Ракетно-ядерная хуцпа

Обозреватель Андрей Архипов

Быть скоро большой битве между племенами от потерянных «колен израилевых»! Колебатель Вселенной, мудрейший и всесильно-рыхловатый товарищ Ким Чен Ын угрожает закидать Америку ракетами с ядреными головками.

Те ракеты летают на сворованных украинскими евреями – только для своих, кровников из другого «колена» – двигателях. Об этом сообщает еврейская Нью-Йорк Таймс.

А страна по имени Китай, возникшая по проекту Комминтерна и потом выросшая до размеров мировой опухоли благодаря еврейскому лобби США, медленно отползает от намечающейся мировой порки. Китайцы, поскуливая, заявляют о своём вечном доброрасположении. И вежливо грозят обвалом торговых отношений со своими кормильцами, устраивая грандиозные парады скопировано-сворованной техники на полигонах близ Пекина.

«ООН запустила бойню в Китае: Северная Корея – запал к войне китайцев с соседями по Азии» http://www.prezidentpress.ru/news/4806-oon-zapustila-boynyu-v-kitae-severnaya-koreya-zapal-k-voyne-kitaycev-s-sosedyami-po-azii.html

Чалмоносный (носит чалму циркового фокусника) президент Ирана Хасан Роухани угрожает миру, заявляя: «Тегеран выйдет из ядерного соглашения "в считанные часы", если Вашингтон продолжит политику "угроз и санкций" в отношении Ирана».

То есть Иран заявляет и угрожает, что его учёные на пороге создания атомной бомбы?

Счастливые «обладатели» «ядерного» оружия израильтяне купаются в майках и в ссаных штанах в бассейнах стерильной Европы. Но там только мигрантам разрешается насиловать мальчиков в общественных бассейнах и плавать в чём придётся.

Своим отсутствием поведения туристы из жаркого Израиля создали скандал на почве антисемитизма в Швейцарии. Об этом говорят все СМИ. Они повергли в брезгливый шок других туристов, и те печатают объявления о запрете купания сынам Сиона в приличных местах. И это, конечно, преследование евреев на расовой почве? (см. https://www.yaplakal.com/forum1/st/175/topic1644999.html , https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201708151712-175x.htm )

«Древняя» и уходящая мудрыми корнями в мезозойскую эру Индия, как считается, тоже и уже успешно овладела ядерным оружием. Но и она всё никак не может приучить основную массу населения, состоящую из племён сети «колен израилевых» к тому, что не цивилизованные люди не должны справлять большую и малую нужду на улицах городов и селений.

Но по индийским обычаям, туалет в доме – зло, а дерьмо за порогом – благо. Это большая проблема. Она решается на уровне правительственной программы и обнажает неискоренимый порок якобы «древней» якобы «цивилизации» Индии. Которая, на самом деле, только сейчас начинает выходить из пограничного состояния – между миром животных и миром разумных существ.

«Мистер Какашка покажет индийцам, где нужно справлять нужду!» http://indianochka.ru/news/misterpoo.html#ixzz4pu4NFxnN

Что общего между этими хвастливыми, находящимися за гранью еврейской хуцпы*, заявлениями и намерениями лидеров этих племён? Ловко маскируемое общее происхождение.

Эти громкие заявления и наглые угрозы в адрес друг друга делают племена, живущие, по сути, в каменном веке и идущие из одного еврейского корня. Они – братья по крови и по происхождению. Противостояние Ирана и Израиля, который мечтает быть форпостом США на Ближнем Востоке, есть всего лишь внутривидовая еврейская заваруха, междусобойчик мирового масштаба.

Так же как и китайско-северокорейские угрозы в адрес США и соседей. Их нагло выдуманная древность не подтверждается никакой археологией. Они закрыты, дабы никто не узнал, что они пришлые на этих землях, или, по нашей версии, просто массово выпущены из личинок на секретных фабриках, как муравьи или саранча.

«Миллионы человекоподобных клонов в месяц: детали технологии» http://www.prezidentpress.ru/news/4674-milliony-chelovekopodobnyh-klonov-v-mesyac-detali-tehnologii.html

Тотемический знак китайцев – саранча. Они уподобляют себя этим всеядным насекомым, но тщательно скрывают своё происхождение из личинок, аналогичных личинкам саранчи.

«Китай начал массовое разведение саранчи» http://ekd.me/2017/08/kitaj-nachal-massovoe-razvedenie-saranchi/

Скажем несколько слов и о происхождении этих народов.

«Каким образом евреи произошли от народа мяо-яо?» http://www.prezidentpress.ru/news/prezident/1723-kakim-obrazom-evrei-proizoshli-ot-naroda-myao-yao.html

«Израиль переезжает в Индию и в другие тёплые страны» http://www.prezidentpress.ru/news/4691-izrail-pereezzhaet-v-indiyu-i-v-drugie-teplye-strany.html

«О древности МЯО-ЯО. ЯЗЫКИ» http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/MYAO-YAO_YAZIKI.html?page=0,1

«Черепа китайцев не могут найти даже в Китае: Чему учится Трамп у древних русских?» http://www.prezidentpress.ru/news/4436-cherepa-kitaycev-ne-mogut-nayti-dazhe-v-kitae-chemu-uchitsya-tramp-u-drevnih-russkih.html

«Украина – исторически черта оседлости для преступников? Въезжающих оттуда будут чипировать.» http://www.prezidentpress.ru/news/4564-ukraina-istoricheski-cherta-osedlosti-dlya-prestupnikov-vezzhayuschih-ottuda-budut-chipirovat.html

Хотелось бы напомнить лидерам и населению этих территорий, которые появились, как государства, едва ли 70 лет тому назад, а до этого ни государственности, ни даже упоминаний об их существовании не было в письменных источниках человечества. Всё, что они утверждают о своей «ДРЕВНОСТИ», только плод их воображения и пропаганда, не опровергаемая сионистскими СМИ.

Эти взявшиеся из ниоткуда территории с выдуманной историей претендуют на места в «ядерном клубе» и делают это на мошеннических основаниях. Их обычаи и повадки, близкие к животному миру, не дают им шансов на забвение их места в ряду народов, путь которым в общество цивилизованных правителей Земли заказан. Их животные пристрастия и нормы стараются не поминать, и они сами страшно прячут и скрывают то, что уже невозможно спрятать в эпоху Интернета.

Понятно, что толерасты скажут, мол, у разных народов – разные традиции. Но надо же всё-таки знать границы цивилизации! А то некоторым может показаться, что создать ядерное оружие – это как в хлев сходить и овцу… поймать. К сожалению их или счастью нас это вовсе не так.

Вот в этой связи ужасающий заголовок: «Мигранты насилуют овец во Франции. Голландия скатилась в зоофилию». И Франция в шоке. А случилось вот что. Две женщины под Перпиньяном обнаружили трупы овец, которые были изнасилованы и убиты. Хочется написать «зверски», но отморозки в данном случае недостойны сравнения с животными.

В преступлении подозреваются беженцы – арабы, лишенные женской ласки. В местных блогах пишут, что это не первый случай, но власти и пресса стараются «не будоражить» и без того накаленную обстановку. Обнародовать массовые факты зоофилии – значит похоронить хваленую толерантность окончательно – см. http://www.eg.ru/society/48738/.

А вот ещё заголовок: «Духовный лидер иранцев Аятолла Хомейни о зоофилии и содомии» Напомним, Хомейни – непререкаемый авторитет в современном Иране, стоял у истоков нынешней Исламской республики. Вот большая цитата.

«Если мужчина совершает половой акт с животным (да хранит его Господь от этого) и эякулирует, ему необходимо совершить религиозное очищение. Мясо лошадей, мулов и ослов не рекомендуется в пищу. И абсолютно запрещено, если животное было содомизировано мужчиной, пока было живо. В этом случае животное должно быть отведено за пределы города и продано. Мужчина может вступать в половые сношения с животными, например, с овцами, коровами, верблюдицами и прочими. После достижения оргазма ему, однако, следует убить животное. При этом мясо такого животного нельзя продавать собственным соседям, а можно только людям из соседнего селения. Если кто совершит акт содомии с коровой, ягнёнком или верблюдом, то их (животных) моча и экскременты становятся нечистыми, и даже их молоко непригодно к употреблению. Животное должно быть немедленно убито и сожжено, и полная плата должна быть уплачена его владельцу тем, кто содомизировал», – из книги аятоллы Хомейни «Tahrirolvasyleh», Том четвертый, издательство DarolElm, Gom, Иран, 1990 г.

Удивительно, что «святой» «аятолла» так подробно пишет и различает ЗООФИЛИЮ, то есть секс самца с самкой, и СОДОМИЮ, то есть, анальное сношение самца с животным. В первом случае можно продать на мясо, но не соседям, во втором – сжечь любимого верблюда или осла. Я так понял, из этих подробных наставлений. Они не религиозные, они для всего человечества, как бы...

В южной части Пенджаба, в Пешаваре, Синде и Белуджистане содомия и зоофилия весьма распространены среди сельских юношей. Например, когда в окрестностях Хазрат Султан Баху поймали двух мальчиков, пытавшихся изнасиловать козла, их наказали десятью ударами башмаком. Мальчики, однако, протестовали, потому что во многих сельских районах секс с животным считается обрядом посвящения в мужчины и в полноправные члены общества!

своей статье «Десегрегация секса и распущенность», опубликованной в Daily Times 27 июня 2006 года, Иштиак Ахмед (адъюнкт-профессор политических наук в Стокгольмском университете) пишет следующее.

Когда мусульмане Пакистана не заняты изнасилованием коз или обвинением других в безнравственности, они рыщут в Интернете в поисках порнографии на тему изнасилования животных и детей. Пакистан (в переводе «страна чистоты») занимает 1-е место в мире по порнографическим запросам, таким как: «секс с детьми», «изнасилования», «секс с животными», «секс с верблюдом», «секс с ослом» и «секс с собакой».

«Не существует предписанного наказания для тех, кто имел половые сношения с животными», Сунан Абу Дауд, книга 38, хадис 4450, рассказал Абдула ибн Аббас.

Русская культура еще держится под натиском мигрантов, но в Голландии побеждают скотоложники и педофилы. Как сообщила Би-Би-Си, в Голландии зарегистрирована политическая партия, отстаивающая права и свободы педофилов. Партия под названием «Милосердие, свобода и разнообразие» намерена бороться за снижение возраста, с которого можно вступать в сексуальные отношения, с 16 до 12 лет, а также за легализацию секса с животными (зоофилии) и детской порнографии.

Представители зоофилов заявили о намерении участвовать в выборах в парламент, хотя некоторые члены парламента пообещали воспрепятствовать этому.

В партии скотоложников намерены «пробудить Гаагу от сна». Под этим партийцы понимают преодоление различных социальных табу, а также борьбу с нетерпимостью. Представители партии хотят, чтобы педофилия обсуждалась открыто. По их словам, запреты только возбуждают любопытство детей.

Лоббисты педофилов и скотоложников заявляют, что также намерены избавить педофилию от негативного образа в обществе, став членами парламента. Тем не менее, политическая платформа извращенцев защитой прав педофилов не ограничивается. Детям, по мнению создателей движения, нужно разрешить с 12 лет не только заниматься сексом, но и голосовать. Кроме того, в NVD считают, что любые наркотики должны быть легализованы, а поездами население должно пользоваться бесплатно".

К сожалению, данное событие нельзя отнести к политическим курьезам, считает Сегодня.ру, поскольку это вполне закономерное развитие либерализма и его представления о «свободе». О том, что за легализацией педерастии и однополых «браков» последует требование признать и другие, в том числе и самые чудовищ ные извращения, уже давно предупреждали некоторые политические и общественные деятели. Конец цитаты (см. http://www.islamvdavlekanovo.ru/news/2009-05-16-11; http://dimetilami.livejournal.com/149140.html).

Вот ещё материал: «В Марокко 15 подростков надругались над ослом и подхватили бешенство». В нём говорится, несовершеннолетних отправили в больницу, чтобы сделать прививки от смертельно опасной инфекции. Владельцу пострадавшего осла приказали убить животное, чтобы предотвратить риск дальнейшего распространения болезни. Пишет Al Akhbar – ежедневная ливанская газета на арабском языке, которая выпускается в Бейруте. Подробнее: http://www.newsru.com/world/11aug2017/poordonkey.html

Мировой спектакль по бряцанию «ядерным оружием» и украденными ракетными технологиями только в начальном действии. Племена скотоложцев и зоофилов толкают друг друга к военным действиям и истреблению. Возможно, это будет выгодно американцам и русским. Тем более, по нашему разумению, и на этом газета «Президент» настаивает: ядерное оружие есть только у России. У США ядерного оружия никогда не было, и - нет!

«США не могут поддерживать ядерную индустрию и никогда не владели ЯО: новые удивительные подтверждения» http://www.prezidentpress.ru/news/4709-ssha-ne-mogut-podderzhivat-yadernuyu-industriyu-i-nikogda-ne-vladeli-yao-novye-udivitelnye-podtverzhdeniya.html

Поэтому и закончилось только словесными перепалками противостояние КНДР и США в эфире. И все в США и мире спокойненько проглотили твитт президента Трампа, похвалившего Ына за мудрость. Возможно, Трамп наконец-то узнал, что у США НЕТ реальных возможностей ударить по корейцам. И НЕТ у США никакого ядерного вооружения. Просто НЕТ!

Стало известно о том, что демонстративный удар по пустой базе в Сирии, где якобы, Ассад хранил химоружие, не стал предметом разбирательств и публичных экспертиз в США: «Почему только половина ракет, впущенных по базе, долетела до цели, а остальные потерялись или взорвались неизвестно где»?

И наши бравые военные аналитики из МО РФ деликатно промолчали о таком провале ракетной атаки? Трампу, как выяснилось, просто показали военные предатели в армии, как они будут выполнять его команды. Была измена и техническая диверсия внутри самой армии США. Но и об этом все СМИ мира молчат?

А Трампу сплоченный интернационал «Колен Израилевых» внутри и в Азии показал, что не надо зажигать Дальний Восток и давить на Китай, все ограничится только длительными разборками в торговых отношениях и тяжбами, что там украли и присвоили китайцы.

Главное направление интернационала «Колен Израилевых», которые УЖЕ поработили США и Европу – это удар по России. «Не надо!» – сказали Трампу спасать белых в США, они послужат биоматериалом для более продвинутых моделей клонов на фабриках в Азии и Латинской Америки.

Что делать русским и как спастись? Разыграть спектакль депутатам Федерального Собрания. Они должны потребовать от президента и Правительства выйти на неопределённый срок из «Договора 1996 года о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний».

Напомним, к настоящему времени Договор подписало 183 государства, в том числе 41 государство из 44, необходимых для вступления договора в силу – не подписали только «молодые» ядерные державы Индия, Пакистан, КНДР.

Ратифицировали Договор 164 государств, в том числе 36 государств из 44, необходимых для его вступления в силу – помимо не подписавших ядерных держав его не ратифицировали другие ядерные державы: США, КНР, Израиль, а также Иран, подозреваемый в разработке ядерного оружия, и Египет.

6 декабря 2006 Генеральной ассамблей ООН была принята резолюция, подчёркивающая необходимость скорейшего подписания и ратификации Всеобъемлющего договора о запрете ядерных испытаний. За принятие резолюции проголосовали 172 страны, против – две: КНДР и США».

Как видим, сладкая парочка США и КНДР – НЕ против ядерных испытаний! Почему надо молчать и не действовать также русским?

Президент, конечно же, должен разыграть растерянность и, поначалу, ужаснуться. А потом, посоветовавшись для смеху, например, с поляками, венесуэльцами и президентом Филиппин, согласится на настойчивые уговоры депутатов. Россия, к примеру, сможет произвести мирные атомные взрывы вблизи границ Украины, для создания подземных газовых хранилищ, вспомнив опыт СССР, и применить пару боеголовок по ужасным террористам в Азии.

Объясняя все это, фактором сдерживания и проверки боеготовности. Будет весело и забавно, смотреть на ужимки и визги «миролюбивых» и мнимых членов мнимого Ядерного клуба, в котором только была и есть одна Россия.

Успех и ликование в армии и в народе, который забыл об уважении и устал получать плевки в СМИ и мировом сообществе. И масса плюсов перед выборами президента: под лозунгами мирного атома и стремления к разоружению и модернизации промышленности!

Нас услышат все враги России, и ракетно-ядерная хуцпа интернационала «Колен Израилевых» уйдёт в небытие. Мир станет чище и прочней.

http://www.prezidentpress.ru/news/4827-raketno-yadernaya-hucpa-i-drugie-pokazateli-yna-ili-vyhod-rossii-iz-dogovora-o-zapreschenii-yadernyh-ispytaniy.html