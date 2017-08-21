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«Росатом» вытесняет Westinghouse с атомного рынка Китая

18:35. 21 августа 2017 Просмотров - 3 Нет комментариев Опубликовал:

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Свершилось. Пекину надоело ждать пока Westinghouse решит свои проблемы. Восемь лет американцы (или японцы, кому как нравится) кормили китайцев пустыми обещаниями, и те устали ждать и пригласили взамен «Росатом».
 
Предложение Пекина России построить новую атомную электростанцию в провинции Цзянсу, в 20 километрах от возводимой Тяньваньской АЭС и немногим далее от АЭС Хайян, строительство которой идет под руководством  Westinghouse вот уже восемь лет, это на самом деле признание того факта, что последняя не будет достроена в обозримом будущем. Американцы так и не смогли решить важнейших технологических вопросов, и у Китая просто нет иного выбора. Им нужна электроэнергия и раз Westinghouse не смог решить проблему, то они обратились к тем, кто уже построил у себя реактор поколения 3+, который их полностью устраивает.
 
Конкуренты Росатома: Westinghouse. Строительство АЭС по американски
 
По сути, у них то и вариантов не было. У европейцев, если разобраться с их новым реактором EPR-1600/1750 проблемы тоже хватает и соглашаться на его строительство, это значит запустить у себя в стране еще один атомный долгострой.
 
Конкуренты Росатома: Франция
 
А другие  пока даже не предлагиют ничего подобного на рынке.
 
Вообще сегодня у «Росатома» открываются огромные перспективы на китайском рынке (да и в мире вообще). У китайцев своего реактора поколения 3+ нет и пока не предвидится. У их конкурентов тоже и непонятно, когда те появятся. А программу строительства 60 блоков в ближайшие годы никто не отменял. Естественно не все их заменят российскими блоками, но вторую пару блоков АР-1000 от Westinghouse на АЭС Саньмынь тоже надо чем-то заменять. А потому пишем два блока ВВЭР-1200 в Китае, и держим еще два блока в уме. А может и все четыре, если китайские власти устанут ждать пару блоков EPR-1750 от компании AREVA
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