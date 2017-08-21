Странные факты о войне
11:00. 21 августа 2017 Просмотров - 1 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В комментариях к материалу посвященному польским газетам начала второй мировой войны http://colonelcassad.livejournal.com/362
Благодаря наличию 9-томника сэра Джона Хаммертона "Вторая мировая война" представляющим из себя сборник выпусков пропагандистского издания "Иллюстрированная война" выходившего в течении всей второй мировой войны, есть возможность приобщиться к военной пропаганде Британской Империи тех дней. Главная ценность этой работы в том, что она основана на материалах текущей военной пропаганды и не обременена последующим послезнанием и переписыванием истории.
В номере "War Illustrated" от 16 сентября 1939 года теме Польше уделено немало внимания. Никаких признаков уже произошедшего разгрома фактически нет.
В разделе "Странные факты о войне":
1. Маршал Пилсудский: "Быть побежденным и не сдаваться – это победа".
NB! Отец польских перемог.
2. Поляки молодая нация: "В Польше ныне проживает 35 000 000 человек. После первой мировой войны население возросло на 8,5 млн (приблизительно на полмиллиона в год). Для Европы это очень высокий уровень рождаемости. И как следствие, в Польше очень низкий средний возраст населения.
NB! Про захват части Силезии, Западной Белоруссии и Украины лучше не упоминать, ведь поляки "молодая нация".
3. Не забудьте о бедном большинстве: В послевоенной Европе широко распространена привычка обращать основное внимание на меньшинства, а не на старое бедное большинство, которое никуда не исчезло. Из 35 000 000 человек проживающих в Польше, 25 000 000 природных поляков. Остальные, в основном – евреи и украинцы, которые ненавидят нацизм не меньше поляков.
NB! Привычка обращать внимание на меньшинства в ущерб большинству, широко распространена в Европе и сейчас.
4. Желаете выполнить самостоятельно? В Германии рекламируют пустые географические атласы. Покупателям предлагают купоны, дающие право выпускать новые карты Великой Германии с подвижными границами.
NB! Начни раскрашивать с подвижных границ Польши.
5. Нацистское хладнокровие. Больше всего от налетов пострадают густозаселенные районы. Как бы то ни было, именно в таких районах живут те, кто не преуспел в жизни, по существу – изгои. И хорошо бы от них избавиться. Кроме того, взрывы бомб неизбежно приведут к случаям сумасшествия. Люди со слабой нервной системой не смогут пережить шок. С этой точки зрения, бомбежка поможет нам обнаружить в обществе неврастеников и удалить их из социума. (Архив расистско-биологической лаборатории. Нью-Ревю 18 августа 1938 года).
NB! Нацистские фанатики ищут польских неврастеников.
6. Япония шокирована (пактом Молотова-Риббентропа). Япония не склонна обвинять или проклинать Германию, в которой мораль умерла и которая не побрезгует любыми способами Маккиавелли ради спасения национального существования. Для Японии было бы слишком глупо обвинять такую страну в измене.
NB! Аморальный пакт со Сталиным должен получить объяснения! Виноват Маккиавелли.
7. Много "жизненного пространства" есть в Пруссии! Герр Кох, лидер нацистов Восточной Пруссии объявил, что его провинция, в которой проживает 2 500 000 человек, нуждается еще в 2 000 000 жителей. И это несмотря на то, что с 1933 года ввезли несколько сотен тысяч рабочих для пополнения штата 157 новых фабрик, открывшихся в то же время.
NB! И герр Кох знал, где очень быстро можно получить несколько миллионов очень гордого, но не очень умеющего воевать населения.
8. Испания остается в стороне. Надежды итальянцев, что Испания послужит им в качестве базы или даже станет союзницей - рухнули. Циничный пакт Германии с большевиками, которые организовали и поддерживали испанскую революцию, настолько шокировал новое националистическое правительство Испании, что его чувства по отношению к обеим бывшим союзникам, превратились в сплошное беспокойство.
NB! "Циничный пакт" помешал вступлению Испании в войну на стороне Германии и Италии. Коварный Сталин!
Выдержки из статьи "Польша настроена решительно против немецкой военной мощи":
1. Польские кавалеристы всегда славились своим напором и храбростью. Их доблесть вписана золотыми буквами в историю страны. Сегодня, как и прежде, кавалерия Польши – это основа ее армии. Если кто-то подумает, что что весьма странно, что в век бензина и развитого машиностроения, страна возлагает мобильность своих вооруженных сил на лошадей, то лучше обратиться к карте. На самом деле Польше не имеет особой пограничной защиты лишь на юго-западе, где горы отделяют ее от Словакии.
В остальных местах границы проведены через огромные равнин, большей частью бездорожные, и линия во многих местах прерывается озерами, лесами. На такой болотистой местности танки с пушками и другим снаряжением будут хуже, чем просто бесполезны: их скорость снизилась бы до минимума, а опасность увязнуть, подстерегала бы на каждом шагу. Насколько отличается положение кавалерии в таком месте! Это сила, которая может использовать преимущество любого твердого кусочка твердой суши. Некоторые говорят, что польская кавалерия, экипированная саблями, копьями и пулеметами – лучшая в Европе.
NB! Немецкие танки настолько увязли в польских болотах, что начав движение на границе с Польшей, остановились лишь на границе с СССР.
2. Комментарий к фотографии Маршала Рыдз-Смиглы. Его эффективная подготовка армии получила международное признание. Его кандидатура предложена на этот пост перед началом войны Президентом Мосцицким как наиболее успешная.
NB! Британский журнал вышел за несколько дней до того, как "наиболее успешная кандидатура получившая международное признание" драпанула из Польши.
3. Хотя предполагается, что Польша это природная "линия Мажино", практически все крупные города страны представляют собой военные лагеря и укрепленные центры. Как бы то ни было, форты, вооружения и огромные людские ресурсы – это еще не все. Вдобавок, должны быть нечто, для чего мы используем слово "моральный дух". Когда это нечто сложно определить, то часто прибегают к персонификации: это лидеры страны руководящие республикой. Польше особенно повезло, что в тяжелый момент испытаний, все ее лидеры оказались людьми опытными, не понаслышке знающими, что значит война, как ее вести и как завоевать победу. Пилсудский – отец Республики – умер, но его мантия перешла к способному маршалу Рыдз-Смиглы, который стал великолепным генеральным инспектором вооруженных сил, ведающим польскими судьбами в войне и мире. Окружение его – храбрейшие и способнейшие люди.
NB! Несмотря на таких "гениальных руководителей", "природную линию Мажино" постигла та же участь, что и французский оригинал.
Выдержки из статьи "Германия: шестилетняя кампания лжи":
30 января 1939 года в Рейхстаге Гитлер произнес: "Только поджигатели войны думают, что мы собираемся воевать. Я думаю, что впереди у нас долгие мирные времена".
После Чехословакии и Мемеля, наступила очередь Польши. Подписав с Польшей в 1934 году пакт о ненападении, Гитлер сказал: "Я искренне надеюсь, что наше новое соглашение будет означать, что Германия и Польша определенно отказались от идеи применения оружия, но только на десять лет, но навсегда…".
Далее, в мае 1935 года он заявляет: "Германия подписала пакт о ненападении с Польшей, которому и собирается слепо следовать, надеясь, что он будет продолжаться постоянно, что приведет к более дружественным отношениям. Войной в Европе Германии ничего не добиться. Нам нужен мир…"
22 февраля 1938 года в речи Рейхстагу он заявляет: "Мы искренне рады тому дружественному расположению, которого достигли за последние годы в Польше. С прекращением беспардонного вмешательства Лиги в Данциге, наиболее критический вопрос сосуществования в Европе потерял опасную актуальность. Польша уважает права Германии на Данциг, а Вольный Город и Германия уважают права Польши".
Несмотря на это, 1 сентября 1939 года Данциг был объявлен частью немецкого Рейха, а Германия вторглась в Польшу.
NB! Но постойте, Польша заключила пакт о ненападении с Германией на 5 лет раньше СССР. Нет ли и тут циничного коварства Сталина, который заключил такой пакт с Германией позже всех остальных.
На развороте противопоставляются люди "Добивавшиеся войны" и "Добивавшиеся мира".
С одной стороны – Геббельс, Гитлер, Риббентроп, Геринг, Гесс, Гиммлер. С другой стороны – Чемберлен, король Бельгии Леопольд, Папа Римский Пий XII, королева Голландии Вильгельмина, президент США Рузвельт и Бенито Муссолини (!)
NB! Дуче в числе лидеров миротворцев. Сталин почему-то отсутствует в обеих лагерях. Что-то явно задумал.
Выдержки из статьи "Славяне и рабы пожимают руки".
В последней попытке запугивания Гитлер полностью порвал со своей обычно политикой и связал себя с "большевистскими убийцами", которых так часто обличал.
Со дня основания нацистской партии Гитлер и устно и письменно однозначно заявлял, что немецкий нацизм и русский большевизм непримиримы.
Листая "Майн Кампф" вы на первых же страницах найдете отражение ненависти фюрера к всему большевистскому. Он страстно убеждает немцев, что чума, напавшая на Россию, теоретически нависает и над Германия тоже. Большевики у него – свирепые и кровожадные тираны, которые воспользовались обстоятельствами и в трагический час для России, Европы и всего человечества, смогли опустошить великое государство, перерезав миллионы своих граждан
NB! Знакомая риторика, которую можно встретить не в "Майн Кампф", а в современных СМИ.
Никогда, говорит он, во всей истории, не было такого ужасного насилия, которое захлестнуло Россию. И никто не задается вопросом, что руководят этим безобразием представители нации, которая издавна славится животной жестокостью и потрясающим умением обманывать – евреи! В речах Гитлер тоже не скупится на утверждения, что нацизма и большевизм это две противостоящих друг другу идеологии. В сентябре 1936 года в Нюрнберге он сказал: "Большевизм, мы расцениваем как сумасшедшую зверскую доктрину, которая нам угрожает. В прошлом большевизм пытался работать на нашей территории, а сейчас пытается прорваться своими силами как можно ближе к нашим границам. Мы искоренили его на наших землях, отразили попытки Москвы заразить Германию.
NB! Сталин еще в 1936 году готовил свои армады автострадных танков. Резун был прав и Гитлер это подтверждает!
В феврале 1938 года Гитлер заявил, что с одной страной "мы отказались общаться". Это государство – Советская Россия. В большевизме мы видим воплощение разрушительной силы человечества". На Нюрнбергской конференции 1938 года он говорил: "Опасность того, что большевики изничтожат другие нации, нависла над миром".
Таким образом, мы может понять то изумление, прокатившееся по миру, когда 21 августа 1939 года было объявлено, что Германия и Россия собираются подписать пакт о ненападении, и для этого Риббентроп отправился в Москву 23 августа. Таких полных переворотов в политике история еще не знала. Одни говорили, что что этот пакт продемонстрировал, что нацизм и большевизм были доктринами хоть и различными, но одного пошиба.
NB! То есть, когда Польша заключала пакт с Гитлером, все было нормально. А как Сталин заключил, так сразу "небывалый переворот в истории" и "доктрины одного пошиба".
Другие утверждали, что столь неуклюже немецкие дипломаты пытаются запугать Британию и Францию. Каковы бы ни были доводы, цели достичь не удалось. Нацизм забыл, что в демократических странах договора обязательно подлежат исполнению, а политические курсы имеют в своем основании нечто более существенное, чем переливание из пустого в порожнее в выжидательной дипломатии.
NB! Последний пассаж должен был особенно хорошо зайти чехам, которых менее года до этой статьи наплевав на все договора, "демократические страны" благополучно слили Гитлеру.в Мюнхене.
Выдержка из статьи "Германия накануне предательства нацистов":
Мы ехали к Кельну по притихшей и затемненной Германии, свет везде был погашен, шторы опущены. Немцы в купе были полной предчувствий, но один из них объяснил, что Британия не так глупа, чтобы вступать в Мировую войну, а потом, чиркнув пальцем по горлу, сказал: "Мы перережем Польше глотку – и везде настанет мир". Такой оптимизм тем не менее был исключением.
NB! Глотку Польше фигурально перерезали, но мир не настал.
Продолжение следует…
Источник: colonelcassad.livejournal.com