Манипуляция общественным сознанием

Оружие пятой колонны

«В шахматах белые и черные фигуры обычно злейшие враги, но те, кто передвигает фигуры – хорошие друзья.»[1]

Управление обществом есть функция высшей иерархической структуры власти. Именно она задает общий вектор развития, определяет тенденции и осуществляет руководство. На ее плечи возложен огромный груз ответственности за будущее всех народов, проживающих на территории данного государства. Вполне логично и правильно будет полагать, что формировать ее должны лучшие представители. Так называемый, цвет нации, а в проекции на Российскую Федерацию- цвет наций. Для которых интересы народа будут превыше своих собственных и даже выше ценности своей собственной жизни. В их основе заложены такие базовые понятия как честь, совесть, чистый и светлый разум. Осуществляют руководство такие люди открыто им не чего скрывать, и они честны перед собой и перед народом. Но в любом обществе будут появляться антиподы к этим людям. В разные эпохи их становиться больше или меньше объединяющим началом которых является безграничная жажда власти. Дорываясь к ней как правило они не готовы справиться со всеми соблазнами. И обладая огромным физическим, психологическим и умственным потенциалам направляют энергию на удовлетворение своего ЭГО. Часто итогом таких действие становиться деструктивное влияние на общество. Когда не получается продавить свои интересы силой и ложью они с ловкостью применяют различные виды манипуляций. Зачастую такие люди предают свой народ обольстившись прелестями власти и действуют в угоду других лиц.

В настоящее время с развитием таких направлений в науке как биология, физика, химия, психотехнологии, генетика, система получила огромные и ценные знания в области изучения человека его поведенческих реакций. Она получила доступ к базовым блокам сознания, принципам и правилам его функционирования. Возможность влияния на подсознание больших групп людей. Подошла к пониманию, всех физических и психических процессов, происходящих в человеке. Расшифровано до 85% человеческого генома. Выведены законы управления общественным мнением его реакциями и поведением. «Наше изобретение способно контролировать сознание и вскрывать души, как консервные банки, меняя начинку по своему вкусу» [1] Эти слова сказал Академик Игорь Викторович Смирнов директор НИИ психотехнологий, комсомольская правда 1995 год. Вероятность применения таких технологий достаточно велика, не исключена возможность утечки данной технологии и попадания в не те руки. Но зачастую как это не парадоксально поступают намного проще. В качестве примера можно привести недавние события на Майдане. Так вот для того что бы люди постоянно присутствовали на площади и бастовали против режима, в чай которым поили людей добавляли сильнодействующий наркотик, который на подсознательном уровне заставлял изо дня в день приходить туда и делать то что скажут самопровозглашенные лидеры. Таким образом мама моего хорошего друга в Киеве попала под влияние этого наркотика, и ему пришлось срочно увезти ее в Россию где ее с трудом получилось вылечить от тяжелой, наркотической зависимости.

Представители 5 колонны в России, а именно индивиды входящие в состав власти РФ, занимающие определенные посты в государстве, ведущие свою деятельность в угоду лиц, представителей других государств, транснациональных компаний и организаций, хорошо разбираются в технологиях способных реализовать цели сторонних сил на нашей территории. Не гнушаются ничем, морально нравственная сторона полностью отсутствует. Бьют по базовым столпам государства. Это: нравственность народа, образование, армия, экономика. Все они подвергаются постоянному изменению и реформам, якобы несущие положительный характер и имеют поступательный вектор развития. Зачастую народ не успевает дать адекватного, грамотного отпора так как основную массу активного населения ловко уводят в сторону посредством заполнения информационных каналов некачественной второсортной информацией. Первое и основополагающее для любого народа это его нравственность. Не даром в 1942 году немецкий врач, который осматривал девушек и женщин, привезенных из СССР на каторжные работы в Германию, в панике писал Гитлеру: «Россию победить невозможно, пока у этого народа такая нравственность. Почти 99% обследованных мною лиц женского пола от 15 до 25 лет, не состоявших в браке — девственницы» [2]

Понятие нравственности очень широкое, но в данной статье рассмотрим его на одном примере. Проблема абортов в России, очень актуальна с момента ее образования, но по какому- то «случайному» стечению обстоятельств эту тему обходят стороной и стараются не замечать. То есть идет, наглое умалчивание, ужасающей статистики. В период с 1995 года по 2016г буквально за 20 с небольшим лет Россия потеряла по самым скромным подсчетам около 33.000000 миллионов детей, убитых в утробе матери путем аборта. Будущих учителей, ученых, инженеров, олимпийских чемпионов и просто миллионы полностью физически и психически здоровых людей, которые дали бы мощнейший импульс развития нашего государства. Программы по изменению данной ситуации в России на данный момент не существует. Следовательно, бездействие- это тоже действие. А это для справки это еще больше 20 миллионов девушек убийц, пошедших на это и еще столько же лиц мужского пола, позволивших свершиться данному деянию, плюс действия государства финансирующее данное направление в деятельности больниц. Сколько СССР потеряло людей в ВОВ? Так вот как раз суть скрытого управления и состоит в том что бы увести людей, от действительно важных проблем в обществе. Кто допустил и позволяет реализовывать убийство детей? Почему до сих пор не ввели уголовную ответственность за данное деяние? Пусть каждый ответит на этот вопрос сам. И это, то тот народ, который пережил за 20 век- 2 революции, 2 мировые войны, холодную войну, перестройку и жуткие 90 годы. Видимо не хватило? Да нет достаточно. Только враги Русского народа и других коренных народов России, знают, что в открытом противостоянии нас победить невозможно, поэтому стараются действовать незаметно.

Второй пункт- образование. Любой мало-мальски грамотный и образованный человек, понимает, что уровень нынешнего образования в России оставляет желать лучшего. Наше правительство в конце 90 годов просто скопировало американскую тестовую систему образования, да еще и 1960 годов и заменило лучшее советское образование по мнению тех же американцев, которые перенимали у нас опыт на худшее американское от которого они частично отказались. Встает вопрос…Кто работал? Лучшие умы России или представители пятой колонны. Ответ очевиден. На лицо мы видим, что с начало создали проблему якобы выражающуюся в необходимости реформирования устаревшей системы образования, а потом ловко предложили способ ее решения, заложив в основу государства будущие проблемы, с которыми мы уже успели столкнуться еще сталкнемся.

Третий пункт- Армия. С Фамилией бывшего министра обороны связывают определенный этап реформирования армии. Все делалось под предлогом важности, на общественное мнение не обращали внимание. В ходе реформы А.Э. Сердюкова были полностью ликвидированы соединения и части кадра, что в свою очередь не давало возможности в случае войны развернуть резервы, сокращение в 2.5 раза офицерского корпуса в следствии чего 200000 тыс. офицеров были выброшены из армии, полное уничтожение института мичманов и прапорщиков из-за чего 140 тыс. подготовленных людей обслуживающих сложную технику просто не стало. Катком прошлись по военному образованию из 64 вузов осталось лишь 10, а преподавательский состав был сокращен в семь раз, и на данный момент в некоторых вузах недокомплект до 70%. Теперь же нам потребуется многие годы и большие материальные затраты на восстановление ВС РФ. В СМИ широко мусируется информация о присвоении секретным приказом звания «Герой России» Сердюкову А.Э. что якобы может смягчить наказание за коррупцию. Так ли это или нет вопрос второй. Ответит ли он за дела его в полной мере или нет, вот что самое важное.

Четвертый пункт-экономика. Стабильное экономическое развитие РФ является приоритетной задачей. Экономика-это фундамент государства, позволяющий совершенствовать наиболее важные направления. В условиях санкций Россия увеличивает покупку американских гособлигаций, так называемый- трежерис. Так на 1 января 2016 года РФ вложила 92.1 миллиарда долларов. В стране катастрофически не хватает денег, уменьшаются расходы на медицину и образование и в тоже время миллиарды долларов уходят в экономику вероятного противника. В интернете широко распространен видеоролик, на котором пенсионерка эмоционально выражает свою позицию по поводу низких пенсий, но председатель правительства Дмитрий Медведей парирует: «Просто денег нет сейчас, но вы держитесь» Так в чем же проблема? Власть понимает, что в экономике России большие проблемы, требующие срочного решения, народ же копит злость, направленную на ту же власть. Проблема в том, что ЦБ РФ в соответствии с ФЗ №86 «О ЦБ РФ» от 2002 года занимают посредственную позицию. Банк не отвечает по обязательствам государства и ему нет дела до тех, кто пишет его законы. На первый взгляд роль ЦБ незначительна, но на поверку выходит она значительнее и правительства, и государственной думы, и президентского аппарата. В соответствии 1 статьи того же ФЗ банк России является юридическим лицом. Получив выписку из единого Государственного реестра юридических лиц, мы видим, что организационно-правовая норма отсутствует, национального языка нет, нет сведения об уставном капитале, об учредителях, об акционерах. Это что новый вид юридического лица? Как можно зарегистрировать юридическое лицо без ОПФ? Все это наглядно показывает неоднозначное положение ЦБ РФ в государственной политике, важная роль ее умышленно умалчивается, а в это время идет предательство национальных интересов России. «Величайший враг прячется там, где вы будете меньше всего его искать.» [3] Гай Юлий Цезарь 78 год до н.э.

Скрытое воздействия на общество бывает очень сложно выявить, на это способны не многие представители. На них можно давить, высмеивая или не публикуя их труды. Поэтому основная работа идет с неподготовленной частью населения и использования их низкого уровня общественного сознания в своих политических, экономических и иных целей. Очень легко воздействуют на инстинкты, предварительно ввергнув максимальное количество людей на уровень биовыживания посредством экономической политики контролирующих эту сферу структур. Излюбленный прием способ постепенного применения и отсрочка исполнения которые как питон постепенно сжимаю жертву пережимая органы дыхания и лишая в конечном итоге жизни.

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[2] : < ![CDATA[ ]]> http://www.km.ru/v-rossii/2013/01/22/armiya-i-oboronosposobnost-rossii/702081-chudovishchnye-posledstviya-reformy-ser< ![CDATA[]]>