В случае сердечного приступа, у вас есть только 10 секунд, чтобы спасти свою жизнь или чью либо, если оказались рядом!

Вот, что необходимо делать!

Это очень важная информация. Поделитесь ею с друзьями и близкими!

Вы знайте, как действовать в такой ситуации, как сердечный приступ, если вы находитесь в одиночестве, без посторонней помощи?

Предполагая, что ближайшая больница находится в нескольких часах езды и нет никого вокруг, чтобы помочь, что бы вы сделали?

Некоторые люди проходят обучение на специальных курсы, чтобы помочь жертвам различных видов дорожно-транспортных происшествий. Но, вероятнее всего, вы никогда не узнавали методы и способы, как спасти себя, без посторонней помощи.

Вот основные симптомы сердечного приступа, которые проявляются у большинства людей:

— невыносимая боль в груди,точнее - за грудиной (боль в основном с левой стороны тела: в руке, между лопатками, шеи.

Боль при этом продолжительная и может носить давящий, режущий, ноющий и жгучий характер.)

— одышка и затруднённое дыхание (появляется слабость, учащенное сердцебиение, может быть потливость.)

— Изжога

У вас есть только 10 секунд до потери сознания. И это, безусловно, время на золото!

Вот как вы должны действовать:

1. Не паникуйте.

Мы знаем, что это очень трудно, но сохранять спокойствие очень необходимо. Начинайте кашлять неоднократно и очень медленнои сильно.

(ХА-ХА набрать воздух в грудь и резкими толчками ХА-ХА, именно с такими звучными буквами. Жирной Точкой на рисунке обозначен ВОДИТЕЛЬ РИТМА СЕРДЦА - таким толчками Вы и заставите его завестись) Г.Т.

2. Сделайте глубокий вдох между каждым кашлем.

Поймите, что кашель должен быть глубоким и продолжительным. Приступ кашля, вызывает движение диафрагмы. Она давит на сердечную мышцу и вместе "заставляет" сердечко запуститься!

3. Вдох и кашель должны повторяться каждые две секунды без перерывов.

Делайте это до тех пор, пока получите помощь врача или до тех пор, когда сердце успокоится. Глубокое дыхание помогает принести кислород в легкие.

Кашель заставляет сжиматься сердце, тем самым способствует циркуляции крови. Это давление на сердце полезно для восстановления и стабилизации сердечных ударов. Следуя этим рекомендациям, ваши шансы выжить очень высоки.

Даже, если вы молоды и вы моложе 30 лет, не игнорируйте этой информацией, так как от сердечного приступа не застрахован никто.

К сожалению, со стрессами и плохим питанием современного общества, сердечные приступы стали обычным делом в любом возрасте.

Это очень важная информация. Поделитесь ею с друзьями и близкими, и вы поможете спасти жизни.

http://fithacker.ru/articles/v-sluchae-serdechnogo-pristupa-u-vas-est-tolko-10-sekund-chtobyi-spasti-svoyu-zhizn-vot-chto-neobhodimo-delat/