История правления Ивана III Васильевича
09:18. 22 августа 2017 Просмотров - 344 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Иван III Васильевич (Иван Великий) род. 22 января 1440 — умер 27 октября 1505 — великий князь Московский с 1462 по 1505 г., государь всея Руси. Собиратель русских земель вокруг Москвы, создатель общерусского государства.
В середине XV века русские земли и княжества находились в состоянии политической раздробленности. Было несколько сильных политических центров, к которым тяготели все остальные области; каждый из таких центров проводил вполне независимую внутреннюю политику и противостоял всем внешним врагам.
Такими средоточиями власти были Москва, Новгород Великий, уже не раз битая, но все еще могучая Тверь, а также литовская столица — Вильно, которая владела всей колоссальной русской областью, именовавшейся «Литовская Русь». Политические игры, междоусобья, внешние войны, экономические и географические факторы постепенно подчиняли слабых сильнейшим. Появилась возможность создания единого государства.
Детские годы
Родился Иван III, 22 января 1440 г. в семье великого московского князя Василия Васильевича. Матерью Ивана была Мария Ярославна, дочь удельного князя Ярослава Боровского, русская княгиня серпуховской ветви дома Даниила. Он родился в день памяти апостола Тимофея и в его честь получил свое «прямое имя» — Тимофей. Ближайший церковный праздник был день перенесения мощей святого Иоанна Златоуста, в честь которого княжич и получил имя, под которым он больше всего известен в истории.
В детские годы княжич перенес все тяготы междоусобиц. 1452 год — его уже посылали номинальным главой войска в поход на устюжскую крепость Кокшенгу. Наследник престола с успехом выполнил полученное поручение, отрезав Устюг от новгородских земель и жестоко разорив Кокшенгскую волость. Возвратившись из похода с победой, 4 июня 1452 г. княжич Иван обвенчался со своей невестой. В скором времени длившаяся четверть века кровавая междоусобица пошла на убыль.
В последующие годы княжич Иван стал соправителем отца. На монетах Московского государства появляется надпись «осподари всея Руси», сам он, так же как и отец его, Василий, носит титул «великий князь».
Вступление на престол
1462 год, март — тяжело заболел отец Ивана — великий князь Василий. Незадолго до этого им было составлено завещание, по которому делил великокняжеские земли между своими сыновьями. Как старший сын Иван получал не только великое княжение, но и основную часть территории государства — 16 главных городов (не считая Москвы, которой он должен был владеть совместно с братьями). Когда 27 марта 1462 г. Василий скончался, Иван без каких-то проблем стал новым великим князем.
Правление Ивана III
На протяжении всего правления Ивана III главной целью внешней политики страны было объединение северо-восточной Руси в единое государство. Став великим князем, Иван III начал свою объединительную деятельность с подтверждения прежних договоров с соседними князьями и общего усиления позиций. Так, были заключены договоры с Тверским и Белозерским княжествами; на престол Рязанского княжества был посажен князь Василий Иванович, женатый на сестре Ивана III.
Объединение княжеств
Начиная с 1470-х годов деятельность, направленная на присоединение остальных русских княжеств, резко усилилась. Первым стало Ярославское княжество, которое окончательно потеряло остатки самостоятельности в 1471 г. 1472 год — скончался князь дмитровский Юрий Васильевич, брат Ивана. Дмитровское княжество перешло к великому князю.
1474 год — пришла очередь Ростовского княжества. Ростовские князья продали в казну «свою половину» княжества, окончательно превратившись в результате в служилую знать. Великий князь передал полученное в состав удела своей матери.
Взятие Новгорода
По другому развивалась ситуация с Новгородом, что объясняется различием в характере государственности удельных княжеств и торгово-аристократического Новгородского государства. Там была сформирована влиятельная антимосковская партия. Столкновение с Иваном III было не избежать. 1471 год, 6 июня — десятитысячный отряд московских войск под командованием Данилы Холмского выступил из столицы в направлении Новгородской земли, еще спустя неделю в поход выдвинулась армия Стриги Оболенского, а 20 июня 1471 г. из Москвы начал поход сам Иван III. Продвижение московских войск по землям Новгорода сопровождалось грабежами и насилием, призванными устрашить противника.
Новгород тоже не сидел сложа руки. Из горожан сформировали ополчение, численность этой армии достигала 40 000 человек, но ее боеспособность, в связи с поспешностью формирования из не обученных военному делу горожан, была низкой. 14 июля между противниками началось сражение. В ходе битвы на реке Шелони новгородская армия была наголову разгромлена. Потери новгородцев составили 12 000 человек, около 2 000 человек было взято в плен.
1471 год, 11 августа — заключили мирный договор, по которому Новгород обязывался выплатить контрибуцию в 16 000 рублей, сохранял свое государственное устройство, но не мог «отдаватися» под власть литовского великого князя; великому князю московскому была уступлена значительная часть обширной Двинской земли. Но до окончательного поражения Новгорода прошло еще несколько лет, пока 15 января 1478 г. Новгород сдался, вечевые порядки были упразднены, а вечевой колокол и городской архив были отправлены в Москву.
Отношения с Ордой, и без того бывшие напряженными, к началу 1470-х годов окончательно испортились. Орда продолжала распадаться; на территории прежней Золотой орды, помимо непосредственного преемника («Большой Орды»), образовались также Астраханская, Казанская, Крымская, Ногайская и Сибирская Орды.
1472 год — хан Большой Орды Ахмат начал поход на Русь. У Тарусы татары встретились с многочисленным русским войском. Все попытки ордынцев переправиться через Оку были отбиты. Ордынское войско сожгло город Алексин, но поход в целом окончился провалом. В скором времени Иван III прекратил уплату дани хану Большой Орды, что неминуемо должно было привести к новым столкновениям.
1480 год, лето — хан Ахмат двинулся на Русь. Иван III, собрав войска, направился на юг, к реке Оке. На протяжении 2-х месяцев готовая к бою армия ждала противника, но хан Ахмат, также готовый к бою, не начинал наступательных действий. В конце концов, в сентябре 1480 г. хан Ах-мат переправился через Оку южней Калуги и направился по литовской территории к реке Угре. Начались ожесточенные столкновения.
Попытки ордынцев переправиться через реку были успешно отбиты русскими войсками. Вскоре Иван III отправил к хану посла Ивана Товаркова с богатыми дарами, прося его отступить прочь и «улус» его не разорять. 1480 год, 26 октября — река Угра замерзла. Русская армия, собравшись вместе, отошла к городу Кременцу, после к Боровску. 11 ноября хан Ахмат отдал приказ отступить. «Стояние на Угре» завершилось фактической победой Русского государства, получившего желанную независимость. Хан же Ахмат в скором времени был убит; после его смерти в Орде разгорелась междоусобица.
Расширение Русского государства
В состав Русского государства были также включены народы Севера. 1472 год — была присоединена «Великая Пермь», населенная коми, карельские земли. Российское централизованное государство становилось многонациональным суперэтносом. 1489 год — к Русскому государству была присоединена Вятка — отдаленные и во многом загадочные для современных историков земли за Волгой.
Большое значение имело соперничество с Литвой. Стремление Москвы подчинить все русские земли все время наталкивалось на противодействие имевшей ту же цель Литвы. Иван направил усилия на воссоединение русских земель, входивших в состав Великого княжества Литовского. 1492 год, август — против Литвы были посланы войска. Во главе их стоял князь Федор Телепня Оболенский.
Были взяты города Мценск, Любутск, Мосальск, Серпейск, Хлепень, Рогачев, Одоев, Козельск, Перемышль и Серенск. На сторону Москвы перешли ряд местных князей, что усилило позиции русских войск. И хотя итоги войны были закреплены династическим браком между дочерью Ивана III Еленой и великим князем литовским Александром, в скором времени война за северские земли вспыхнула с новой силой. Решающая победа в ней была одержана московскими войсками в битве при Ведроше 14 июля 1500 года.
Первая жена Ивана III, тверская княжна Мария Борисовна, умерла еще 22 апреля 1467 г. Иван начал искать другую жену. 1469 год, 11 февраля — в Москве появились послы из Рима, чтобы предложить великому князю жениться на жившей в изгнании после падения Константинополя племяннице последнего византийского императора Софье Палеолог. Иван III, одолев в себе религиозное неприятие, выписал царевну из Италии и женился на ней в 1472 г. В октябре того же года Москва встречала свою будущую государыню. В недостроенном еще Успенском соборе состоялся обряд венчания. Греческая принцесса стала великой княгиней московской, владимирской и новгородской.
Основным значением этого брака было то, что женитьба на Софье Палеолог способствовала утверждению России преемницей Византии и провозглашению Москвы Третьим Римом, оплотом православного христианства. После брака на Софье Иван III впервые отважился показать европейскому политическому миру новый титул государя всея Руси и заставил признать его. Иван именовался «государем всея Руси».
Образование Московского государства
В начале правления Ивана Московское княжество окружали земли других русских княжеств; умирая, он передал своему сыну Василию страну, объединившую большую часть этих княжеств. Смогли сохранить относительную самостоятельность только Псков, Рязань, Волоколамск и Новгород-Северский.
Во время правления Ивана III произошло окончательное оформление независимости Русского государства.
Полное объединение русских земель и княжеств в могучую державу требовало целого ряда жестоких, кровавых войн, в которых одному из соперников надлежало сокрушить силы всех остальных. В не меньшей степени были нужны внутренние преобразования; в государственной системе каждого из перечисленных центров продолжали сохраняться полузависимые удельные княжества, а также города и учреждения, имевшие заметную автономию.
Их полное подчинение центральной власти обеспечивало тому, кто первый сможет это сделать, крепкие тылы в борьбе с соседями и увеличение собственной военной мощи. Говоря по другому, наибольшие шансы на победу имело отнюдь не государство, обладавшее наиболее совершенным, наиболее мягким и демократичным законодательством, но государство, внутреннее единство которого было бы непоколебимым.
До Ивана III, взошедшего на великокняжеский престол в 1462 г., такого государства еще не было, да и вряд ли кто-то мог вообразить себе саму возможность его возникновения в столь короткий промежуток времени и в столь впечатляющих границах. Во всей русской истории нет события или процесса, сравнимого по своему значению с образованием на рубеже XV–XVI вв. Московского государства.
Источник: nashaplaneta.su