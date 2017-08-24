20 отличий «либерала» от «либераста»
11.
Либералы являются сторонниками равных прав и возможностей для всех. Исключением для предоставления привилегий считают особо талантливых людей.
Либераст с пеной у рта будет доказывать, что, привилегии должны предоставляться в первую очередь меньшинствам, в особенности — наиболее отсталым и нетрадиционным. Если представители некоего меньшинства в силу своей лени или нежелания, демонстрируют худшие результаты, чем остальные, то их низкая оценка немедленно называется дискриминацией. Предлагают изменить правила для всех остальных так, чтобы уравнять их результаты с отстающими.
12.
Либералы считают, что каждый отвечает сам за себя. Никто не может нести ответственности за чужое преступление.
Либераст исповедуют принцип коллективной ответственности и «исторической вины» целых народов.
13.
Либерал в первую очередь озабочен защитой интересов жертв.
Либераст категорически против смертной казни и в первую очередь озабочены защитой прав преступников.
14.
Либералы выступают за полную свободу науки.
Либерасты уверены, что научные исследования должны запрещаться, а их результаты — редактироваться, если они противоречат этическим или идеологическим установкам самих либерастов.
15.
Либералы полагают естественным в первую очередь заботиться об интересах своей страны и народа.
Либерасты считают преимущественную заботу об интересах собственного народа «фашизмом», «расизмом» и т.п. В первую очередь пекутся об интересах разного рода меньшинств и маргинальных групп. Коренное население должно адаптироваться к иммигрантам.
16.
Либералы признают, что в определенных ситуациях можно и нужно применять силу для защиты свободы от ее врагов.
Либерасты исповедуют пацифизм, при этом беззастенчиво применяя репрессивные методы для ограничения свободы и защиты ее врагов.
17.
Либералы выступают за политическое невмешательство в свободу печати и слова в СМИ.
Либерасты спекулятивно вопят о цензуре любого толка, вплоть до частных газет, «забывая» при этом, что нет газеты, в которой печатают все подряд, и что редакция выбирает свое направление, тематику и круг авторов – персонально.
18.
Либерал ищет объективные причины проблем не делая исключений.
Либераст в любой ситуации уверен в одном — во всех его бедах виноват точно не он.
20.
Либерал уважает свой народ и сам является его представителем.
Либераст оскорбляет своих граждан регулярно и оголтело, при этом имея как минимум двойное гражданство.
Более того, представители либерастов полностью и абсолютно ненавидят Россию и все органы ее власти. И чем более жизнеспособен этот орган, тем больше их ненависть.
ОБОБЩЕНИЕ
На наших глазах, всего полтора десятилетия назад, либеральная надстройка развернула настоящую войну против промышленности, науки, культуры — всего того, что мешало превратить Россию в отсталую деспотию третьего мира. Именно либерасты сделали ставку на развитие России как сырьевой державы. Именно они воевали против науки, культуры и образования как неэффективных. Именно они объявили неэффективными пенсии.
Так уж устроена либерастическая спекулятивная логика: каждое право человека или его свободу она доведет до абсурда, до извращения и своей противоположности. Либеральная же, а не либерастическая логика напротив, базируется на том, что абсолютных прав и свобод не бывает, все права и свободы ограничены, в частности, правами и свободами других. И свобода хозяина выставлять названного и нежеланного гостя — куда как приоритетнее свободы слова последнего.
Глоссарий
Либероид — представитель деструктивного прозападного течения общественной мысли либерал-компрадорского толка, действующего в России и других странах, ставящего своими целями
а) трансформацию идентичности народа на прозападную;
б) навязывание западных ценностей и укладов; в конечных проявлениях;
в) демонтаж собственной государственности;
г) интеграцию территорий в западный глобалистский проект.
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Если рядом с высказываниями наши либерастов разместить высказывания западных политиков о том, что Россия слишком велика и богата природными ресурсами, что в ней слишком большое население, то картина будет полной и понятной. Вопрос:”Почему этому никто не противодействует?”. Опять тайный план ВВП?