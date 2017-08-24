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20 отличий «либерала» от «либераста»

18:10. 24 августа 2017 Просмотров - 157 Один комментарий Опубликовал:

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Либералов и либерастов путают регулярно. При этом основные усилия для создания такой путаницы прилагают именно последние, всячески убеждая окружающих в том, что истинными либералами являются именно они. В нашей стране, к сожалению действует правило — любой либерал «дорвавшейся» до власти, автоматически становится «либерастом».
 
В этой связи, важно знать, чем же отличаются друг от друга, два этих понятия? Что на самом деле несут в себе оба термина и каковы основные отличия первого от второго?
 
Рассмотрим некоторые из них.
 
1.
 
Либерал проводит понятие той свободы, которую для себя желает видеть его собственный народ.
 
Либераст любым путём продвигает строго определенную свободу, дающую возможность Западным финансовым группам грабить его страну и граждан, при этом желая всего американского и европейского.
 
2.
 
Либерал готов активно выступать за то, чтобы вы высказали свою точку зрения, даже если он лично с ней не согласен.
 
Либераст считает, что существует только две точки зрения – его и неправильная. И затыкает неправильные точки зрения незамедлительно, легко и любыми подручными средствами, не исключая самые насильственные и не легитимные.
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3.
 
Либерал ищет объективные причины, которые заставляют власть действовать именно так, как она действует.
 
Либераст субъективен по умолчанию, и всегда объясняет удобные для него действия страны удачным выбором власти, а неудобные — её идиотизмом.
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Либерал, оказавшись во власти, будет последовательно снижать её надзорные функции, и убирать контролеров.
 
Либераст получив власть, поставит государственных контролеров даже в общественные туалеты и объявит зоной повышенного внимания спальные помещения всех граждан страны.
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5.
 
У либерала всегда виновата неправильная либо недоработанная система управления.
 
У либераста всегда и во всем, виноват неправильный и неугодный народ.
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6.
 
Либералы как таковые – это общественные и политические деятели, относящие себя к течению либерализма и занимающие политически — нейтральные позиции. Классической либеральной партией считается, например, германская СвДП (Свободная демократическая партия), занимающая положение в центре политического спектра — между правым блоком ХДС/ХСС и левой СДПГ.
 
Либерасты в России – это рейдеры, незаконно использующие чужое «имя» и бренд. В действительности под маской либералов в нашей стране действуют иные, отнюдь не либеральные силы.
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7.
 
Либералы считают, что демократия — это строй, при котором власть избирается народом на основе честных и равных выборов, в которых участвуют все политические силы, и учитывается мнение граждан по всем важнейшим вопросам.
 
Либераст уверен, что демократия — это строй, при котором у власти находятся его единомышленники, а недостаточно «либеральные» силы любой ценой не должны допускаться к власти. Если же это потребует отмены выборов, их результатов, или нарушения иных демократических процедур — это будет выполнено и названо соответствующим норме демократии событием.
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8 .
 
Либерал – формирует позиции на основе народного волеизъявления, опросов и мнений граждан страны.
 
Либераст не сомневается, что лучше народа осведомлен в том, что ему нужно, особенно в таких вопросах, как отмена смертной казни, миграционная политика, социальная справедливость и т.п.
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9.
 
Либералы считают свободу слова важнейшей ценностью, а цензуру и преследования по идеологическим мотивам — недопустимыми.
 
Либерасты ГОВОРЯТ, что считают свободу слова важнейшей ценностью, но тут же оговариваются, что она не должна предоставляться (вплоть до уголовного преследования) носителям «нелиберальных» взглядов, в противном случае, любые не согласные будут названы — «националистам», «расистам», «фашистам» и тому подобными ярлыками.
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10.
 
Либералы рассматривают людей и идеи во всей полноте и многообразии, анализируют аргументы по существу, могут соглашаться и сотрудничать с одним и тем же человеком одним позициям и не соглашаться по другим.
 
Либераст встречая кого – то с мнением, не подпадающим ни под один шаблон, впадают в ступор и не могут понять, как реагировать. Более опытные в полемике либерасты, находя хотя бы один пункт, соответствующий «нелиберальному» шаблону, сразу вешают на оппонента ярлык «фашиста» и успокаиваются.
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11.

Либералы являются сторонниками равных прав и возможностей для всех. Исключением для предоставления привилегий считают особо талантливых людей.

Либераст с пеной у рта будет доказывать, что, привилегии должны предоставляться в первую очередь меньшинствам, в особенности — наиболее отсталым и нетрадиционным. Если представители некоего меньшинства в силу своей лени или нежелания, демонстрируют худшие результаты, чем остальные, то их низкая оценка немедленно называется дискриминацией. Предлагают изменить правила для всех остальных так, чтобы уравнять их результаты с отстающими.

12.

Либералы считают, что каждый отвечает сам за себя. Никто не может нести ответственности за чужое преступление.

Либераст исповедуют принцип коллективной ответственности и «исторической вины» целых народов.

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13.

Либерал в первую очередь озабочен защитой интересов жертв.

Либераст категорически против смертной казни и в первую очередь озабочены защитой прав преступников.

14.

Либералы выступают за полную свободу науки.

Либерасты уверены, что научные исследования должны запрещаться, а их результаты — редактироваться, если они противоречат этическим или идеологическим установкам самих либерастов.

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15.

Либералы полагают естественным в первую очередь заботиться об интересах своей страны и народа.

Либерасты считают преимущественную заботу об интересах собственного народа «фашизмом», «расизмом» и т.п. В первую очередь пекутся об интересах разного рода меньшинств и маргинальных групп. Коренное население должно адаптироваться к иммигрантам.

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16.

Либералы признают, что в определенных ситуациях можно и нужно применять силу для защиты свободы от ее врагов.

Либерасты исповедуют пацифизм, при этом беззастенчиво применяя репрессивные методы для ограничения свободы и защиты ее врагов.

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17.

Либералы выступают за политическое невмешательство в свободу печати и слова в СМИ.

Либерасты спекулятивно вопят о цензуре любого толка, вплоть до частных газет, «забывая» при этом, что нет газеты, в которой печатают все подряд, и что редакция выбирает свое направление, тематику и круг авторов – персонально.

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18.

Либерал ищет объективные причины проблем не делая исключений.

Либераст в любой ситуации уверен в одном — во всех его бедах виноват точно не он.

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20.

Либерал уважает свой народ и сам является его представителем.

Либераст оскорбляет своих граждан регулярно и оголтело, при этом имея как минимум двойное гражданство.

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Более того, представители либерастов полностью и абсолютно ненавидят Россию и все органы ее власти. И чем более жизнеспособен этот орган, тем больше их ненависть.

ОБОБЩЕНИЕ

На наших глазах, всего полтора десятилетия назад, либеральная надстройка развернула настоящую войну против промышленности, науки, культуры — всего того, что мешало превратить Россию в отсталую деспотию третьего мира. Именно либерасты сделали ставку на развитие России как сырьевой державы. Именно они воевали против науки, культуры и образования как неэффективных. Именно они объявили неэффективными пенсии.

Так уж устроена либерастическая спекулятивная логика: каждое право человека или его свободу она доведет до абсурда, до извращения и своей противоположности. Либеральная же, а не либерастическая логика напротив, базируется на том, что абсолютных прав и свобод не бывает, все права и свободы ограничены, в частности, правами и свободами других. И свобода хозяина выставлять названного и нежеланного гостя — куда как приоритетнее свободы слова последнего.

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Глоссарий

Либероид — представитель деструктивного прозападного течения общественной мысли либерал-компрадорского толка, действующего в России и других странах, ставящего своими целями

а) трансформацию идентичности народа на прозападную;

б) навязывание западных ценностей и укладов; в конечных проявлениях;

в) демонтаж собственной государственности;

г) интеграцию территорий в западный глобалистский проект.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Один комментарий»

  • 1003 667
    Владислав 24 августа 2017 в 20:54 Ссылка Пометить
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    Если рядом с высказываниями наши либерастов разместить высказывания западных политиков о том, что Россия слишком велика и богата природными ресурсами, что в ней слишком большое население, то картина будет полной и понятной. Вопрос:”Почему этому никто не противодействует?”. Опять тайный план ВВП?

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