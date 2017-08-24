20 отличий «либерала» от «либераста»

10.

Либералы рассматривают людей и идеи во всей полноте и многообразии, анализируют аргументы по существу, могут соглашаться и сотрудничать с одним и тем же человеком одним позициям и не соглашаться по другим.

Либераст встречая кого – то с мнением, не подпадающим ни под один шаблон, впадают в ступор и не могут понять, как реагировать. Более опытные в полемике либерасты, находя хотя бы один пункт, соответствующий «нелиберальному» шаблону, сразу вешают на оппонента ярлык «фашиста» и успокаиваются.

11.

Либералы являются сторонниками равных прав и возможностей для всех. Исключением для предоставления привилегий считают особо талантливых людей.

Либераст с пеной у рта будет доказывать, что, привилегии должны предоставляться в первую очередь меньшинствам, в особенности — наиболее отсталым и нетрадиционным. Если представители некоего меньшинства в силу своей лени или нежелания, демонстрируют худшие результаты, чем остальные, то их низкая оценка немедленно называется дискриминацией. Предлагают изменить правила для всех остальных так, чтобы уравнять их результаты с отстающими.

12.

Либералы считают, что каждый отвечает сам за себя. Никто не может нести ответственности за чужое преступление.

Либераст исповедуют принцип коллективной ответственности и «исторической вины» целых народов.

13.

Либерал в первую очередь озабочен защитой интересов жертв.

Либераст категорически против смертной казни и в первую очередь озабочены защитой прав преступников.

14.

Либералы выступают за полную свободу науки.

Либерасты уверены, что научные исследования должны запрещаться, а их результаты — редактироваться, если они противоречат этическим или идеологическим установкам самих либерастов.

15.

Либералы полагают естественным в первую очередь заботиться об интересах своей страны и народа.

Либерасты считают преимущественную заботу об интересах собственного народа «фашизмом», «расизмом» и т.п. В первую очередь пекутся об интересах разного рода меньшинств и маргинальных групп. Коренное население должно адаптироваться к иммигрантам.

16.

Либералы признают, что в определенных ситуациях можно и нужно применять силу для защиты свободы от ее врагов.

Либерасты исповедуют пацифизм, при этом беззастенчиво применяя репрессивные методы для ограничения свободы и защиты ее врагов.

17.

Либералы выступают за политическое невмешательство в свободу печати и слова в СМИ.

Либерасты спекулятивно вопят о цензуре любого толка, вплоть до частных газет, «забывая» при этом, что нет газеты, в которой печатают все подряд, и что редакция выбирает свое направление, тематику и круг авторов – персонально.

18.

Либерал ищет объективные причины проблем не делая исключений.

Либераст в любой ситуации уверен в одном — во всех его бедах виноват точно не он.

20.

Либерал уважает свой народ и сам является его представителем.

Либераст оскорбляет своих граждан регулярно и оголтело, при этом имея как минимум двойное гражданство.

Более того, представители либерастов полностью и абсолютно ненавидят Россию и все органы ее власти. И чем более жизнеспособен этот орган, тем больше их ненависть.

ОБОБЩЕНИЕ

На наших глазах, всего полтора десятилетия назад, либеральная надстройка развернула настоящую войну против промышленности, науки, культуры — всего того, что мешало превратить Россию в отсталую деспотию третьего мира. Именно либерасты сделали ставку на развитие России как сырьевой державы. Именно они воевали против науки, культуры и образования как неэффективных. Именно они объявили неэффективными пенсии.

Так уж устроена либерастическая спекулятивная логика: каждое право человека или его свободу она доведет до абсурда, до извращения и своей противоположности. Либеральная же, а не либерастическая логика напротив, базируется на том, что абсолютных прав и свобод не бывает, все права и свободы ограничены, в частности, правами и свободами других. И свобода хозяина выставлять названного и нежеланного гостя — куда как приоритетнее свободы слова последнего.

Глоссарий

Либероид — представитель деструктивного прозападного течения общественной мысли либерал-компрадорского толка, действующего в России и других странах, ставящего своими целями

а) трансформацию идентичности народа на прозападную;

б) навязывание западных ценностей и укладов; в конечных проявлениях;

в) демонтаж собственной государственности;

г) интеграцию территорий в западный глобалистский проект.