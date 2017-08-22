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Страны с самым высоким уровнем психических заболеваний

09:18. 22 августа 2017 Просмотров - 403 2 коммент. Опубликовал:



Наибольший процент психических отклонений разного рода, начиная от тревожно-депрессивных состояний и заканчивая тяжелыми формами шизофрении, приходится на наиболее развитые страны мира. В первую очередь, это европейские государства.

По официальным данным ВОЗ в 2006 году, например, из проживающих в Европе 870 миллионов граждан страдали такими недугами:

• депрессия и тревожные расстройства – 100 миллионов;
• хронический алкоголизм – более 20 миллионов;
• Болезнь Альцгеймера и другие виды слабоумия – около 8 миллионов;
• шизофрения – 14 миллионов;
• биполярное расстройство – 4 миллиона;
• панические расстройства – 4 миллиона.

Психические расстройства стоят на втором месте по распространенности после сердечно-сосудистых недугов. Это огромное количество нетрудоспособных граждан, которые нуждаются в постоянном или периодическом наблюдении врачей. Также психические расстройства составляют 40% всех хронических заболеваний вообще.

Удручающим является положение с недугами, которые приводят к суицидальным попыткам (тяжелые депрессии и пр.). 9 из 10-ти стран-лидеров суицида находятся в Европе. По данным ВОЗ ежегодно добровольно уходят из жизни 150 тысяч человек. Причем, в основном это молодые мужчины 15-35 лет (80% из тех, чья суицидальная попытка завершилась смертью).

Причины таких показателей

Главной причиной такой высокой распространенности психических заболеваний в развитых и априори более благополучных державах считают урбанизацию. Бешеный темп жизни в мегаполисах и высокий уровень стресса приводят в постоянному росту количества пациентов с хронической депрессией, алкоголизмом и другими опасными состояниями.

Второй причиной является рост числа много работающих женщин. Из-за того, что женщины в период беременности трудятся (иногда не в самых благоприятных условиях), постоянно повышается количество внутриутробных травм плода. Это сильно сказывается на умственных способностях детей, поскольку является причиной всевозможных аномалий развития головного мозга.

Третья причина – старение населения. Из-за высокого уровня жизни и прекрасной медицины продолжительность жизни в Европе – одна из самых больших. При этом молодые люди не спешат обзаводиться потомством, предпочитая делать карьеру и зарабатывать деньги. В европейских семьях 1-2 малыша; больше – гораздо реже. В результате население Европы стремительно стареет, а это приводит к увеличению процента старческих психических расстройств по отношению ко всем другим заболеваниям.

В других странах

Последней «причиной» высокого уровня психических расстройств в Европе является их своевременная диагностика и контроль. Регулярное обследование населения просто позволяет чаще выявлять случаи этих заболеваний. В менее развитых странах диагностика стоит на гораздо более низком уровне, поэтому нельзя однозначно утверждать, что население там здоровее. Оно просто недообследовано.

По данным ВОЗ, от 75 до 80% пациентов с отклонениями в психическом здоровье живут «инкогнито». Они болеют, но ввиду плохого уровня медицинского обслуживания об этом никто не знает. Во многих малоразвитых странах вообще не принято обращаться к врачу по причине психического нездоровья. Например, в странах Восточной Европы тяжелую хроническую депрессию принято «лечить» алкоголем.

В большинстве африканских стран до глубокой старости доживает слишком ничтожный процент населения, чтобы можно было говорить о какой-то распространенности старческого слабоумия (болезни Альцгеймера и пр.). Да и медицинское обслуживание там поставлено так плохо, что человек способен умереть в расцвете лет от аппендицита. Ни о какой диагностике психических заболеваний даже речи не идет.

Источник: nashaplaneta.su

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2 коммент.»

  • 337 233
    слободан 22 августа 2017 в 9:35 Ссылка Пометить
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    Все психи от рождения -это ашкеназы и сефарды
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    Когда процент их шастанья среди (меж) нормальных Людей, других народов,превышает 30-35%, то психами становятся и предмтавители тех народов в недрах которых шастают ашкеназы или сефарды

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  • 125 44
    Ярослав 22 августа 2017 в 11:30 Ссылка Пометить
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    Смотрим фильм “Психиатрия – индустрия смерти”. Только психиатры создают и распространяют безумие в обществе. Точно так же, как показала засекреченная статистика 50-х годов в США, преступность растет ПОСЛЕ увеличения численности полиции. Эти паразиты создают себе работу.

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