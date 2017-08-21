Странные факты о войне

... спокойно, без сопротивления разрушить страну, превратить её в колонию...., сохранить и страну, и себя. А без войны проиграли всё!... пр.). То есть по факту война была и есть ( к...Духе, мы потеряли Страну (сегодня по факту страна не принадлежит многонациональному ...