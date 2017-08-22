На прекращение выдачи виз в США: Россия должна ответить быстро и сильно

Так сложилось, что остающимся в России после сокращения 450-ти американским дипломатическим работникам никак не получается выкроить время на такой важный элемент, как выдача виз, в том числе и рабочих: «США с 23 августа приостановят выдачу неиммиграционных виз по всей России», сообщили в американском посольстве. «В связи с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в России, начиная с 23 августа 2017 года процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена», сообщается на сайте посольства в Москве. Процедуру возобновят с начала сентября, но только в Москве. Выдача неиммиграционных виз в консульствах приостанавливается «на неопределенный срок». Ограничения будут действовать, пока число американских дипломатов не увеличат, говорится в сообщении.

Если данную меру дополнить усложнением процедур, бюрократией, то мало того что для получения визы в США придется ехать в Москву, так еще не факт, что удастся обойтись одним днем, а это влечет за собой существенные как финансовые, так и временные затраты. Сами понимаете, как это отразится на россиянах, имеющих в США бизнес-интересы или предприятия.

И речь не только о бизнесе россиян в США. Так, многие рейсы в Латинскую Америку опять же идут через Штаты. Учитывая отсутствие в американских аэропортах транзитных зон, здесь нужна виза.

Проще говоря, Штаты ответили шантажом на российские зеркальные дипломатические меры с приведением численности дипломатического корпуса Америки в соответствие с российским на их территории.

Первый же вопрос, который приходит в голову: а чем конкретно занимаются дипломаты США, если им банально некогда выдавать визы? Данную волнующую тему мы с вами уже разбирали: ничем хорошим. Даже краткий список проводимых ими в России мероприятий вызывает оторопь.

Получается, что вступивший на днях в должность новый генеральный консул США в Екатеринбурге Пол Картер вместе со своей командой продолжат этот мрачный перечень и в разы усилят активность, раз с них сняты весомые обязанности по выдаче виз.

Ответ на классическое «что делать?», на мой взгляд, тут очевиден.

Учитывая обширнейшие интересы американского бизнеса в России (нет смысла даже конкретные отрасли называть, они присутствуют практически во всех значимых отраслях), лучшее — это зеркальные меры в полном соответствии с исторически сложившимися дипломатическими традициями.

«Это, конечно, демарш. Нам в долгу оставаться нельзя, здесь все, очевидно, будет зеркально», — заявление сделал зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов, передает РИА Новости слова сенатора. Так он отреагировал на заявление американского посольства, выпущенное в понедельник, 21 августа.

Надо понять и принять, что США понимают только язык силы и никакой другой. Лояльность и попытки найти компромисс — без исключений трактуются как слабость и повод для усиления давления. Лучший пример тут — отказ России отвечать на высылку в декабре 2016 года 35 российских дипломатов и ограничение доступа к недвижимости. Что последовало в дальнейшем? Правильно, Соединенные Штаты отдельно предупредили, примерно через полгода, что ответную реакцию будут считать не ответной реакцией, а новым вызовом, на который нужно отвечать. То есть Россию лишили даже права на самозащиту.

Уверен, в кулуарах Кремля будет звучать немало призывов к примирению и толерантности, но важно помнить следующее:



толерантность — это не только социологический термин, обозначающий терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям, заключающуюся в предоставлении другим права жить в соответствии с собственным мировоззрением. В медицине этим понятием обозначается снижение сопротивляемости организма и ослабление иммунологической реакции организма на введение в него инородных генов.

Так что ответ России на американский демарш должен быть быстрым и как минимум симметричным. Хотя последнее необязательно — можно и помощнее вдарить. А может быть, и нужно.