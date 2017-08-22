Русские и немцы

Это говорит о русских солдатах пожилой немец, офицер армии ГДР. Во время Второй мировой ему было совсем мало лет. Но помнит, как в их доме русские солдаты спали на железной сетке, отогнув матрасы в сторону. Чтобы их не запачкать. И это в пустом доме, откуда наслушавшись рассказов Геббельса о «варварах», убежали все жители…



История русского и немецкого народа полна трагедий. Почти половина ХХ века стала одной сплошной трагедией.

Но жизнь продолжилась. И взаимное уважение существует. В России уважают немцев. Ненависти нет, даже, несмотря на все ужасы германской оккупации. В Германии уважают русских. Даже несмотря на всю мощь западной пропаганды, которая лепит из России что-то страшное и темное.

Письмо одной моей читательницы Елены Викторовны Ильземан из Германии, как нельзя лучше это все иллюстрирует.

«Это произошло в 1945 году в окрестностях Берлина. Мне рассказал об этом мой муж Георг Ильземанн (немец,рожденный в Берлине в 1941 г.). Его мать, наслушавшись пропаганды про ужасных русских, вместе с двумя маленькими детьми бежала от наступающих советских войск. Но по дороге все беженцы были остановлены и им пришлось вернуться обратно — их не хотели принимать»союзники».И вот они обреченно возвращаются в свою квартиру. Она была в доме, где жило несколько семей, и он стоял в лесу. А там уже расположились на отдых наши СОВЕТСКИЕ СОЛДАТЫ. И вот ТО, что запомнил на всю жизнь маленький мальчик, ПОРАЗИЛО И МЕНЯ до глубины души. Это надо рассказывать нашей молодежи, чтобы сохранялась историческая ПРАВДА о советских людях, о солдатах-освободителях.Так вот наши солдаты (в брошенном в лесу доме!!!) лежали на кроватях… с загнутыми в сторону матрасами. Как выразился Георг, «на металлических сетках». Я просто не поняла сначала почему и переспросила, муж мне пояснил, что солдаты были в грязной одежде и загнули не только постель (белье постельное), но даже и матрацы на кроватях. Чтобы не запачкать…

Потом пришел русский офицер и выяснив, что эта женщина с двумя детьми — хозяйка квартиры, ИЗВИНИЛСЯ и все солдаты встали и ушли. Когда мама Георга заглянула в шкаф, где оставались вещи, ВСЁ БЫЛО НА МЕСТЕ. Позднее уже бабушка Георга выменивала на эти вещи у наших офицеров продукты. Вот такой запомнил маленький немецкий мальчик (который потом стал майором армии ГДР) первую встречу с РУССКИМИ. Я думаю, что комментарии просто излишни…

(В подтверждение моих слов посылаю видео-рассказ Георга Ильземанна).

Георгу сейчас 75 лет, всю жизнь он покупает домой только черный ржаной хлеб. Почему? Его ответ: «Это самый вкусный хлеб, мне дал его в детстве русский солдат». Солдат стоял на посту, а Георг пролез в дырку в заборе, и был он такой худой, что наш солдат ,посмотрев на ребенка, дал ему кусок черного хлеба. Георг рассказывал, что от недоедания он даже ослеп (временно),поэтому кусок черного хлеба от русского солдата-это было просто целое сокровище.

А вот ещё одна история. Мужа тети Георга убили. Случилось это уже после войны – её муж даже не был на фронте, он был учитель. Однажды ночью на улице закричала какая-то женщина, он выбежал из дома к ней на помощь и его нашли убитым. Как потом выяснили, два наших солдата, видимо, пытались какую-то женщину изнасиловать. Утром всех жителей этой улицы позвали и у них на глазах эти двое солдат были расстреляны за убийство этого немца (мужа тети Георга). Представить себе обратную ситуацию, чтобы расстреляли двух немецких солдат за убийство местного жителя на нашей территории немыслимо. Такого я никогда не слышала.

В Потсдаме в центре города есть церковь и вокруг нее кладбище. Там много могил наших солдат и офицеров. Меня поразили даты смерти- 46 год, 47… Совсем молодые мужчины, явно, что не от болезней умерли. Я спросила мужа, и он удивился, что я не понимаю. Он сказал, что после окончания войны в лесах было полно вооруженных немцев и постоянно советских солдат и офицеров где-то убивали (понятно, что в спину и из-за угла). И вот они не мстили немцам, даже жалость испытывали к детям. Разве это не говорит о великодушии русской души? А какие немцы бездушные и жестокие даже сейчас — это я на себе испытала не раз. Как говорится, немцы меня быстро «научили Родину любить». Мужа Георга я немцем не считаю, у него абсолютно русский менталитет.

Пытаюсь воспитать в сыне любовь к России (он родился в Германии, так получилось, хотя мы собирались жить в Петербурге). Почти каждый год приезжаем в Питер — это самый любимый город у Алёши.

Я не хочу жаловаться на мою ситуацию весьма типичную для русской женщины за границей. После развода с мужем(западным немцем),все права на 5-летнего мальчика «самый гуманный «суд (немецкий) отдал отцу(на тот момент безработному алкоголику) ,который не давал мне общаться с сыном 3 года .Алексей совсем перестал говорить по-русски. Потом я добилась права видеться с сыном раз в месяц на выходные и половину каникул. Вот уже много лет так и живем, поэтому вернуться домой в Россию пока не могу (из-за сына). Гражданство я не меняла, хотя адвокат советовал(было бы позитивно для немецкого суда ). Это ужасно, но даже ради борьбы за единственного сына, потерять Родину для меня оказалось немыслимым. В те недолгие моменты времени, когда сын со мной вместе я занимаюсь с ним и русским языком, и русской литературой, и уже русской историей. В этом году он сказал мне, что сам сделал ремонт в своей комнате в Дуйсбурге (где он живет с отцом). Мои чувства, вы точно поймете, глядя на фото.

«Дизайн» комнаты Алёша сам придумал, если бы в школе узнали, даже боюсь представить реакцию. Но поразительный эффект западной антироссийской пропаганд: чем больше грязи льют на Путина, тем больший он кумир для … подростков, живущих в Германии (ставят его фото на телефон).

Это у моего сына была заставка (сам нашел, сам сделал ещё в 11 лет).

Да, жизнь настолько непредсказуема. Я родилась на Урале, в Перми, закрытый город тогда. Представить, что я буду жить в Берлине, и муж будет немец, было просто невозможно ни в каких самых бурных фантазиях. В 6 лет мама привезла меня в Ленинград, я была так поражена этим городом, что заявила тогда сразу: «Я буду здесь жить». И жила около 20 лет. Училась, потом работала. Кстати в 92-93 годах случайно (я закончила университет им. Герцена) работала экономистом в администрации Калининского района. И каждый день на моем столе были документы за подписью … Путина (тогда он был зам. Собчака по экономическим вопросам). Мы даже представить не могли, что он станет потом президентом страны. Увидели его в телевизоре в новый год (когда Ельцин «устал и ушёл») и удивились — «наш Путин» И.О.президента…».

Вот такое письмо… И такая судьба…

Источник: nstarikov.ru