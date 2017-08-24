А.В. Пыжиков: Фёдор Алексеевич – польский царь в русских одеждах

Рассказывая о Н.В. Левашове, невозможно не говорить о вещах невероятных, почти немыслимых с обычной точки зрения. Но что делать, если правда такова… Кто такой Н.В. Левашов? На этот простой вопрос ответить непросто. Ни в какие привычные рамки не ...