правоохранительных органах Харьковской области. По словам собеседника агентства, звонок был сделан с IP-телефонии вчера, 22 августа, около 12.20.

Сообщение о возможном покушении на Порошенко было сделано женским механическим голосом. Сведения о событиях внесены в ЕРДР по ч. 1 ст 112 Уголовного кодекса Украины (покушение на жизнь государственного деятеля). Как сообщал 17 августа глава СБУ Василий Грицак, ФСБ России готовит в Украине теракты и громкие убийства государственных деятелей.

Недавно в Одессе убита сотрудница местного СИЗО. Коротко прошла информация, что убитая – Алена Порошенко – однофамилица Петра Алексеевича.

https://strana.ua/news/87881-najdena-stranitsa-v-sotssetjakh-zverski-ubitoj-sotrudnitsy-odesskoho-sizo.html

СМИ в последующих публикациях стараются не упоминать фамилию убитой, но намек на дальнейшую судьбу Порошенко прозвучал более чем прозрачный. Вот он и пытается угодить всем заинтересованным сторонам, что по определению не возможно. Я пишу этот материал в надежде, что завтрашнее наступление будет либо сорвано извне, либо отменено самим пока-еще-президентом. Надежда слабая…

Петру Алексеевичу могу только сказать: оправдание «я не знал», уже не пройдет, можно попробовать «я болел», если прямо сегодня ночью уйти в запой на пару дней, но, думаю, тоже не поможет…

А теперь, - выкручивайся, как хочешь, Петр Алексеевич….