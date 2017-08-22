«Мир»: Алмазные магнаты знали, что посылают людей на смерть

Экс-лидер свободного профсоюза в АЛРОСЕ рассказал «СП» о ситуации в компании

В карьере рудника «Мир» в Якутии, где продолжается спасательная операция после аварии 4 августа, возникла угроза затопления. Об этом сообщает Сибирский региональный центр МЧС России.

Вода, которая продолжает накапливаться в карьере, в любой момент может обрушиться в горные выработки, где ведутся поиски, говорится в сообщении. При этом попытки управляемого спуска воды с помощью узконаправленных взрывов, пока результата не принесли.

По информации оперативного штаба, на 4.30 мск 21 августа уровень воды в руднике находился на отметке -250,5 метров. Из-за этого работы по организации управляемого спуска воды с помощью направленных взрывов будут продолжены.

В ближайшее время под затопление могут попасть насосные агрегаты на отметке -210 метров. Есть опасность выхода из строя систем энергоснабжения и вентиляции, предостерегают сотрудники МЧС. В этой ситуации ведение любых поземных работ запрещено федеральными нормами безопасности.

Сложившаяся ситуация привела к законным вопросов со стороны местных жителей.

«О том, что может случиться авария, знали давно, — цитируют СМИ одного из местных жителей. — Шахта была в плачевном состоянии. Первые прорывы воды были 24 и 29 июля. Это снимали на камеру. Но работы не остановили, в режим аварийного состояния шахту не перевели. На пятые сутки случилась трагедия. Зная об угрозе, посылать людей?»

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В ответ правоохранители грозят штрафами в 30 тысяч рублей распространителям «социально опасной информации». После появления призывов выйти на митинг, глава администрации города Мирный заявил на местном телевидении, что из-за режима ЧС всех недовольных «протестантов» будет задерживать полиция.

Напомним, 15 августа стало известно, что горноспасатели прекратили поиски четырех горняков на горизонте -310 затопленного рудника. Причина — горизонт заполнен водой «на уровне более метра», а это делает дальнейшие поиски бессмысленными. Всего в день аварии спасателям МЧС удалось вывести на поверхность 142 из 151 человек.

О том, как авария скажется на дальнейшей добыче алмазов, а также на капитализации компании, представители АЛРОСЫ оперативно ответить не смогли. Однако с 4 августа цена за одну акцию компании снизилась с 84,15 до 79,08 рублей или более чем на 6%. В течение 2017 года должна пройти приватизация части госпакета АЛРОСЫ.

Свое мнение о причинах аварии на руднике «Мир» и общей ситуации в компании АЛРОСА «СП» высказал бывший ее сотрудник, создатель свободного профсоюза, а ныне руководитель Центра защиты профсоюзных прав Валентин Урусов.

— Если случится подтопление на горизонте -210 метров, то спасательная операция, скорее всего, будет там прекращена. Мы же не хотим потерять еще и спасателей, помимо тех, кого уже потеряли. Действительно, на горизонте -250, раз там все затопило, вести спасательные работы уже бессмысленно. Хотя родственники, конечно, надеются.

СП»: — Взрывные работы, которые проводили вчера и продолжают проводить сегодня в надежде спустить воду в управляемом режиме, — это нормальная практика?

— Да, такая практика есть. Это в институтах разрабатывается… Профессора, академики, кто принимал участие в разработке карьера, они ищут хоть какую-то возможность решить проблему.

Я сейчас посмотрел статью в Википедии про «Мир». Так там, похоже, писал кто-то из руководства компании. Пишут, что сейчас поставят насосы, вода будет выкачиваться, уровень воды будет регулироваться и рудник станет полностью соответствовать требованиям безопасности. Не могут же они признаться, что у них с этим проблемы.

Недавно мне звонили пацаны с рудника «Удачный» (Урусов работал на «Удачном», также принадлежащем АЛРОСЕ — авт.). Там вода все-таки выкачивается из карьера, потому что насосы не убирали. Поэтому такой серьезной угрозы затопления как на «Мире» на «Удачном» нет. Но условия работы там безобразные. Эта вода соленая разъедает все — резину, робу. По сравнению с ними те шахтеры, которые добывают уголь, работают просто в идеальных условиях.

«СП»: — Почему на «Удачном» все более-менее нормально, а на «Мире» нет?

— На «Мире» эта проблема существовала изначально. И ее сразу надо было решать. При разработке всё было известно. Бывший вице-президент АЛРОСЫ Юрий Дойниковвыступая в якутской думе в 2013 году говорил об этой опасности прямо. «Столько мы смертей принесем, что мало не покажется», — признался он тогда с трибуны. Другое дело, что его тогда «прорвало», потому что при увольнении его лишили «золотого парашюта». Они постоянно торопились, поскорей выкачать, поскорей начать работы.

И тот же самый Борисов, президент Якутии, тогда заявил, что по выступлению Дойникова будет назначена комиссия. Ляпнул, чтобы только отбрехаться. Однако ничего сделано не было. То есть власти Якутии тоже несут свою долю ответственности. Сейчас мы видим результат этого бездарного и даже преступного отношения.

«СП»: — Были ли раньше подобные аварии в АЛРОСЕ?

— Настолько массовые — редкость. В основном бывают отдельные случаи. Помню, был случай на «Мире», кажется, в конце 1990-х. Тогда оборвался трос у лифта. Был скандал, но серьезных последствий не было. В Новосибирске, знаю, паренек лежит, компания попросила, чтобы он производственную травму не оформлял и «кинула» его. Я сам лично сталкивался — руку придавило швеллером. Но там я знал хорошо начальника по технике безопасности и сам не настаивал. Мне дали больничный и оплатили отпуск, лишь бы не оформлял травму.

А так в основном все остается внутри компании. Наружу информация не выходит. Благодаря этому АЛРОСА занимает одно из первых мест по технике безопасности. Есть такой рейтинг. Для них это важно. Иначе, если будет известно, что у них с безопасностью проблемы, будут частые комиссии, проверки…

«СП»: — Странно, что при таком отношении руководство компании проигнорировало прорывы воды 24 и 29 июля…

— Да, признаки аварии были. Эта история получилась громкой еще и потому что после первого прорыва одна женщина — то ли работает там, то ли жена или мать чья-то, написала письмо президенту. И все равно людей спускали в шахту.

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«СП»: — А что же профсоюз?

— Там «карманный» профсоюз. «Профалмаз» называется. Он ничего делать не будет. Он как выступал на стороне работодателя во всех судах, так и сейчас выступает. Если сейчас люди начнут какую-либо «движуху» из-за аварии, а это было бы хорошо, то этот профсоюз их не поддержит. Он встанет на сторону компании. Такие организации вообще не имеют право называться профсоюзом.

Еще очень часто пугают людей моим случаем (после отказа свернуть деятельность свободного профсоюза Урусов был осужден по сфабрикованному делу и провел несколько лет в колонии — авт.). Их пугают, что если кто-то выйдет на митинг, меры будут жесткие. А там дело закончится не просто штрафом. И с работы уволят, найдут причины. Можно вообще попрощаться с Якутией. Это людей сдерживает.

Там ведь все связано с АЛРОСОЙ. Она там и царь и бог. Тем более, Мирный — это алмазная столица, в отличие от административной столицы Якутска. Там и руководство компании. Поэтому там никаким протестам пройти не дадут. Тем более на такой больной теме.