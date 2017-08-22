11 фактов о Николае II, которых вы не знаете

Николай II вступил на престол ровно 120 лет назад, 2 ноября 1894 года. Что мы все помним об этом царе? В основном в голове застряли школьные штампы: Николай кровавый, слабый, был под сильным влиянием жены, виноват в Ходынке, учредил Думу, разогнал Думу, расстрелян под Екатеринбургом…

Ах да, еще провел первую перепись населения России, записав себя “хозяин земли русской”. Да еще Распутин сбоку маячит со своей сомнительной ролью в истории. В общем, образ получается такой, что любой школьник уверен: Николай II – чуть ли не самый позорный российский царь за все эпохи. И это при том, что от Николая и его семьи осталось больше всего документов, фотографий, писем и дневников. Сохранилась даже запись его голоса, довольно низкого. Его жизнь досконально изучена, и при этом – почти неизвестна широкой публике за пределами штампов из учебника. Знаете ли вы, например, что:

1) Николай принял престол в Крыму. Там, в Ливадии, царском имении близ Ялты, умер его отец Александр III. Растерянный, буквально плачущий от свалившейся на него ответственности молодой человек – вот как будущий царь тогда выглядел. Мать, императрица Мария Федоровна, не хотела присягать этому своему сыну! Младшего, Михаила – вот кого видела она на троне.

Цесаревич. 1889 год. Через несколько лет Николай

отпустит бороду и будет носить ее до конца жизни

2) И раз уж речь зашла о Крыме – именно в Ялту он мечтал перенести столицу из нелюбимого Петербурга. Море, флот, торговля, близость европейских границ… Но не решился, разумеется.

Осенью и весной царская семья часто жила в Крыму, в жаркие месяцы ездили отдыхать в Финляндию. Девочки в лодке – старшие дочери

3) Николай II едва не передал престол старшей дочери Ольге. В 1900 году он заболел тифом (опять-таки в Ялте, ну прямо судьбоносный город для семьи последнего русского императора). Царь умирал. Со времен Павла I закон предписывал: престол наследуется только по мужской линии. Однако в обход этого порядка зашла речь об Ольге, которой тогда было 5 лет. Царь, впрочем, выкарабкался, выздоровел. Но мысль устроить переворот в пользу Ольги, а затем выдать ее замуж за подходящего кандидата, который и станет управлять страной вместо непопулярного Николая – эта мысль долго еще будоражила царских родственников и толкала их на интриги.

4) Редко говорят о том, что Николай II стал первым глобальным миротворцем. В 1898 году с его подачи была опубликована нота о всеобщем ограничении вооружения и разработана программа международной мирной конференции. Она прошла в мае следующего года в Гааге. Участвовали 20 европейских государств, 4 азиатских, 2 американских. В головах тогдашней передовой интеллигенции России этот поступок царя попросту не укладывался. Как так, ведь он милитарист и империалист?! Да, идея о прообразе ООН, о конференциях по разоружению зародилась именно в голове Николая. Причем задолго до мировой войны.

Будучи наследником, Николай соверщил 9-месячное путешествие на Дальний Восток – через Австро-Венгрию, Грецию, Египет, Индию и Китай доехал до Японии, а затем вернулся через Сибирь. В Японии на него напал полицейский – успел нанести мечом несколько ран.

5) Именно Николай достроил сибирскую железную дорогу. Она до сих пор главная артерия, связывающая страну, однако почему-то ее не принято ставить в заслугу этому царю. Между тем сибирскую железную дорогу он причислял к главным своим задачам. Николай вообще предчувствовал многие вызовы, которые России пришлось затем разгребать в XX веке. Говорил, например, о том, что население Китая астрономически растет, и это повод укреплять и развивать сибирские города. (И это в то время, когда Китай называли спящим).

О реформах Николая (денежная, судебная, винная монополия, закон о рабочем дне) также упоминают нечасто. Считается, что раз реформы были начаты в предыдущие царствования – то и заслуги Николая II вроде как особой нет. Царь “всего лишь” тянул эту лямку и жаловался, что “работает как каторжный”. “Всего лишь” подвел страну к тому пику, 1913 году, по которому потом еще долго будут сверять экономику. Всего лишь утвердил в полномочиях двух знаменитейших реформаторов – Витте и Столыпина. Итак, 1913 год: крепчайший золотой рубль, доходы от экспорта вологодского масла выше, чем от экспорта золота, Россия – мировой флагман в торговле зерном.

Редкий случай: царь женился по любви и сохранил ее всю жизнь. С женой, императрицей Александрой Федоровной

6) Николай был как две капли воды похож на двоюродного брата, будущего английского короля Георга V. Их матери – сестры. “Ники” и “Джорджи” путали даже родственники.

“Ники” и “Джорджи”. Похожи так, что их путали даже родственники

7) Воспитывал приемных сына и дочь. Точнее, детей своего дяди Павла Александровича – Дмитрия и Марию. Их мать умерла родами, отец довольно скоро вступил в новый брак (неравный), и двух маленьких великих князей в итоге растил лично Николай, те звали его «папа», императрицу – «мама». Дмитрия любил как собственного сына. (Это тот самый великий князь Дмитрий Павлович, который потом вместе с Феликсом Юсуповым убьет Распутина, за что будет сослан, уцелеет во время революции, сбежит в Европу и даже успеет там закрутить роман с Коко Шанель).

Великий князь Дмитрий Павлович, которого с 1905 года воспитывал Николай II. Фактически – приемный сын

8) Солдатскую амуницию испытывал на себе. Проверяя армейских поставщиков – не подсунули ли гнилое сукно, – облачился в шинель и полное снаряжение рядового и прошел в таком виде 14 километров по жаре.

Испытывая форму рядового, Николай II прошел по жаре 14 километров в полном обмундировании. Остался доволен

9) Из всех вин больше всего любил крымский портвейн, но знал меру. Хотя и не без удовольствия фиксировал в дневнике: “Попробовал 6 сортов портвейна и слегка надрызгался, отчего спал прекрасно” (август 1906 г.). Курил же царь и вовсе как паровоз – одну за другой.

На охоте в Беловеже с супругой-императрицей

10) Не выносил женского пения. Сбегал, когда супруга, Александра Федоровна, или какая-то из дочерей или фрейлин садилась за рояль и заводила романсы. Придворные вспоминают, что в такие минуты царь жаловался: «Ну, завыли…»

11) Очень много читал, особенно современников, выписывал массу журналов. Больше всего любил Аверченко.