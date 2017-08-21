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Почему великих людей обвиняют в деяниях их противников

09:37. 21 августа 2017 Просмотров - 195 Один комментарий Опубликовал:

Стандартная технология перевода стрелок: Почему великих людей обвиняют в деяниях их противников

С регулярностью, достойной лучшего применения, в истории повторяется один и тот же приём. Ричарда III Ричардовича Йорка впервые обвинили в практически всех преступлениях, совершённых свергшим его Хенри VII Эдмундовичем Тъюдором, ещё когда были живы несметные тысячи прямых участников (не говоря уж о свидетелях) событий с участием их обоих (вряд ли Уильям Джонович Шэйкспир при написании пьесы «Ричард III» не знал, что лжёт). Иосифа Виссарионовича Джугашвили обвинили в преступлениях, затеянных теми, кто таким способом срывал начатую им управленческую реформу (краткое изложение тогдашнего хода событий — в статье «Преступление против усовершенствования. Большой Террор — способ консервации двухканального управления»), причём в зале расширенного заседания пленума 1956.02.25 центрального комитета, избранного только что завершившимся XX съездом коммунистической партии, присутствовали все делегаты съезда, и среди них (не говоря уж о членах ЦК) хватало людей, прекрасно понимающих, что Никита Сергеевич Хрущёв рассказывает о своих (и некоторых своих коллег по среднему звену партийного аппарата 1930-х годов) деяниях, и сказать о нём «врёт как сивый мерин» нельзя, дабы не оскорбить ни в чём не повинное животное.

Владимиру Владимировичу Путину регулярно ставят в вину проблемы, унаследованные страной от Ельцина, Горбачёва, а то — как Нерчинский 1689-го и Айгунский 1858-го года пограничные договоры с Китаем, вызвавшие серию пограничных конфликтов, прекращённую только соглашением 2004-го года — от Софьи Алексеевны и Александра II Николаевича Романовых. Доналд Джон Кристофер-Фредерикович Трамп сейчас обвиняется в беспорядках, поднятых его противниками сразу же под лозунгом «Трампа долой», а его публичные слова о наличии преступников с обеих сторон баррикады объявлены признанием в его собственном пребывании по одну из этих сторон.

Отчего противники действующего и/или ушедшего правителя обвиняют его в своих собственных грехах — понятно. Преступления ещё всем памятны, пепел тысяч Клаасов стучит в миллионы сердец, и тем, кто причастен к появлению этого пепла и/или удобрял им свои грядки, жизненно важно перевести стрелки на кого-то. А на кого же переводить, если не на того, кто по своему служебному положению был теоретически обязан препятствовать зверствам и грабежам? Пусть даже не мог — всё равно виноват.

Прежде всего потому, что боится противоречить ей. Оклеветанный либо уже в ином мире, либо явным образом не способен противодействовать клевете (не знаю, хочет ли Путин закрыть «Дождь» и «Медузу» — но Трамп уже не раз сожалел о невозможности прекратить потоки лжи CNN и The New York Times). Зато преступники налицо — и готовы расправиться с любым разоблачителем (почти вся творческая деятельность Шэйкспира пришлась на время правления сына и внуков Хенри VII, а Хрущёв в момент произнесения речи был не только одним из кровавейших региональных партсекретарей в 17 месяцев Большого Террора, но и главным организатором — вместе с Георгием Константиновичем Жуковым — государственного переворота 1953.06.26 с убийством первого заместителя главы правительства СССР Лаврентия Павловича Берия, о чём знали едва ли не все, чей голос правды мог тогда быть услышан всей страной).

Но не менее важна массовая иллюзия единства самой власти.

Первое десятилетие советской власти прошло в непрерывных ожесточённых публичных спорах между членами центрального комитета компартии (и особенно — политбюро ЦК), но это не мешает называть весь террариум единомышленников единой сплочённой ленинской гвардией, а мастера поиска компромиссов и хотя бы временного налаживания конструктивного сотрудничества Джугашвили объявлять исчадием ада, в одиночку съевшим всех невинных друзей.

Десятки моих статей посвящены фундаментальным противоречиям между силовым блоком правительства во главе с Владимиром Владимировичем Путиным и экономическим блоком во главе с Дмитрием Анатольевичем Медведевым — но добрая половина моих оппонентов начинает свою критику моих доказательств со слов «поскольку правительство едино…»

Президент Трамп официально баллотировался как кандидат от республиканской партии, но её депутаты в обеих палатах Соединённых Государств Америки раз за разом практически единогласно (в украинском диалекте русского языка это слово заменено удивительно подходящим в данном случае термином «одностайно») голосуют против его предложений и даже приняли закон, нарушающий конституционное право президента принимать оперативные внешнеполитические решения — и тут же дружным хором обвиняют самого Трампа в неспособности следовать собственной программе даже в условиях, когда его партия имеет в обеих палатах большинство.

Иллюзия единства жизненно важна для самой власти: если слишком многие будут надеяться на противоречия внутри неё — не будут исполнять даже объективно полезные её решения. Но когда противоречия парализуют саму власть — иллюзия единства позволяет тем, кто против движения в будущее, тормозить страну и народ несравненно эффективнее, чем в условиях открытого спора между условными Йорками и Тъюдорами, не говоря уж об условных Джугашвили и Хрущёвых.

Надеюсь, мы всё же научимся вовремя распознавать, кто громче всех кричит «Держи вора!»

Источник — https://www.nalin.ru/

Источник: vassermans.ru

Метки: статьи
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Один комментарий»

  • 1629 1465
    александр 21 августа 2017 в 11:58 Ссылка Пометить
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    Во многом это не иллюзия единства. Наша власть монолитна в своем безудержном воровстве. Как может быть ВВП быть противником Кудринского экономического блока если Медведев его проводил с треском, а ВВП всеми силами пытается его реанимировать. И все это преступное правительство он набирает сам. Обычная предвыборная агитка.

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