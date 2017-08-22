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Консул США за работой

19:49. 22 августа 2017 Просмотров - 202 Нет комментариев Опубликовал:



О работе американского консульства на Урале.

Новый консул Пол Картер начал нанимать людей


Понятно, что высылка в США более чем 700 дипломатов не может не отразиться на интенсивности работы дипломатического корпуса в России. В том числе и об этом писал во вчерашней статье на РИА (там кстати почти 100 000 просмотров, за что вам огромное спасибо): https://ria.ru/analytics/20170821/1500776667.html

Первый же вопрос, который приходит в голову: а чем конкретно занимаются дипломаты США, если им банально некогда выдавать визы? Данную волнующую тему мы с вами уже разбирали: ничем хорошим. Даже краткий список проводимых ими в России мероприятий вызывает оторопь. Получается, что вступивший на днях в должность новый генеральный консул США в Екатеринбурге Пол Картер вместе со своей командой продолжат этот мрачный перечень и в разы усилят активность, раз с них сняты весомые обязанности по выдаче виз.

Вот этот самый список того, чем занимались американцы на Урале: https://ria.ru/analytics/20170731/1499456285.html
В полном соответствии с вышесказанным, новый консул США в Екатеринбурге Пол Картер свою работу начал с привлечения людей со знанием местной специфики и конкретным опытом работы. Учитывая ограниченность вакансий, в первую очередь нужны калиброванные, проверенные на ниве антироссийской деятельности граждане. И вот камрады прислали интересную новость. Первой на работу взяли Дарью Колтушкину, гражданку с богатым послужным списком:


Пробежимся по вехам:

- В 2012 году Дарья Колтушкина работала в в неправительственной организации ««Американские советы по международному образованию: АСПРЯЛ/АКСЕЛС, Инк». «Американские советы» были созданы в 1974 году в виде ассоциации американских учителей русского языка.

- В России стала печально известной программа «Американских советов» FLEX, по которой более двух десятков лет осуществлялся обмен школьниками между Россией (СССР) и США. В рамках программы FLEX тысячи старшеклассников прошли и проходили обучение в США, в течение года проживая в американских семьях: http://flex.americancouncils.org/ (сайт программы уже закрыт).

- В 2014 году школьника, отправившегося в США по программе обмена Future Leaders Exchange (FLEX) усыновила гомосексуальная пара: https://vz.ru/news/2014/10/1/708337.html

- Деятельность «Американских советов» указанной организации приостановлена решением Министерства юстиции РФ 3 апреля 2014 г. https://www.golos-ameriki.ru/a/actr-ruspends-operations-in-russia/1889581.html

- Но не надо думать, что США забыли про участников программы FLEX, так например, посол США Джон Теффт провел с ними закрытую встречу в ноябре 2015 года на квартире нового тогдашнего консула США Маркуса Микели: http://zergulio.livejournal.com/3390533.html

- САМЫЙ СОК: В феврале 2012 года мировым судом г. Кызыла сотрудники представительства Корпорации «Американские Советы по международному образованию: АСПРЯЛ/АКСЕЛС, Инк.» в Российской Федерации американец Кнутсон Бо Андерс и российская гражданка Колтушкина Дарья Игоревна были привлечены к административной ответственности по статье 13.11 КоАП РФ за совершение правонарушений в сфере защиты персональных данных.

В начале ноября 2011 года Кнутсон Бо Андерс и Колтушкина Дарья в одном из учебных заведений Тувы проводили отборочные туры обменной программы «FLEX» среди старшеклассников. У детей под предлогом организации их выезда на годичную учебу в США собирались фотографии, адреса электронной почты, мест учебы и проживания, номера телефонов, а также данные близких родственников. Собранные материалы в отношении тувинских школьников сотрудники АСМО вывезли в московское представительство организации.

По данному факту Прокуратурой Республики Тыва была проведена проверка, и было установлено, что сотрудники «Американских Советов по международному образованию», пренебрегая установленными правилами, без получения устного или письменного согласия родителей организовали сбор персональных данных у несовершеннолетних граждан России. Американец с учетом грубого нарушения законодательства был оштрафован, а Дарье Колтушкиной было вынесено предупреждение // Кызыл без формата / «Сотрудники АСМО за незаконный сбор персональных данных привлечены к административной ответственности»

Ссылка: http://kizil.bezformata.ru/listnews/sotrudniki-asmo-za-nezakonnij-sbor/4628309/

Соответственно, какие выводы можем сделать:

- Работа в рамках запрещенной в РФ программы FLEX новой командой консульства будет продолжена, об этом говорит привлечение той же Колтушкиной. Причем, с учетом закрытой встречи Теффта, скорее всего для деятельности в России будут привлекать прошедших эту программу россиян.

- Невзирая на напряженные отношения между США и Россией, новый дипломатический корпус ястребов, о чем говорит их серьезный и в большей степени деструктивный опыт (к примеру нового консула США на Урале Пола Картера детально разобрали здесь: https://www.nakanune.ru/articles/113191/) действует на грани закона и дипломатической этики, привлекая весьма одиозных граждан, участвовавших в запрещенных программах и имевших, как видим, проблемы с законом.

В принципе, это не первый подобный прецедент. Был история с консульством США и некоей Еленой Сивец (http://zergulio.livejournal.com/3432349.html), была история с консульством Великобритании и гражданкой Чесноковой (http://zergulio.livejournal.com/3935501.html) А самый главный вывод – Урал они в покое не оставят, несмотря на сокращение дипломатического корпуса. Они и ранее действовали без оглядки на законы и правила (ссылка в самом начале статьи), а теперь и вовсе будут отброшены все условности.

http://zergulio.livejournal.com/5219738.html – цинк

PS. Относительно того, что США через таких граждан пытаются влиять на внутреннюю политику РФ через общественную деятельность, то тут нет ничего нового. Как отмечалось еще в комментариях к заявлению Трампа о прекращении политики направленной на насаждение демократии в других странах, сказать не значит сделать и подобная деятельность будет продолжаться как в РФ, так и в других странах.
Стоит также отметить, что активная работа проходит на фоне очередных сакнций США против РФ. В санкционные списки сегодня добавили еще нескольких граждан РФ, которых США обвиняют в нарушении санкционного режима против КНДР.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: екатеринбург, нко, подрывная деятельность, Россия, США
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