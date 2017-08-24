Экономика враскорячку: олигархи бегут в оффшор, народ – в теневой сектор

оля россиян, которые неформально трудятся на своем основном месте работы, в 2017 году оказалась самой высокой за всю историю наблюдений: 13,6%. В 2003 году (тогда исследование было проведено впервые) их было 8,6%, в 2006-м – 7,3%, в 2013-м – 11,9%. Об этом говорит исследование Центра социально-политического мониторинга РАНХиГС.

В целом доля работников, вовлеченных в некриминальный теневой рынок труда, в 2017 году составила 44,8%, или порядка 33 млн. человек. Это те, кто не оформляет взаимоотношения с работодателями на основной или дополнительной работе. В их число попадают и те, кто официально трудоустроен, но получает часть зарплаты в конвертах.

«Экономическая нестабильность последних трех-четырех лет отразилась на падении доходов большинства населения. Стремление граждан компенсировать снижение своего дохода, недостаточность предложений официального трудоустройства с достойной оплатой труда вынуждает многих к поиску заработка в обход государства», – пишут авторы доклада.

Понятно, что если 44,8% граждан работают на теневую экономику, т.е. на эдакую огосударствленную преступность, то бюджет сильно недобирает по налогам и сборам. Но есть радикальный способ насыщения бюджета – заставить сполна платить налоги тех, кто контролирует у нас 80% ВВП.

Вообще-то справедливо было бы ввести прогрессивный налог, как во всех развитых странах – о чем давно талдычат многие экономисты. То есть с дохода свыше 300 тыс. руб. в месяц платить уже не нынешние 13%, а, скажем, 15%. А с «месячных» за 10 млн. руб., обычных для многих наших деятелей, сидящих на сырьевой откачке – и все 60% или даже 70. Общему развитию родной промышленности и экономики они один черт пользы не приносят никакой – так пусть хоть послужат Родине изрядной частью своих бешеных доходов!

Но так как власть в РФ в руках самых богатых членов общества – ясно, что такой закон у нас не будет принят никогда: кто ж сам себя обидит!..

Но это было так сказать лирическое отступление – а ведь и по действующей плоской шкале в 13% можно получить в казну гораздо больше, чем сейчас.

Вот только что «РИА Новости» сообщили, что по данным Национального бюро экономических исследований США (NBER) россияне хранят на оффшорных счетах неучтенные средства эквивалентом почти в 75% национального дохода.

Сложно узнать, кто именно владеет этими богатствами и в какой форме. Авторы доклада NBER считают, что с начала 1990-х годов в России был торговый профицит, обязанный экспорту нефти и газа. С 1993 по 1998 годы этот показатель колебался в районе 5% от национального дохода, в 1999-2000 гг. увеличился до 20%, после чего стабилизировался на уровне 10% в период с 2011 по 2015 годы. Однако значительная доля этого профицита шла мимо бюджета РФ, что привело к накоплениям российскими резидентами иностранных активов под триллион долларов.

В переводе на простой русский это означает, что некие наши дельцы, сидевшие 20 с лишним лет на нефтегазовой кишке, держат на зарубежных счетах денег больше, чем все правительство РФ. И никаких налогов, даже эти 13%, с их богатств не платят!

У нас уже долго ищут национальную идею – и никак найти ее не могут. А может, стоит это целое разбить на пункты и шаги – и начать действовать пошагово? Тогда легче будет добраться до конечной цели!

И вот – шаг первый, дерзкий и решительный, который по плечу сегодня одному народному гаранту: вскрыть всю эту заграничную кубышку, хотя бы заставить заплатить с нее налоги. Понятно, что при этом взвизжит вся наша «оффшорная аристократия», чьи жены, дочки и сынки сейчас гуляют с шиком по Европам, посылая нам оттуда откровенно оскорбительные твитты. Ну, а без этого как дальше жить?

Без этого да, можно сколько-то еще времени выдавливать народ в теневые сектора путем ужесточения «налога на бедность» имени Джанни Родари, автора сказки «Чиполлино», ставшей у нас былью. А дальше что?

Люди не хотят из своих последних средств оплачивать «домики для уточек» в поместьях ненасытных феодалов-олигархов. Но не имея политической возможности свергнуть их дикую власть, вгоняющую нас в средневековье – будут идти дорожкой этой экономической диверсии: уходить в указанные теневые сектора.

«Как король с ними – так и мы с королем». С этого по сути и начинается всякая национальная идея.