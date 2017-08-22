Новый миропорядок: против России нет шансов — Владимир ГРОМОВ
Первый руководитель контрразведки ЛНР, член совета командиров Союза добровольцев Донбасса Владимир Громов рассуждает о формировании нового миропорядка, о внутренней политике Луганска и о том, почему Ватикан ставит на Россию.
Мировые элиты и глобальная корпократия давно спят и видят поверженную Россию. Их действия беспощадны, циничны и продиктованы исключительно стремлением к сверхприбыли и к вселенскому господству.
Но концепция глобальных элит и проект по удушению России дают серьезные сбои и в Сирии, и особенно на Украине. Все попытки втянуть Россию в войну на Украине не оправдались, потому что Кремль инициировал минские соглашения, связав по рукам и ногам не только киевскую хунту, но и прозападных гарантов минского формата, и сами США вместе с претендентами на дерибан "незалежной". Попытки расшатать ситуацию в России и вызвать ненависть к Владимиру Путину (как в части российской экономической элиты, так и в окружении самого президента) не возымели должного эффекта. Смена акцента воздействия на дестабилизацию в регионах тоже не приносит глобалистам желаемого результата. Группа фондов Сороса так и не смогла перезагрузить российские региональные элиты и поставить их на службу в интересах мирового гегемона. Новые попытки и новые изобретения еще дадут о себе знать по мере приближения президентских выборов 2018 года. Но хочется верить, что ситуация под контролем, и все необходимые меры по стабилизации ситуации будут приняты своевременно.
Все это значит, что у мировых деятелей против России нет шансов, так как гениальность Путина и заключается в его умении перехватить лидерство у западных политиков, а его дальновидность — в принуждении российских экономических элит действовать в интересах собственной страны. Реванш за падение Советского Союза и возвращение России былой славы геополитического, военного и морального противовеса США ожидаем в недалеком будущем.
Ватикан идет на сближение
На данный момент абсолютно очевидно, что мировая экономика, основанная на долговой системе, изжила себя. Логичным завершением этого этапа могла бы стать глобальная война, что, по мнению заокеанских и западноевропейских элит, позволило бы перезапустить или перенастроить мировую финансово-экономическую систему. Перезапуск — процесс не такой сложный, но при этом и перенастройка тема весьма серьезная, требующая усилий и согласия всех мировых игроков.
Создание единого экономического пространства, охватывающего не только Евразию, но и Индостан вместе с большой часть Африки, вызвало серьезное беспокойство у глобального предиктора. США и Запад проиграли Кремлю в продвижении своего Транстихоокеанского торгового партнерства. Путин, подписав стратегию экономической безопасности до 2030 года и озвучив поддержку проекту "Один пояс — один путь", по сути, оставил Америку не у дел вместе с ее всесильным долларом. Весьма очевидно, что Россия своим самым лучшим оружием в мире обеспечит не только собственные экономические кластеры, но и предоставит всеобъемлющую поддержку странам азиатского сектора.
Вполне закономерно и очевидно, что все хотят договариваться с победителем. И неудивительно, что Ватикан, являясь самым большим собственником на планете, не только не критикует политику российских властей, но и предпринимает очередную попытку сближения с РПЦ.
Анонсируемая предстоящая встреча папы римского и святейшего патриарха Кирилла в Москве говорит о том, что Святой престол "в особой степени" интересуется "богатыми религиозными и культурными традициями" не только в самой России, но и возможным усилением влиянием Русской православной церкви в Восточной Европе. Факт второй возможной встречи папы и патриарха Кирилла наглядно демонстрирует намерения политиков Ватикана: Римско-католическая церковь ставит на Россию.
Украинский вопрос
На фоне процессов, происходящих на геополитической карте земли, невозможно обойти вниманием тему Украины. Если мировые игроки практически определились со своей стратегией, то украинское политическое болото продолжает удивлять наличием хронических застойных процессов. Все та же бесполезная возня и занудная имитация реформаторских устремлений набила оскомину не только заокеанским хозяевам, но и самим украинцам. Попытка Порошенко изобразить борьбу за отмену депутатской неприкосновенности наглядно демонстрирует не только отсутствие влияния на раду, но и заигрывание с радикалами с целью хоть как-то удержаться на троне. Все возможные сценарии уже давно опробованы, ничего нового Порошенко придумать не сможет. Вариантов осталось только два: оправдать доверие госдепа США и развязать войну с Россией или выполнить минские соглашения. Что одна, что вторая линия для Порошенко в ближайшей перспективе — дорога на эшафот. Но есть еще третий вариант: тихо сбежать и передать бразды правления партии войны Арсена Авакова и Александра Турчинова. Должен же когда-то лопнуть надуваемый Вашингтоном военный пузырь.
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осспаде, сколько патетики и лицемерия. эту самую россию доят с 70х годов прошлого века, именно тогда продёрнули нефтетрубы в сторону загнивающего запада. какие ещё шансы?))