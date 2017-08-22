Главная » Аналитика, Политика, События Настоящего, Экономика

На прекращение выдачи виз в США: Россия должна ответить быстро и сильно

18:39. 22 августа 2017 Просмотров - 138 4 коммент. Опубликовал:

1500782193-565x320.jpg

Так сложилось, что остающимся в России после сокращения 450-ти американским дипломатическим работникам никак не получается выкроить время на такой важный элемент, как выдача виз, в том числе и рабочих: «США с 23 августа приостановят выдачу неиммиграционных виз по всей России», сообщили в американском посольстве. «В связи с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в России, начиная с 23 августа 2017 года процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена», сообщается на сайте посольства в Москве. Процедуру возобновят с начала сентября, но только в Москве. Выдача неиммиграционных виз в консульствах приостанавливается «на неопределенный срок». Ограничения будут действовать, пока число американских дипломатов не увеличат, говорится в сообщении.

Если данную меру дополнить усложнением процедур, бюрократией, то мало того что для получения визы в США придется ехать в Москву, так еще не факт, что удастся обойтись одним днем, а это влечет за собой существенные как финансовые, так и временные затраты. Сами понимаете, как это отразится на россиянах, имеющих в США бизнес-интересы или предприятия.

 

 

И речь не только о бизнесе россиян в США. Так, многие рейсы в Латинскую Америку опять же идут через Штаты. Учитывая отсутствие в американских аэропортах транзитных зон, здесь нужна виза.

Проще говоря, Штаты ответили шантажом на российские зеркальные дипломатические меры с приведением численности дипломатического корпуса Америки в соответствие с российским на их территории.

 

 

Первый же вопрос, который приходит в голову: а чем конкретно занимаются дипломаты США, если им банально некогда выдавать визы? Данную волнующую тему мы с вами уже разбирали: ничем хорошим. Даже краткий список проводимых ими в России мероприятий вызывает оторопь.

 
Получается, что вступивший на днях в должность новый генеральный консул США в Екатеринбурге Пол Картер вместе со своей командой продолжат этот мрачный перечень и в разы усилят активность, раз с них сняты весомые обязанности по выдаче виз.

 

 

Ответ на классическое «что делать?», на мой взгляд, тут очевиден.

Учитывая обширнейшие интересы американского бизнеса в России (нет смысла даже конкретные отрасли называть, они присутствуют практически во всех значимых отраслях), лучшее — это зеркальные меры в полном соответствии с исторически сложившимися дипломатическими традициями.

«Это, конечно, демарш. Нам в долгу оставаться нельзя, здесь все, очевидно, будет зеркально», — заявление сделал зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов, передает РИА Новости слова сенатора. Так он отреагировал на заявление американского посольства, выпущенное в понедельник, 21 августа.

Надо понять и принять, что США понимают только язык силы и никакой другой. Лояльность и попытки найти компромисс — без исключений трактуются как слабость и повод для усиления давления. Лучший пример тут — отказ России отвечать на высылку в декабре 2016 года 35 российских дипломатов и ограничение доступа к недвижимости. Что последовало в дальнейшем? Правильно, Соединенные Штаты отдельно предупредили, примерно через полгода, что ответную реакцию будут считать не ответной реакцией, а новым вызовом, на который нужно отвечать. То есть Россию лишили даже права на самозащиту.

 

 

 

Уверен, в кулуарах Кремля будет звучать немало призывов к примирению и толерантности, но важно помнить следующее:

толерантность — это не только социологический термин, обозначающий терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям, заключающуюся в предоставлении другим права жить в соответствии с собственным мировоззрением. В медицине этим понятием обозначается снижение сопротивляемости организма и ослабление иммунологической реакции организма на введение в него инородных генов.

Так что ответ России на американский демарш должен быть быстрым и как минимум симметричным. Хотя последнее необязательно — можно и помощнее вдарить. А может быть, и нужно.

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Полный список всех военных преступлений США
...США относительно России следующим образом: все белогвардейские правительства на территории России должны...Последней каплей для США стал визит в Чили Фиделя... Дании воздержаться от выдачи России Закаева. В письме... страны объявило о прекращении боевых действий и ......
«Еврейский» фактор Мировой войны на Дальнем Востоке. «Технологии духовного сионизма» или Как в Японии из обычных японцев выращивают «евреев»
...– в обмен на финансирование и прекращение развернутой евреями кампании глобального бойкота.... Дипломаты должны были собирать информацию, но основное предназначение консулов – в выдаче виз. По...» («Япония требует покаяния от России, а не США») [71] скупая не ...
Новости Украины и Новороссии 31 марта 2016
...заявлений, а также выдача документов осуществляется через два... Порошенко начал свой визит в США. Программа пятидневного вояжа... должны оставаться в силе». Заодно он призвал США ...отмечается, «За» прекращение дипотношений с Россией проголосовали депутаты-члены ...
Новости Украины — сегодня 13 февраля 2015
...прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины должно...переговоров между Европейским союзом, Россией и Украиной по вопросам... активов и запрет на выдачу виз в ЕС) совет глав... безопасности, а действия США и санкции только усугубляют...
Новости Украины и Новороссии 06 октября 2016
... Украинский депутат: Визы с Россией – это глупость...эксперт Оборонное ведомство США не располагает ... понимал, что выдача очередного транша затягивается... Украинское правительство должно договориться с властями...и координации режима прекращения огня (СЦКК)...
Новости Украины и Новороссии 11 сентября 2015
... www.youtube.com Россия должна вывести свои вооруженные силы...отказали в американской визе. А до ... ID-карт. Выдачу новых документов планируется...и чтобы максимально прекращение энергоснабжения каждого потребителя...Порошенко заявил, что США и Европа ранее...

4 коммент.»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>