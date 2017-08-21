Офицер Красной армии Александр Печёрский: биография. Подвиг Александра Печёрского: бунт в Собиборе

Выжить в фашистском концентрационном лагере было почти невозможно. Но в Советском Союзе были воспитаны такие люди, которые не просто выживали − они устраивали восстания, организовывали массовые побеги, их волю к сопротивлению сломить было невозможно. Одним из таких героев был Александр Печерский − младший лейтенант, попавший вместе с полком в окружение в самом начале войны, а затем и в плен. Когда враги обнаружили, что он не только офицер, но ещё и еврей, участь его была решена.

Собибор

История восстания узников этого лагеря смерти, находившегося на юго-востоке Польши, очень хорошо известна на Западе. Советский Союз после окончания войны решил простить Польше продажность и предательскую сущность довольно большой части её населения, а потому многие неприятные для ближайшего соседа вещи просто тактично замалчивались. Александр Печерский не был известен в стране, а восстание узников Собибора осталось без честной оценки, причём абсолютно незаслуженно. А в Западной Европе и Израиле об этом лагере и о самом восстании сняты фильмы, написаны многие книги. Лидер восставших − Александр Печерский – за рубежом известен очень широко и считается великим героем.

Что происходит, когда собака облизывает лицо человека? Факты о микроволновке, которые обязательно вас удивят Эти знаменитые люди когда-то были бездомными Что же такого было в нацистском лагере смерти? Зачем он был создан? Открылся он в начале 1942 года с единственной целью − полное и абсолютное уничтожение, то есть геноцид, еврейского населения. Для этого существовала обширная программа, где прописывался пошагово весь процесс.За полтора года существования лагеря там погибло более двухсот пятидесяти тысяч евреев − жителей Польши и ближайших европейских стран.

Технология уничтожения

Как и во всех концлагерях, в Собиборе с узниками поступали очень просто. Узкоколейка, ведущая в лес, ежедневно поставляла смертников целым железнодорожным составом. Из них выбирали некоторое количество людей поздоровее, а остальных отправляли “в баню”, то есть в газовую камеру. Избранные “здоровяки” через пятнадцать минут могли уже похоронить попутчиков в специальных рвах, которые были приготовлены вокруг лагеря. Их “банный день” тоже не был далёк, поскольку хозяйственные дела в лагере были очень тяжелы, а кормить заключённых никто не собирался. “Здоровяки” быстро теряли кондицию.

Подход такой был изобретён именно фашистами, и они считали его весьма экономически выгодным. Были в каждом лагере и те, которые заключёнными не являлись. Помимо эсэсовцев, охраняли Собибор и коллаборационисты, то есть всевозможные предатели. Подавляющее большинство − украинские бандеровцы. Многие из них стоят отдельного рассказа, чтобы человечество всегда помнило, насколько это страшно. Например, интересна судьба антигероя, противостоявшего такому человеку, как Александр Печерский.

Иван Демьянюк

Кто бы мог подумать, что в третьем тысячелетии всё ещё будут продолжаться судебные процессы, которые связаны с Великой Отечественной войной? Немногие свидетели той поры дожили до наших дней.

Процесс над бывшим советским человеком, военнопленным, а позже – особо кровожадным садистом и палачом, надзирателем Собибора, ещё позже − американским гражданином Иваном (Джоном) Демьянюком длился полтора года и закончился обвинением в убийстве нескольких десятков тысяч смертников Собибора. Девяностолетнему Демьянюку присудили пять лет лишения свободы за эти преступления.

За что

Родился этот нелюдь в 1920 году на Украине. С началом Великой Отечественной Демьянюк был призван в ряды Красной армии, а в 1942-м сдался в плен. В концлагере поступил на службу к нацистам. Его запомнили лагеря Треблинка, Майданек, Флюссеборг. Работа спорилась − послужной список пополнялся. А вот с Собибором повезло меньше, поскольку случилось восстание и побег заключённых, что охранникам никакой чести не приносит.

Можно себе представить, с какой степенью жестокости и садизма Демьянюк (“Иван Грозный” для эсэсовцев) расправлялся с теми, кого удалось поймать. Тому есть свидетельства, но детали слишком ужасны, чтобы их приводить здесь. Из лагеря смерти удачного побега просто быть не могло. В Собиборе их и не было, пока не появился там Александр Печерский, военный народный герой. Подпольная организация в лагере уже была, но состояла она из людей сугубо штатских, к тому же часто погибающих в газовой камере. Побег планировался, но план этот не получалось даже составить окончательно.

Лейтенант из Ростова-на-Дону

Александр Аронович Печерский, биография которого практически до конца его жизни не была известна широким слоям населения родной страны, родился тоже на Украине, в Кременчуге, в 1909 году. В 1915-м семья адвоката, его отца, переехала в Ростов-на-Дону, который Александр всю жизнь считал своим родным городом. Окончив школу, он устроился на завод электриком и поступил в университет. Очень любил художественную самодеятельность, и зрители его тоже любили.

В первый день войны младший лейтенант Александр Печерский уже был на пути к фронту. Должность у него была такая, поскольку был окончен университет. Александр бился с фашистами под Смоленском в артиллерийском полку 19-й армии. Под Вязьмой их окружили, Печерский и его сослуживцы, неся на плечах раненого командира, с боями прорывались через линию фронта, которая уже значительно отодвинулась. Патроны кончились. Многие бойцы были ранены или тяжело больны − не так просто в холода пробираться по болотам. Группа была окружена гитлеровцами и обезоружена. Так начался плен.

В плену

Красноармейцев гнали на запад − из лагеря в лагерь, и, конечно, только тех, кто мог послужить в каменоломнях. Офицер Красной армии Александр Печерский покоряться не желал, умирать тоже, да и надежду на побег не оставлял никогда. На еврея он внешне похож не был, поэтому гитлеровцы, когда дознались (по доносу) о его национальности, немедленно отправили его в Собибор на смерть. Вместе с Александром в лагерь прибыло около шестисот человек.

Из них временно оставили жить только восемьдесят, остальных через час в живых уже не было. Александр попал в разряд здоровяков, а позже обнаружилось, что он и столярное дело знает, поэтому пока не свалится без сил, будет работать на нужды концлагеря и всей Германии. Так решили гитлеровцы, но не лейтенант Печерский из Собибора. Иллюзии были лейтенанту чужды, он прекрасно понимал, что если не убили его сегодня, чуть позже сделают это обязательно. И эта отсрочка ему необходима для того, чтобы дать фашистам последний бой, совершить свой последний подвиг. Александра Печерского так просто убить не получится.

План

Подпольной группе он объяснил, что одиночные побеги невозможны ни здесь, ни в любом другом лагере, так как дальше колючей проволоки не уйдёшь. Он настаивал на восстании, при котором бежать должны из лагеря буквально все, потому что оставшиеся будут убиты в любом случае, но только после пыток и издевательств. Стоит только на лица бандеровцев посмотреть, которые ходят по лагерю и убивают кого захотят и когда захотят. И это ведь ещё никто не сопротивляется и не бузит. Оставшихся в лагере после побега будут мучить свирепо.

Конечно, при побеге тоже погибнут многие. Но зато у каждого из бежавших будет шанс. Подпольный комитет одобрил план, который был предложен. Так получил новую должность, самую ответственную в его жизни, Александр Печерский − руководитель восстания. Почти все узники, которым было сообщено об этом плане побега, одобрили этот способ. Умереть всё равно придётся, так лучше не такой немощной бессловесной толпой, по-овечьи шагающей в газовую камеру. Умирать нужно достойно, если появилась такая возможность.

Чисто еврейская хитрость

Дело в том, что на территории лагеря существовали не только столярные мастерские, но и пошивочные. Кто же лучше еврейского портного сможет построить по-настоящему красиво сидящий на эсэсовце мундир? Портных из эшелонов смертников тоже доставали, как и столяров и каменщиков, даже если они не являлись “здоровяками”. Для нужд великой Германии портные нужны были особенно. Вот в этой пошивочной мастерской всё и начиналось. Бандеровские охранники, кстати, тоже услугами её не брезговали.

И вот 14 октября 1943 года охрану, слонявшуюся по лагерю, стали поодиночке заманивать на примерку, где их охаживали топориком или душили верёвкой, после чего разоружали и складывали в погреб. Для этой миссии были специально отобраны военнопленные, имеющие опыт рукопашного боя. Интереснее всего то, что Александр Печерский, герой всей этой истории, находился в Собиборе менее трёх недель, но уже сумел создать отряд, вполне способный чётко и слаженно действовать. Таковы были воля его и решимость идти до конца.

Побег

Бесшумно и незаметно для постороннего глаза перестали существовать одиннадцать немцев и почти все свободные от караула охранники. Только тогда поднялась тревога, и смертники Собибора вынуждены были пойти на прорыв. Это был второй этап плана, составленного Александром Печерским. Вооружённые трофеями узники начали отстреливать оставшуюся охрану. На вышке работал пулемёт, и достать его никакой возможности не было. Люди побежали. Они бросались на колючую проволоку, своими телами прокладывая дорогу товарищам. Гибли под пулемётными очередями, подрывались на минах, которые окружали лагерь, однако не останавливались.

Ворота были выломаны, и вот она − свобода! Тем не менее сто тридцать человек из почти шестисот остались в лагере: измождённые и больные, те, кому если не сегодня, то завтра − в газовую камеру. Были и те, кто надеялся на свою покорность и милость со стороны гитлеровцев. Зря! Лагерь перестал существовать. На следующий день все оставшиеся были расстреляны, а вскоре Собибор был разрушен. Саму землю разровняли бульдозерами и посадили на ней капусту. Чтобы даже памяти никакой не осталось о том, что тут ранее было. Почему? Потому что это был позор для гитлеровской Германии − измождённые военнопленные совершили побег, да ещё и удачный.

Итоги

Свободу обрели чуть менее трёхсот смертников, и чуть более восьмидесяти нашли славную смерть во время прорыва. Далее надо было решать, куда направляться, поскольку все четыре стороны были для беглецов открыты. Две недели на них шла охота. Сто семьдесят человек спрятались неудачно. Бандеровцы их нашли и убили. Почти всех выдали местные, оказавшиеся тоже антисемитами.

Почти девяносто беглецов были замучены даже не украинскими бандеровцами, а поляками. Конечно же, никто из пойманных быстрой смертью не умер. Во всём этом виноват отчасти и предоставленный судьбой выбор. Погибли в основном те, кто выбрал прятаться в Польше. Остальные ушли с Александром Печерским через Буг в Белоруссию, где нашли партизан и выжили.

Родина

Печерский Александр Аронович до освобождения нашей страны от фашистских захватчиков сражался в партизанском отряде имени Щорса, был удачливым подрывником, а затем вернулся в Красную армию и встретил май 1945 года в звании капитана. Был ранен, лечился в подмосковном госпитале, где и познакомился со своей будущей женой Ольгой. Наград у него было мало, несмотря на путь, полный лишений и подвигов. Два года в плену − это, как правило, даже звучит подозрительно. Однако медаль “За боевые заслуги” у него была. И это вместо ордена Отечественной войны, к которому его представляли.

Причины, конечно же, понятны. Восстание в Собиборе не муссировалось в прессе, поскольку оно было моноэтническим, а заострять внимание на этом в СССР было не принято − интернационал рулил всем, а вовсе не евреи. В Израиле Печерский стал национальным героем, а отношения тем временем между нашей страной и Землёй Обетованной весьма испортились. И никому здесь не хотелось это восстание почитать на государственном уровне, как это было сделано там. И, конечно же, Польша. Гордые шляхтичи наверняка обиделись бы, расскажи мы на весь мир, что именно поляки предали смерти тех узников, которым только что удалось её избежать, в газовой камере, на минных полях… СССР не боялся обидеть социалистическую Польшу, просто не хотел. Но рано или поздно всё тайное непременно становится явным.

Постскриптум

А народный герой Израиля Александр Печерский дожил до января 1990 года в своём родном Ростове-на-Дону. И был счастлив. В 2007-м на стене дома, где он жил, появилась мемориальная доска. В 2015-м одна из улиц Ростова-на-Дону названа именем героя. А в 2016 году его посмертно наградили Орденом Мужества.