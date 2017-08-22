На прекращение выдачи виз в США: Россия должна ответить быстро и сильно
Так сложилось, что остающимся в России после сокращения 450-ти американским дипломатическим работникам никак не получается выкроить время на такой важный элемент, как выдача виз, в том числе и рабочих: «США с 23 августа приостановят выдачу неиммиграционных виз по всей России», сообщили в американском посольстве. «В связи с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в России, начиная с 23 августа 2017 года процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена», сообщается на сайте посольства в Москве. Процедуру возобновят с начала сентября, но только в Москве. Выдача неиммиграционных виз в консульствах приостанавливается «на неопределенный срок». Ограничения будут действовать, пока число американских дипломатов не увеличат, говорится в сообщении.
И речь не только о бизнесе россиян в США. Так, многие рейсы в Латинскую Америку опять же идут через Штаты. Учитывая отсутствие в американских аэропортах транзитных зон, здесь нужна виза.
Первый же вопрос, который приходит в голову: а чем конкретно занимаются дипломаты США, если им банально некогда выдавать визы? Данную волнующую тему мы с вами уже разбирали: ничем хорошим. Даже краткий список проводимых ими в России мероприятий вызывает оторопь.
Ответ на классическое «что делать?», на мой взгляд, тут очевиден.
Учитывая обширнейшие интересы американского бизнеса в России (нет смысла даже конкретные отрасли называть, они присутствуют практически во всех значимых отраслях), лучшее — это зеркальные меры в полном соответствии с исторически сложившимися дипломатическими традициями.
«Это, конечно, демарш. Нам в долгу оставаться нельзя, здесь все, очевидно, будет зеркально», — заявление сделал зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов, передает РИА Новости слова сенатора. Так он отреагировал на заявление американского посольства, выпущенное в понедельник, 21 августа.
Уверен, в кулуарах Кремля будет звучать немало призывов к примирению и толерантности, но важно помнить следующее:
толерантность — это не только социологический термин, обозначающий терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям, заключающуюся в предоставлении другим права жить в соответствии с собственным мировоззрением. В медицине этим понятием обозначается снижение сопротивляемости организма и ослабление иммунологической реакции организма на введение в него инородных генов.
Так что ответ России на американский демарш должен быть быстрым и как минимум симметричным. Хотя последнее необязательно — можно и помощнее вдарить. А может быть, и нужно.
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уж как нибудь народ без этих виз обойдется ,как и без хамона не умер,привыкли к майами что ли?
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Правильно приспосабливайтесь, вы и колючей проволоке приспособитесь. Удел рабов терпеть!
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По карману их бить надо закрыть макдональдцы и ЕЖЕ СНИМИ вести эмбарго на всякие сникерсы и другую дрянь у кого штаб квартиры карпа раций расположены в Штатах Лондоне Швейцарии
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И от винды откажись, и от всего, что ты потребляешь!