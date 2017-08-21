Загадочная коллекция Томаса Мерлина

Британские строители в 60-х годах случайно во время ремонта детского приюта обнаружили подвал с ящиками, в которых хранились останки загадочных существ, а ученые стразу предположили, что это была коллекция Томаса Мерлина. Их коллега всю жизнь посвятил поискам криптидов, существование которых ему удалось доказать.

На протяжении многих веков специалисты пытались доказать реальность самых знаменитых чудовищ, описанных в рассказах очевидцев событий. Это касалось снежного человека и монстра из Шотландии, вот только весомых аргументов, подтверждающих их присутствия в мире, тогда никто не обнаружил. Стоит сразу добавить, что этих животных называют криптидами, а научные сотрудники, занимающиеся поисками, уверены, что на планете есть сотни неизвестных видов, скрывающихся в труднодоступных уголках и известных только местным жителям или описанных в их легендах. До 19 века гориллу или гигантскую панду тоже относили к этим особям, не встречающимся в природе. Озера и моря являются самыми частыми убежищами загадочных чудовищ, потому что они изучены только на 3% и могут принести сенсационные открытия научному миру.

Древние моряки часто описывали встречи с жуткими существами, способными утащить на дно корабли. Кракены действительно были в реальной жизни и упоминаются в летописях 12 века, где некоторые люди описывали их в виде осьминогов или крабов. Такие чудовища могут водиться не только в морских глубинах, так как американцы из штата Оклахома тоже неоднократно замечали в водах озер гигантского монстра со щупальцами, нападающего на людей. Потому летальных исходов в данном уголке намного больше, чем в иных водоемах страны. Также были найдены таинственные рыбы, имеющие невероятные размеры. Многие жители южноафриканского города Маргита в 20-х годах стали очевидцами невероятной схватки между такой особью, покрытой шерстью, и касатками, но больше ее никто не видел.

Также ученые не могут классифицировать обитателей подводного мира, живущих в таких местах, так что Несси до сих пор считают видом динозавра или теплокровного существа, но большинство специалистов затрудняется ответить на такой вопрос. Скептики раньше говорили, что их просто не существует, однако только после 18 века морская корова была признана биологическим видом, а до того момента ее видели лишь моряки во время плавания. Это относится к летающим чудовищам, поражающим своим сходством с древними вымершими птеродактилями. Пилоты, пролетающие над Папуа — Новой Гвинеей, видели ропена, имеющего 10-метровые крылья, с клювом, похожим на пасть пресмыкающегося, и гребнем на голове. Индонезийские джунгли скрывают от людей ахулов, являющихся гигантскими летучими мышами, выходящими на охоту ночами и имеющими 3-метровые крылья. Их впервые обнаружил ученый Эрнест Бартельс, исследовавший данные территории в 20-х годах, после чего он описал, что данные особи покрыты густой шерстью и питаются выловленной рыбой. Латиноамериканские индейцы даже имеют предания о мышах с человеческой головой, которые пьют кровь людей и до сих пор обитают в горных пещерах.

Многие криптиды внешним видом напоминают обезьяну, так что кенийцы были абсолютно правы, рассказывая о монстре, ворующем из деревень овец для своего ужина, но боящегося звуков барабанов. Бигфуды тоже часто упоминаются американцами, видевшими их большие следы, а также описывающих этих созданий, как трехметровых гигантов, покрытых шерстью, с небольшим лбом и весом 200 килограмм. Они способны не только испугать человека, но и загипнотизировать его с помощью сверхспособностей, а также внезапно исчезать из вида, проходя временной портал. Мапингуари тоже внешне напоминает примата, только передвигается на двух ногах и издает сильное зловоние после смерти, так что охотники были вынуждены сразу закапывать трупы в землю. Сюда можно отнести йети, похожего внешне на человека и живущего в горных местностях Пакистана и Непала на большой высоте.

Самым известным видом криптида стал татцельвурм, обитающий в Альпах. Ученые считают его разновидностью рептилоидов, а первые упоминания о таком необычном драконе можно найти в летописях 15 века. Тогда многие люди различно описывали существо, достигающего 4-х метров, и имеющего острый гребень на спине, покрытой чешуей или бородавками. Затем оно исчезло из вида до 1850 года, когда прихожане храма впервые могли созерцать останки убитого монстра, выставленного на всеобщее обозрение. Затем их решили уничтожить, а уже в 1914 году в Словении военный поймал такого монстра и сделал из него чучело. Затем наступила очередь фальсификаций, когда вместо дракона показывали американскую ящерицу и снимки статуэтки, а европейцы в первый день апреля уже привыкли каждую новую сенсацию о нахождении существа воспринимать в виде шутки.

Но что тогда собрал легендарный коллекционер, который сам тоже являлся загадочной личностью? Томас Мерлин родился в 1782 году и потом всю жизнь странствовал по миру в поисках загадочных экспонатов, а затем решил показать американцам свою собранную коллекцию, только в 1899 году никто не оценил такого великого открытия. Тогда ученый перешагнул 117-летний рубеж, но современники описывали его, как 40-летнего мужчину, после чего странные особенности организма стали считаться колдовством. Никто не желал общаться с человеком, пропавшим вместе со своими раритетами, но в 1942 году он внезапно появился в британской столице и показал подлинные документы на свой дом, передав здание приюту с условием, что его никогда не продадут. Тогда его возраст был 160 лет, вот только ученый снова пропал загадочным образом. Коллекция уникальных криптидов частично была мумифицировано, а также здесь лежали старинные рукописи, доказывающие подлинность экспонатов. Сейчас 800 специалистов из 20 стран создали союз, чтобы найти следы мистических существ и людей еще ждут новые открытия будущие, способные перевернуть нынешние научные теории.

Решетникова Ирина

Источник: nashaplaneta.su