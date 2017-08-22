Страны с самым высоким уровнем психических заболеваний

Наибольший процент психических отклонений разного рода, начиная от тревожно-депрессивных состояний и заканчивая тяжелыми формами шизофрении, приходится на наиболее развитые страны мира. В первую очередь, это европейские государства.По официальным данным ВОЗ в 2006 году, например, из проживающих в Европе 870 миллионов граждан страдали такими недугами:• депрессия и тревожные расстройства – 100 миллионов;• хронический алкоголизм – более 20 миллионов;• Болезнь Альцгеймера и другие виды слабоумия – около 8 миллионов;• шизофрения – 14 миллионов;• биполярное расстройство – 4 миллиона;• панические расстройства – 4 миллиона.Психические расстройства стоят на втором месте по распространенности после сердечно-сосудистых недугов. Это огромное количество нетрудоспособных граждан, которые нуждаются в постоянном или периодическом наблюдении врачей. Также психические расстройства составляют 40% всех хронических заболеваний вообще.Удручающим является положение с недугами, которые приводят к суицидальным попыткам (тяжелые депрессии и пр.). 9 из 10-ти стран-лидеров суицида находятся в Европе. По данным ВОЗ ежегодно добровольно уходят из жизни 150 тысяч человек. Причем, в основном это молодые мужчины 15-35 лет (80% из тех, чья суицидальная попытка завершилась смертью).Причины таких показателейГлавной причиной такой высокой распространенности психических заболеваний в развитых и априори более благополучных державах считают урбанизацию. Бешеный темп жизни в мегаполисах и высокий уровень стресса приводят в постоянному росту количества пациентов с хронической депрессией, алкоголизмом и другими опасными состояниями.Второй причиной является рост числа много работающих женщин. Из-за того, что женщины в период беременности трудятся (иногда не в самых благоприятных условиях), постоянно повышается количество внутриутробных травм плода. Это сильно сказывается на умственных способностях детей, поскольку является причиной всевозможных аномалий развития головного мозга.Третья причина – старение населения. Из-за высокого уровня жизни и прекрасной медицины продолжительность жизни в Европе – одна из самых больших. При этом молодые люди не спешат обзаводиться потомством, предпочитая делать карьеру и зарабатывать деньги. В европейских семьях 1-2 малыша; больше – гораздо реже. В результате население Европы стремительно стареет, а это приводит к увеличению процента старческих психических расстройств по отношению ко всем другим заболеваниям.В других странахПоследней «причиной» высокого уровня психических расстройств в Европе является их своевременная диагностика и контроль. Регулярное обследование населения просто позволяет чаще выявлять случаи этих заболеваний. В менее развитых странах диагностика стоит на гораздо более низком уровне, поэтому нельзя однозначно утверждать, что население там здоровее. Оно просто недообследовано.По данным ВОЗ, от 75 до 80% пациентов с отклонениями в психическом здоровье живут «инкогнито». Они болеют, но ввиду плохого уровня медицинского обслуживания об этом никто не знает. Во многих малоразвитых странах вообще не принято обращаться к врачу по причине психического нездоровья. Например, в странах Восточной Европы тяжелую хроническую депрессию принято «лечить» алкоголем.В большинстве африканских стран до глубокой старости доживает слишком ничтожный процент населения, чтобы можно было говорить о какой-то распространенности старческого слабоумия (болезни Альцгеймера и пр.). Да и медицинское обслуживание там поставлено так плохо, что человек способен умереть в расцвете лет от аппендицита. Ни о какой диагностике психических заболеваний даже речи не идет.

Источник: nashaplaneta.su