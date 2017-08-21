Путин и посланник Ватикана: чего боится Запад?

Французское издание Le Figaro заинтересовалось будущей встречей российского лидера Владимира Путина с кардиналом Пьетро Паролином. Неужели Россия и Ватикан сближаются? И чего ждать от их взаимодействия и взаимопонимания странам Запада? Интересный вопрос и для россиян.

Кардинал Паролин уже заявил, что намерен «навести мосты» с Россией и поэтому планирует встретиться не только с католическими епископами и патриархом Кириллом, главой Русской православной церкви, но и с Владимиром Путиным. Визиты посланников Ватикана в Россию - это редкость, значит, считать ее «пустяком» было бы ошибкой.

С Путиным папский посланник встретится на этой неделе в Сочи. Ватикан также рассматривает возможность визита папы римского Франциска в Россию, но этот вопрос пока еще «завис в воздухе».

Как правильно отметил Игорь Ковалевский, генеральный секретарь Конференции католических епископов России, наша страна к этой встрече морально не готова. Православное духовенство все еще выступает против визита главы католиков на «священную православную землю». Исторически это вполне оправданно, если вспомнить, как сильно желали в Ватикане католизировать Русь, не гнушаясь ничем: насилием, подкупом и ложью.

Современный мир, конечно же, диктует иные правила игры, но не следует забывать и о приоритетах России в духовной сфере. Пожалуй, стоит достигнуть взаимопонимания в тех вопросах, что касаются сохранения нравственности во внешнем мире и защиты верующих от произвола. К слову, кардинал Паролин знаменит высказываниями, направленными против легализации однополых браков, заявляя, что это «не только крах католических ценностей, но и крах человечества».

Посланник Ватикана, как ожидается, обсудит в России такие вопросы, как сирийский кризис, защита христиан на Ближнем Востоке и украинский вопрос. Между РПЦ и Ватиканом до сих пор нет единства относительно Украинской грекокатолической церкви, с ее православной обрядностью и признанием своим главой Папы Римского. Вот уж точно: аномалия какая-то!

Ватикан стремится наладить отношения с Россией, но зачем? Это тенденция наметилась после окончания «холодной войны» и продолжается сейчас. Россия и Ватикан сотрудничают в ООН, ОБСЕ, Совете Европы, развивает сотрудничество по линии науки образования и в сфере культуры.

Можно вспомнить и о первой в истории встрече патриарха Московского и всея Руси Кирилла и папы римского Франциска на Кубе. Она завершилась принятием совместной декларации, в которой главы православной и католической церквей определили проблемы современного христианства.

Специалист по Ватикану Констанс Колонна-Сезари считает, что Россия становится центром нового полицентричного мира, империей в процессе строительства, с которой лучше дружить. Восстановление мирового статуса России не за горами, а ее приверженность к православным ценностям сулит немалые возможности и для Ватикана… в той же Сирии.

Католическое духовенство получит пропуск на Ближний Восток благодаря контактам с Москвой. Ватикан не оставил без внимания хорошие отношения между Путиным и Дамаском. Не зря папа римский Франциск в начале 2016 года заявил, что «Россия может много сделать» для мира во всем мире, подразумевая, в том числе и наличие права вето в ООН. Исход восточных христиан из Сирии остается приоритетной проблемой и для католиков.

Единство России и Ватикана в этом вопросе очень не нравится Западу, ведь Путин и папа римский одобряют политику Башара Асада, предоставившего христианам политические гарантии. Получается, «демократия значит меньше реальной политики с опорой на христианскую демографию».

Насколько же высока вероятность большей интеграции между Москвой и Ватиканом никто пока не скажет. Ведь в России католицизм не считается родной религией: он принесен извне, а поистине родное только православие. В любом случае, стоит отметить тот факт, что Москва вряд ли поставит хорошие отношения с РПЦ под угрозу ради сближения с Ватиканом.

Западные политики, кстати, ошибочно полагают, что Путин таким образом стремится выйти из изоляции. Папа римский, мол, не критикует действия России на международной арене, не обвиняет Путина в агрессии. Кроме того, позиция папы римского напрямую влияет на умонастроения католических общин по всему миру, что также не нравится западным русофобам.

Возможно, Ватикану суждено сыграть роль некоего центра примирения для России и Запада, но лишь при условии сохранения нейтральной позиции. Пускай сейчас мы и нашли общие точки соприкосновения, но Ватикану не стоит забывать, что Россия помнит все, в том числе и грешки римских пап. Католичество всегда было орудием западной пропаганды, просто в настоящее время оно зажило своей жизнью. Но кто знает, что будет дальше?