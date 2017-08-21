Серые мыши не только пожирают все вокруг, но и больно кусаются

Юрий Болдырев о новой книге Ю.И.Мухина «Маразм правосудия»

В навязанной нам новой системе преподавания различных наук, в рамках общей направленности на уничтожение науки и образования, оболванивание масс и выхолащивание подлинных сущностей, их подмены бездумным заимствованием, большое внимание уделяется так называемым «кейс-стади» — примерам, на которых можно понять те или иные положения теорий. Привычные нам просто примеры из отечественного и зарубежного опыта и их анализ, практические работы и т. п. теперь не проходят — исключительно «кейс-стади». Восхищает и уровень требований к этой «инновации». В одной из методичек мне как-то продемонстрировали масштаб интеллектуального прорыва в области классификации: эти новомодные «кейс-стади» классифицируются, прежде всего, по «листажу» и делятся на «мини», «сжатые» и «полные». Последние — порядка 20−25 страниц.

Ну что ж, хотите непременно «кейс-стади» — пожалуйста, вот он, даже в варианте «гранд» — на 300 с лишним страниц. Книга Ю.И.Мухина «Маразм правосудия» — с подробнейшим описанием только что завершившегося (в первой инстанции) совершенно абсурдного и, с моей точки зрения, преступного судебного процесса. Книга в стадии подготовки к изданию, но анонсировать ее, думаю, полезно заранее.

Обращаю внимание: этот не выдуманный «кейс-стади» — не только юридический, но и политологический, вообще обществоведческий. Ведь здесь важно не только как судили и осудили, но еще и ради чего подобное делается.

Можно ли осудить невиновных, то есть, бывает ли такое? Сколько угодно. За кражу, которой не было. За убийство, совершенное другими. Но, оказывается, можно и за то, что строго следовали закону и тщательно, скрупулезно старались этот закон соблюдать.

Вдумайтесь: Кирилл Барабаш, Юрий Мухин, Валерий Парфенов и Александр Соколов, по мнению следствия и суда, не прекратили деятельность запрещенной за «экстремизм» — намерение (!) распространять «экстремистские материалы» — организации «Армия воли народа» *. А лишь переименовали ее в «ИГПР ЗОВ» — Инициативную группу по проведению референдума «За ответственную власть». Доказательством чему служит совпадение целей и задач организаций. И тут, пожалуйста, внимание: совпадение целей и задач не экстремистских, не запрещенных законом и судом, но, напротив, вполне законных. И, более того, подлежащих охране законом!

Важная деталь процесса, описанная в книге: можно ли помогать защищаться людям, еще не признанным судом преступниками? Например, собирать деньги на оплату работы их адвокатов? Казалось бы, что может быть естественнее и гуманнее? И, уж точно, никак не противозаконно? Но нет: сбор средств и работу одного из адвокатов — иногороднего, вынужденного снимать в Москве жилье — вынуждены были прекратить в связи с начавшимся преследованием «пособников экстремистов»…

…К сожалению, мой опыт работы в системе госвласти России еще в 90-е годы, не позволил мне чему-либо удивиться из того, что в этой книге описано. Сотни, если не тысячи раз я оказывался в ситуациях, когда никакие аргументы не действуют, факты игнорируются, оценки извращаются до прямо противоположных здравому смыслу. Это бывало и в парламенте — на заседаниях комитетов, на слушаниях, на согласительных комиссиях, на пленарных заседаниях; и в Счетной палате, в том числе, на заседаниях Коллегии, на различных межведомственных комиссиях; и, разумеется, сплошь и рядом в СМИ, «освещавших» работу власти и жизнь страны в целом. Сталкивался, разумеется, и с работой правоохранительной системы. Начиная с примера, когда после отставки оказавшегося приверженным долгу и закону генерального прокурора Казанника, вопреки Ельцину выполнившего постановление Думы об амнистии участникам трагических событий осени 1993-го года, Ельцин полтора года (1994−1995 гг.) держал на несуществующей должности «и.о. генерального прокурора» А.Ильюшенко — моего преемника на должности начальника Контрольного управления президента. Причина была проста: этот ставленник команды президента Ельцина за неполный год в Контрольном управлении успел зарекомендовать себя так, что первый (выборный)Совет Федерации категорически отказался назначать его по представлению президента на пост генерального прокурора. Но уже однозначно вставшей на путь разграбления страны и ради этого сдачи стратегических национальных интересов тогдашней властной команде во что бы то ни стало нужен был именно такой генпрокурор — чтобы служил не закону, а властителю.

Компромиссной фигурой спустя полтора года стал Ю.Скуратов — по представлению президента он был назначен Советом Федерации генеральным прокурором. Для Совета Федерации, в условиях затянувшегося правового тупика, он был просто не столь одиозной фигурой. Для президента Ельцина же и «семьи» он был, прежде всего, свой, надежный. То есть, настоящего генерального прокурора, стоящего на страже закона и интересов государства, у нас так и не появилось. До тех самых пор, пока в 1998−99 гг. кресло под Ельциным не зашаталось, ни о какой способности генпрокурора перечить властителю, что бы тот ни делал, не было и речи.

Приведу всего два наиболее масштабных примера.

Кто сейчас не знает о преступности так называемых «кредитно-залоговых» аукционов, на которых в 1995−96 гг. самые «сливки» отечественного недропользовательского комплекса были раздарены приближенному к власти олигархату? Но ведь не было такого, что все с этим наглым разграблением общенародного достояния согласились и покорно смирились. Описывая эти события в изданной в 2003-м году книге «О бочках меда и ложках дегтя» (http://econ-secrets.narod.ru/1_med.html), я привел документ, датированный 26 августа 1996 года — мое, как зампреда Счетной палаты, обращение к генеральному прокурору Ю. Скуратову с указанием на выявленные нами факты преступления, притворности сделки и предложением ему выполнить его долг — обеспечить признание этих сделок ничтожными и их расторжение. К сожалению, по закону мы сами это сделать не могли — выступить в суде с иском в защиту государственных интересов могла лишь прокуратура. Но, понятно, не для того президент Ельцин и «семья» выдвинули на пост генпрокурора эту «компромиссную» фигуру.

Второй пример так же чрезвычайно масштабен, но менее известен (описан в той же моей книге). В 1997-м году нами было выявлено, что в связи с установленными правительством противозаконными «компенсациями» в связи с отменой парламентом изначально противозаконных «льгот» по ввозу спиртного и сигарет, правительство через «Национальный фонд спорта» и иные, с нашей точки зрения, подставные организации-однодневки за один только 1995-й год противозаконно вывело из федерального бюджета (по сути — украло) его целую треть! Понятно ли, почему в «лихие 90-е» не платились зарплаты и пенсии? Документы были представлены нами в СМИ (которые, разумеется, это замолчали: лишь «Аргументы и факты» успели опубликовать что-то по сути, плюс какой-то телеканал, но уже что деньги украл Национальный фонд спорта; далее же, видимо, прошла команда всем «сидеть тихо») и, разумеется, направлены генеральному прокурору. С тем же типичным результатом: ключевые фигуранты этого дела, включая к тому времени уже одиозного Чубайса (зампреда правительства, подписавшего документы о «компенсациях») — все на свободе.

К чему эти примеры здесь?

К тому, что тогда многим и даже большинству казалось, что их это не касается, что это где-то там, «наверху», что-то делят, к нам отношения не имеющее.

Но, вопреки поэту Бродскому, и два десятка лет назад я был уверен и утверждал, что масштабные воры, если их вовремя не остановить, неминуемо превратятся в масштабных же и кровопийц. Так оно и произошло.

В какой момент правоохранительная и судебная система, целенаправленно формируемая для защиты не общества, но преступников, начала «касаться» всех?

Для многих «властителей умов» это случилось лишь тогда, когда стали отнимать активы у одного из «героев» выше упомянутых изначально преступных «кредитно-залоговых аукционов» — Ходорковского. Лакеи конкретного олигарха тогда не на шутку всполошились. Но, оказалось, поздно.

Теперь, на примере дела группы организаторов референдума «За ответственную власть», подробно, с приложением документов, описанного в книге Ю.И.Мухина, мы видим, что стало возможно, буквально, все. Никаких тормозов у репрессивной машины, защищающей явно неправое дело — тотальную безнаказанность власти, больше нет.

Надеюсь, что книга Ю.И.Мухина скоро будет издана, и тогда вчитаемся, может быть, не столько в субъективные оценки (порой носящие эмоциональный характер), сколько в приводимые автором факты и документы. Вот так, именно так, с любыми «творческими» вариациями, не имеющими никакого отношения к закону и праву, это завтра может быть с каждым из нас, включая любого, без исключения, читателя книги Ю.И.Мухина.

Пусть Вы — не «политический», но то ли ваша фермерская земля приглянется новому латифундисту, или очередной друг власти захочет взимать с Вас налог в свою пользу через очередной «Платон», или Ваш дом потребуется снести для «госнужд», которые быстро превратятся в продажу «аппартаментов», как это было в Имеретинской долине (в Сочи) — не застрахован никто.

В заключение, независимо от тех или иных сравнительно мелких и частных разногласий, хотел бы подтвердить и подчеркнуть мое искреннее уважение к совершенно (с моей точки зрения) необоснованно и неправедно осужденным членам ИГПР ЗОВ Кириллу Барабашу, Юрию Мухину, Валерию Парфенову и Александру Соколову, а также солидарность с их родными и близкими, которым очень и очень нелегко