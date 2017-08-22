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Новый миропорядок: против России нет шансов — Владимир ГРОМОВ

11:47. 22 августа 2017 Просмотров - 400 Один комментарий Опубликовал:

Новый миропорядок: против России нет шансов — Владимир ГРОМОВ. Новый миропорядок: против России нет шансов

Первый руководитель контрразведки ЛНР, член совета командиров Союза добровольцев Донбасса Владимир Громов рассуждает о формировании нового миропорядка, о внутренней политике Луганска и о том, почему Ватикан ставит на Россию.

Путин: восстановление справедливости
 
Эпоха западного доминирования в международных отношениях уступает место новому полицентричному порядку, и заслуга в смене формата безусловно принадлежит президенту России Владимиру Путину. Фактор влияния американских и европейских политических центров заметно снижается, и формирование новых политических сил и стандартов стремительно набирает обороты. Международная повестка сегодняшнего дня все чаще формируется при непосредственном участии РФ и лично Владимира Владимировича. Усиление позиций таких стран как Китай, Бразилия, Индия и ЮАР, было бы невозможно без влияния России.
 
Нынешнее дипломатическое противостояние между РФ и США еще не достигло критической точки, однако позиция Владимира Путина становится все более жесткой, и есть уверенность в том, что адекватные ответные меры в отношении США будут приниматься согласно все той же выверенной и прагматичной стратегии, благодаря которой происходит постепенная смена акцентов в формировании нового миропорядка.
Более пятнадцати лет идет качественная и продуктивная работа по всем направлениям, и сегодняшние успехи России в мировой геополитике — это результат данной работы. Вашингтон и Запад проспали некоторые скрытые маневры Кремля, и теперь всевозможные выпады в виде дополнительных санкций не имеют ожидаемого для США эффекта в отношении России.
Новый пакет санкций, направленный в первую очередь против президента Путина, с целью дестабилизации ситуации как в экономике, так и непосредственно в самом Кремле, кроме дискомфорта не принесет никаких ощутимых последствий для России. Америка сейчас в отношении России действует все больше по инерции, по старой схеме. А на Корейском полуострове и на Ближнем Востоке применяет привычную тактику угроз, шантажа и силового давления. США за все эти годы так ничего нового не придумали, и для их геополитической стратегии выработано эффективное противоядие. Ни Пентагон, ни госдеп в нынешних условиях не способны быстро перестроить свою доктрину, и их успехи на полях сражений будут усиливаться большой медийной шумихой и стандартными провокациями. В то же время тактические уловки Кремля очень трудно просчитать: где и когда Россия кинет ответку, предугадать действительно сложно.
 
Характер и способы ведения гибридной войны сегодня требуют тщательной подготовки и качественного управления. Нынешняя военная кампания Пентагона основана на применении концепции сетецентрических операций. И нетрудно догадаться, что подобная тактика будет применяться США при всех наземных операциях, как это происходит на Украине и частично в Сирии. В связи c этим весьма логично озвучить, что заказчиками подобных мероприятий являются мощные западные корпорации

Мировые элиты и глобальная корпократия давно спят и видят поверженную Россию. Их действия беспощадны, циничны и продиктованы исключительно стремлением к сверхприбыли и к вселенскому господству.

Но концепция глобальных элит и проект по удушению России дают серьезные сбои и в Сирии, и особенно на Украине. Все попытки втянуть Россию в войну на Украине не оправдались, потому что Кремль инициировал минские соглашения, связав по рукам и ногам не только киевскую хунту, но и прозападных гарантов минского формата, и сами США вместе с претендентами на дерибан "незалежной". Попытки расшатать ситуацию в России и вызвать ненависть к Владимиру Путину (как в части российской экономической элиты, так и в окружении самого президента) не возымели должного эффекта. Смена акцента воздействия на дестабилизацию в регионах тоже не приносит глобалистам желаемого результата. Группа фондов Сороса так и не смогла перезагрузить российские региональные элиты и поставить их на службу в интересах мирового гегемона. Новые попытки и новые изобретения еще дадут о себе знать по мере приближения президентских выборов 2018 года. Но хочется верить, что ситуация под контролем, и все необходимые меры по стабилизации ситуации будут приняты своевременно.

Все это значит, что у мировых деятелей против России нет шансов, так как гениальность Путина и заключается в его умении перехватить лидерство у западных политиков, а его дальновидность — в принуждении российских экономических элит действовать в интересах собственной страны. Реванш за падение Советского Союза и возвращение России былой славы геополитического, военного и морального противовеса США ожидаем в недалеком будущем.

 

Ватикан идет на сближение

На данный момент абсолютно очевидно, что мировая экономика, основанная на долговой системе, изжила себя. Логичным завершением этого этапа могла бы стать глобальная война, что, по мнению заокеанских и западноевропейских элит, позволило бы перезапустить или перенастроить мировую финансово-экономическую систему. Перезапуск — процесс не такой сложный, но при этом и перенастройка тема весьма серьезная, требующая усилий и согласия всех мировых игроков.

Создание единого экономического пространства, охватывающего не только Евразию, но и Индостан вместе с большой часть Африки, вызвало серьезное беспокойство у глобального предиктора. США и Запад проиграли Кремлю в продвижении своего Транстихоокеанского торгового партнерства. Путин, подписав стратегию экономической безопасности до 2030 года и озвучив поддержку проекту "Один пояс — один путь", по сути, оставил Америку не у дел вместе с ее всесильным долларом. Весьма очевидно, что Россия своим самым лучшим оружием в мире обеспечит не только собственные экономические кластеры, но и предоставит всеобъемлющую поддержку странам азиатского сектора.

Вполне закономерно и очевидно, что все хотят договариваться с победителем. И неудивительно, что Ватикан, являясь самым большим собственником на планете, не только не критикует политику российских властей, но и предпринимает очередную попытку сближения с РПЦ.

 

 

 

Анонсируемая предстоящая встреча папы римского и святейшего патриарха Кирилла в Москве говорит о том, что Святой престол "в особой степени" интересуется "богатыми религиозными и культурными традициями" не только в самой России, но и возможным усилением влиянием Русской православной церкви в Восточной Европе. Факт второй возможной встречи папы и патриарха Кирилла наглядно демонстрирует намерения политиков Ватикана: Римско-католическая церковь ставит на Россию.

Украинский вопрос

На фоне процессов, происходящих на геополитической карте земли, невозможно обойти вниманием тему Украины. Если мировые игроки практически определились со своей стратегией, то украинское политическое болото продолжает удивлять наличием хронических застойных процессов. Все та же бесполезная возня и занудная имитация реформаторских устремлений набила оскомину не только заокеанским хозяевам, но и самим украинцам. Попытка Порошенко изобразить борьбу за отмену депутатской неприкосновенности наглядно демонстрирует не только отсутствие влияния на раду, но и заигрывание с радикалами с целью хоть как-то удержаться на троне. Все возможные сценарии уже давно опробованы, ничего нового Порошенко придумать не сможет. Вариантов осталось только два: оправдать доверие госдепа США и развязать войну с Россией или выполнить минские соглашения. Что одна, что вторая линия для Порошенко в ближайшей перспективе — дорога на эшафот. Но есть еще третий вариант: тихо сбежать и передать бразды правления партии войны Арсена Авакова и Александра Турчинова. Должен же когда-то лопнуть надуваемый Вашингтоном военный пузырь.

 

Открытое присутствие НАТО на Украине и иностранных наемников в зоне боевых действий говорит о неминуемой эскалации конфликта в Донбассе. Хотя войска армий ЛДНР подготовлены на должном уровне, ситуация по взаимодействию между республиками оставляет желать лучшего. Некоторое недоумение вызывает позиция руководства ЛНР по вопросу возможного объединения республик и совместному противостоянию киевской хунте.
 
Глава ЛНР не хочет превращения Луганска в обычный районный городок; но сейчас идет война, и необходимо общими усилиями противостоять врагу. Наличие таможенных постов между ЛНР и ДНР наглядно демонстрирует, что у каждой республики своя Новороссия и своя отдельно взятая независимость.
Некоторые специфические направления во внутренней политике ЛНР тоже вызывают озабоченность у граждан ЛНР. Если в России и в ДНР почти синхронно были запрещены религиозные собрания "Свидетелей Иеговы", то свобода вероисповедания в ЛНР вызывает всеобщую тревогу, особенно на фоне действий руководства Луганска по контролю сектантских организаций. Контролировать — не значит запрещать; не запрещать — это не значит разрешать. Говорить о том, какой вред наносят идеи нетрадиционных религиозных сект, нет необходимости. Что это — непонимание вопроса или преступная халатность властей ЛНР? Но ведь в условиях военного противостояния и раскола гражданского общества подобное зомбирование или религиозная всеядность могут быть использованы как для создания массовых беспорядков, так и для открытых идеологических диверсий против русского мира. И что весьма печально, такое циничное отношение к православию может стать не очень красивым штрихом в вопросе сближения Римско-католической и Русской православной церквей — особенно в канун встречи понтифика и святейшего патриарха Кирилла.

 

 

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Один комментарий»

  • 2032 530
    Толик Иванов 22 августа 2017 в 12:15 Ссылка Пометить
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    осспаде, сколько патетики и лицемерия. эту самую россию доят с 70х годов прошлого века, именно тогда продёрнули нефтетрубы в сторону загнивающего запада. какие ещё шансы?))

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