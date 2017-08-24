А.В. Пыжиков: Фёдор Алексеевич – польский царь в русских одеждах
16:37. 24 августа 2017 Просмотров - 298 Один комментарий Опубликовал: brahman
Вот уж действительно: дьявол кроется с деталях.
Источник: ss69100.livejournal.com
Источник: ss69100.livejournal.com
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В Речи Посполитой не только поляки проживали. Озвученные Фамилии все из западных русских княжеств. Украиной ещё и не пахнет, а польской шляхте делов и в великой Польше хватало, чего они в Московии не видели?.. Так что автор правильно говорит – междусобойчик был, практически гражданская.