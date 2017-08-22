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Латвия и реформа образования: пора брать пример с России!

17:58. 22 августа 2017 Просмотров - 96 Нет комментариев Опубликовал:

latviya

Не за горами первое сентября. Родители завершают подготовку детей к школе, учителя проверяют изменения в учебной программе, а министр образования «радует» будущими преобразованиями, в том числе и отменой весенних каникул. Вот только проблем гораздо больше, раз директор одной из латвийских школ предлагает организовать учебный процесс, как в России.

Реформа образования Латвии необходима, но как будут расставлены акценты? Как создать интересную и компетентную систему образования, сходную с российской или финской? На качестве образования сказывается все: и количество школ, и наличие современных квалифицированных специалистов, любящих свою работу и желающих учить детей новому.

Директор рижской 54-й средней школы Галина Гусакова считает, что недостаточно потратить деньги на создание современной учебной среды и техническое обеспечение. Учеников нужно заинтересовать, подтолкнуть к процессу получения знаний.

В этом коренится еще одна проблема – количество учеников в школах. Если их мало, то школы получают меньшее финансирование. Следовательно, они не могут повысить качество образования. Замкнутый круг?

Стоит добавить к проблемам малых школ еще одну: инициативность министра образования и науки Латвии Карлиса Шадурскиса. Он предложил продлить учебный год за счет дополнительных каникул весной и реорганизовать школы с учетом результатов централизованных экзаменов.

Интересный стандарт образования. Может, вообще каникулы отменить? Пусть дети учатся круглый год без отдыха. Да и время сна можно сократить.

Все эти рацпредложения пока еще находятся на стадии задумки, но хоть до одного додумались: сменить подход к преподаванию. Латвии была бы ближе российская система образования, исходя из общего прошлого. Говорили же раньше, что советская система образования считалась в мире одной из лучших. Зачем было менять ее, заменяя непонятными стандартами, вводя десятибалльную систему оценок и прочую чепуху?

Шадурскис тоже не так прост. По образованию он математик, поэтому его предложения, касающихся итогов централизованных экзаменов, роет яму всем русским школам в Латвии.

Его логика такова: взять, к примеру, 2-3 экзамена, умножить на количество учеников, потом что-то поделить, а что-то вынести за скобки. В результате получить уровень не просто ниже среднего, а круглый ноль. Значит, качество ниже количества? Школы нужно закрыть. Ах, это школы нацменьшинств? Просто совпадение, ничего личного.

Шадурскис мыслит иными категориями, явно не образовательными. Максимум, на что он способен: лишить детей каникул и устроить в стенах школы учебный концлагерь. Директора школ могут только надеяться, что систему когда-нибудь реформируют, взяв за образец российские школы.

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Правда, случится это не раньше, чем власти Латвии оставят в прошлом русофобию и нелепые претензии к России. Толку от членства в Евросоюзе, как видите, оказалось немного. Не дотягивают они еще до нашего уровня…

Метки: Латвия, образование, Россия, школа
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