75 лет назад немецкая авиация разрушила Сталинград: “Горела даже Волга”

75 лет назад был нанесён один из самых разрушительных авиаударов в истории: 23 августа 1942 года Сталинград был практически стёрт с лица земли в результате налёта немецкой авиации. На город были сброшены тысячи тонн всех типов авиабомб, включая зажигательные, в которых использовался фосфор. Пожары, слившись в огненный смерч, охватили весь город и перекинулись даже на Волгу. Атака с воздуха продолжалась около трёх часов и унесла жизни более 40 тыс. человек. RT вспоминает о самом страшном дне Сталинградской битвы.

23 августа 1942 года в результате бомбардировки Сталинграда немецкой авиацией погибли более 40 тыс. человек. По разрушительным масштабам воздушная атака города на Волге намного превосходит то, что пережил Дрезден. В 2008 году немецкая комиссия, которая изучала последствия налёта стратегической авиации на Дрезден, оценила максимальное количество потерь в 25 тыс. человек.

Август 1942 года стал решающим для исхода Великой Отечественной войны, хотя участники боёв на всех фронтах об этом вряд ли догадывались. Германские войска вышли на направление прямого удара по Сталинграду. Захват города на Волге мог кардинальным образом изменить ход войны. Вермахт перекрыл бы важнейшую транспортную артерию, которая связывала Кавказ с остальной частью Советского Союза, отрезал кавказские армии от источников снабжения, а все прочие фронты от бакинской нефти.

Сталинград спешно готовился к обороне, но немецкое наступление развивалось слишком быстро. Руководство города считало, что удержит ситуацию под контролем, и не спешило с эвакуацией. К утру 23 августа в Сталинграде оставались сотни тысяч человек.

В этот день немецкие танки пошли на прорыв. Во второй половине дня 14-й танковый корпус вышел к Волге всего в нескольких километрах к северу от Сталинградского тракторного завода, на котором производились советские танки — с конвейера они шли прямо на оборонительные рубежи.

Начался кромешный ад.

Около четырёх часов дня, практически одновременно с прорывом 14-го танкового корпуса к Волге, начался один самых страшных авиаударов в истории. Воздушную тревогу объявили только перед самой атакой противника, и люди ещё бежали к убежищам, когда в небе появились первые немецкие самолёты. В авиаударе по Сталинграду участвовали почти все типы бомбардировщиков, которые Германия использовала на Восточном фронте.

Перед немецкой авиацией стояли две задачи: уничтожить промышленный потенциал и инфраструктуру города, а также деморализовать его защитников. Для этого на Сталинград сбросили тысячи тонн всех типов авиабомб, включая зажигательные, в которых использовался фосфор. Город горел уже после первой волны атаки. Авианалёт продолжался около трёх часов.

Председатель сталинградского горкома Чуянов вспоминал:

«Горят дома, рушатся здания Дворцов культуры, школ, институтов, театров и многих учреждений. Город превращается в кромешный ад. <…> Пожарные и бойцы противовоздушной обороны делают всё возможное: растаскивают горящие крыши, извлекают людей из-под обломков. <…> А с почерневшего от дыма неба продолжают сыпаться бомбы. <…> Центральная часть города объята пламенем невероятно больших масштабов. От перегрева воздуха и сотрясений поднялся небывалой силы ветер, он удлиняет огненные крылья пожаров, и теперь кажется, воспламеняется небо и всё пространство — от горизонта до горизонта».

На Сталинград непрерывным дождём сыпались зажигалки, от которых загорался даже асфальт. Пылали дома и заводы, а самое страшное началось после удара по нефтехранилищам на берегу Волги: тонны горящей нефти оказались в воде, и от неё загорелись суда, находившиеся в зоне поражения.

Тушение пожаров захлебнулось вскоре после начала удара. В городе, который был полностью объят пламенем, тушить что-либо стало невозможно.

Так вспоминала эту жуткую картину сталинградская зенитчица Зинаида Матвеева:

«Пламя рвётся ввысь, там закручивается клубами, выпускает чёрный дым. Пламя разлетается в стороны. Пламя падает в реку. Пламя лижет воду, жрёт её, и широкая лента огня течёт по Волге. Я обомлела — горит Волга! Всё горит — земля, небо, вода. В этом пожарище сновали девочки-медсёстры, они на носилках выносили раненых из боя на переправу и сами падали под обстрелом».

Очаги пожаров, которые никто не тушил, слились в один чудовищный поток пламени. Именно с этим явлением, которое называется огненный смерч, столкнутся через несколько лет Дрезден и Хиросима.

Огненные смерчи втягивают в себя грандиозные массы воздуха: на периферии пожара люди гибнут от удушья, а в эпицентре их буквально втягивает в чудовищную огненную трубу. Убежать от такого смерча нельзя, хотя жители города пытались: в мемуарах очевидцев есть описания, как люди прыгали с верхних этажей зданий, чтобы спастись от пламени.

23 августа 1942 года Сталинград был практически стёрт с лица земли. В пламени огненных смерчей погибла десятая часть оставшихся в городе жителей: более 40 тыс. человек. Но даже эта смертоносная бомбардировка не сломила защитников Сталинграда.

Источник: nnm.me