История правления Ивана III Васильевича

Иван III Васильевич (Иван Великий) род. 22 января 1440 — умер 27 октября 1505 — великий князь Московский с 1462 по 1505 г., государь всея Руси. Собиратель русских земель вокруг Москвы, создатель общерусского государства.В середине XV века русские земли и княжества находились в состоянии политической раздробленности. Было несколько сильных политических центров, к которым тяготели все остальные области; каждый из таких центров проводил вполне независимую внутреннюю политику и противостоял всем внешним врагам.Такими средоточиями власти были Москва, Новгород Великий, уже не раз битая, но все еще могучая Тверь, а также литовская столица — Вильно, которая владела всей колоссальной русской областью, именовавшейся «Литовская Русь». Политические игры, междоусобья, внешние войны, экономические и географические факторы постепенно подчиняли слабых сильнейшим. Появилась возможность создания единого государства.Детские годыРодился Иван III, 22 января 1440 г. в семье великого московского князя Василия Васильевича. Матерью Ивана была Мария Ярославна, дочь удельного князя Ярослава Боровского, русская княгиня серпуховской ветви дома Даниила. Он родился в день памяти апостола Тимофея и в его честь получил свое «прямое имя» — Тимофей. Ближайший церковный праздник был день перенесения мощей святого Иоанна Златоуста, в честь которого княжич и получил имя, под которым он больше всего известен в истории.В детские годы княжич перенес все тяготы междоусобиц. 1452 год — его уже посылали номинальным главой войска в поход на устюжскую крепость Кокшенгу. Наследник престола с успехом выполнил полученное поручение, отрезав Устюг от новгородских земель и жестоко разорив Кокшенгскую волость. Возвратившись из похода с победой, 4 июня 1452 г. княжич Иван обвенчался со своей невестой. В скором времени длившаяся четверть века кровавая междоусобица пошла на убыль.В последующие годы княжич Иван стал соправителем отца. На монетах Московского государства появляется надпись «осподари всея Руси», сам он, так же как и отец его, Василий, носит титул «великий князь».Вступление на престол1462 год, март — тяжело заболел отец Ивана — великий князь Василий. Незадолго до этого им было составлено завещание, по которому делил великокняжеские земли между своими сыновьями. Как старший сын Иван получал не только великое княжение, но и основную часть территории государства — 16 главных городов (не считая Москвы, которой он должен был владеть совместно с братьями). Когда 27 марта 1462 г. Василий скончался, Иван без каких-то проблем стал новым великим князем.Правление Ивана IIIНа протяжении всего правления Ивана III главной целью внешней политики страны было объединение северо-восточной Руси в единое государство. Став великим князем, Иван III начал свою объединительную деятельность с подтверждения прежних договоров с соседними князьями и общего усиления позиций. Так, были заключены договоры с Тверским и Белозерским княжествами; на престол Рязанского княжества был посажен князь Василий Иванович, женатый на сестре Ивана III.Объединение княжествНачиная с 1470-х годов деятельность, направленная на присоединение остальных русских княжеств, резко усилилась. Первым стало Ярославское княжество, которое окончательно потеряло остатки самостоятельности в 1471 г. 1472 год — скончался князь дмитровский Юрий Васильевич, брат Ивана. Дмитровское княжество перешло к великому князю.1474 год — пришла очередь Ростовского княжества. Ростовские князья продали в казну «свою половину» княжества, окончательно превратившись в результате в служилую знать. Великий князь передал полученное в состав удела своей матери.Взятие НовгородаПо другому развивалась ситуация с Новгородом, что объясняется различием в характере государственности удельных княжеств и торгово-аристократического Новгородского государства. Там была сформирована влиятельная антимосковская партия. Столкновение с Иваном III было не избежать. 1471 год, 6 июня — десятитысячный отряд московских войск под командованием Данилы Холмского выступил из столицы в направлении Новгородской земли, еще спустя неделю в поход выдвинулась армия Стриги Оболенского, а 20 июня 1471 г. из Москвы начал поход сам Иван III. Продвижение московских войск по землям Новгорода сопровождалось грабежами и насилием, призванными устрашить противника.Новгород тоже не сидел сложа руки. Из горожан сформировали ополчение, численность этой армии достигала 40 000 человек, но ее боеспособность, в связи с поспешностью формирования из не обученных военному делу горожан, была низкой. 14 июля между противниками началось сражение. В ходе битвы на реке Шелони новгородская армия была наголову разгромлена. Потери новгородцев составили 12 000 человек, около 2 000 человек было взято в плен.1471 год, 11 августа — заключили мирный договор, по которому Новгород обязывался выплатить контрибуцию в 16 000 рублей, сохранял свое государственное устройство, но не мог «отдаватися» под власть литовского великого князя; великому князю московскому была уступлена значительная часть обширной Двинской земли. Но до окончательного поражения Новгорода прошло еще несколько лет, пока 15 января 1478 г. Новгород сдался, вечевые порядки были упразднены, а вечевой колокол и городской архив были отправлены в Москву.Отношения с Ордой, и без того бывшие напряженными, к началу 1470-х годов окончательно испортились. Орда продолжала распадаться; на территории прежней Золотой орды, помимо непосредственного преемника («Большой Орды»), образовались также Астраханская, Казанская, Крымская, Ногайская и Сибирская Орды.1472 год — хан Большой Орды Ахмат начал поход на Русь. У Тарусы татары встретились с многочисленным русским войском. Все попытки ордынцев переправиться через Оку были отбиты. Ордынское войско сожгло город Алексин, но поход в целом окончился провалом. В скором времени Иван III прекратил уплату дани хану Большой Орды, что неминуемо должно было привести к новым столкновениям.1480 год, лето — хан Ахмат двинулся на Русь. Иван III, собрав войска, направился на юг, к реке Оке. На протяжении 2-х месяцев готовая к бою армия ждала противника, но хан Ахмат, также готовый к бою, не начинал наступательных действий. В конце концов, в сентябре 1480 г. хан Ах-мат переправился через Оку южней Калуги и направился по литовской территории к реке Угре. Начались ожесточенные столкновения.Попытки ордынцев переправиться через реку были успешно отбиты русскими войсками. Вскоре Иван III отправил к хану посла Ивана Товаркова с богатыми дарами, прося его отступить прочь и «улус» его не разорять. 1480 год, 26 октября — река Угра замерзла. Русская армия, собравшись вместе, отошла к городу Кременцу, после к Боровску. 11 ноября хан Ахмат отдал приказ отступить. «Стояние на Угре» завершилось фактической победой Русского государства, получившего желанную независимость. Хан же Ахмат в скором времени был убит; после его смерти в Орде разгорелась междоусобица.Расширение Русского государстваВ состав Русского государства были также включены народы Севера. 1472 год — была присоединена «Великая Пермь», населенная коми, карельские земли. Российское централизованное государство становилось многонациональным суперэтносом. 1489 год — к Русскому государству была присоединена Вятка — отдаленные и во многом загадочные для современных историков земли за Волгой.Большое значение имело соперничество с Литвой. Стремление Москвы подчинить все русские земли все время наталкивалось на противодействие имевшей ту же цель Литвы. Иван направил усилия на воссоединение русских земель, входивших в состав Великого княжества Литовского. 1492 год, август — против Литвы были посланы войска. Во главе их стоял князь Федор Телепня Оболенский.Были взяты города Мценск, Любутск, Мосальск, Серпейск, Хлепень, Рогачев, Одоев, Козельск, Перемышль и Серенск. На сторону Москвы перешли ряд местных князей, что усилило позиции русских войск. И хотя итоги войны были закреплены династическим браком между дочерью Ивана III Еленой и великим князем литовским Александром, в скором времени война за северские земли вспыхнула с новой силой. Решающая победа в ней была одержана московскими войсками в битве при Ведроше 14 июля 1500 года.Первая жена Ивана III, тверская княжна Мария Борисовна, умерла еще 22 апреля 1467 г. Иван начал искать другую жену. 1469 год, 11 февраля — в Москве появились послы из Рима, чтобы предложить великому князю жениться на жившей в изгнании после падения Константинополя племяннице последнего византийского императора Софье Палеолог. Иван III, одолев в себе религиозное неприятие, выписал царевну из Италии и женился на ней в 1472 г. В октябре того же года Москва встречала свою будущую государыню. В недостроенном еще Успенском соборе состоялся обряд венчания. Греческая принцесса стала великой княгиней московской, владимирской и новгородской.Основным значением этого брака было то, что женитьба на Софье Палеолог способствовала утверждению России преемницей Византии и провозглашению Москвы Третьим Римом, оплотом православного христианства. После брака на Софье Иван III впервые отважился показать европейскому политическому миру новый титул государя всея Руси и заставил признать его. Иван именовался «государем всея Руси».Образование Московского государстваВ начале правления Ивана Московское княжество окружали земли других русских княжеств; умирая, он передал своему сыну Василию страну, объединившую большую часть этих княжеств. Смогли сохранить относительную самостоятельность только Псков, Рязань, Волоколамск и Новгород-Северский.Во время правления Ивана III произошло окончательное оформление независимости Русского государства.Полное объединение русских земель и княжеств в могучую державу требовало целого ряда жестоких, кровавых войн, в которых одному из соперников надлежало сокрушить силы всех остальных. В не меньшей степени были нужны внутренние преобразования; в государственной системе каждого из перечисленных центров продолжали сохраняться полузависимые удельные княжества, а также города и учреждения, имевшие заметную автономию.Их полное подчинение центральной власти обеспечивало тому, кто первый сможет это сделать, крепкие тылы в борьбе с соседями и увеличение собственной военной мощи. Говоря по другому, наибольшие шансы на победу имело отнюдь не государство, обладавшее наиболее совершенным, наиболее мягким и демократичным законодательством, но государство, внутреннее единство которого было бы непоколебимым.До Ивана III, взошедшего на великокняжеский престол в 1462 г., такого государства еще не было, да и вряд ли кто-то мог вообразить себе саму возможность его возникновения в столь короткий промежуток времени и в столь впечатляющих границах. Во всей русской истории нет события или процесса, сравнимого по своему значению с образованием на рубеже XV–XVI вв. Московского государства.

Источник: nashaplaneta.su