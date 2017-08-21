Настоящий расцвет России начнется только при самодержавии!

Царь – 1) "ц" (це - это, "арь" - Арий) 2) правитель земель (от ''Це ар''). Отсюда: Це Заря (Цезарь), т.е. светлый, просветлённый правитель. Выражение "Азм есмь царь" означало носитель света и выражалось, как Це Заря, то есть – это свет. Заря – всегда означала свет.

Дискуссия сторонников и противников монархии в последнее время резко обострилась. Споры идут такие, что летят искры и трещат лбы. И каждый приводит свои, как им кажется железобетонные, доводы.

Конституция Россия, принятая в 1993 году, говорит о том, что у нас в стране – президентско-парламентская республика.

Вообще необходимость парламентаризма как института совещательного и экспертного я признаю важным. А вот двухпалатный парламент, который должен представлять некую альтернативу президенту, и был создан, по сути, с одной-единственной целью – действовать по принципу «разделяй и властвуй», я считаю бюрократическим стопором развития государства.

Этот «экспорт» демократии западного типа ни в одной стране мира не привел к устойчивости политической системы. Да и сама «колыбель демократии» – США, в последнее время оказалась в цейтноте. Когда Сенат и Конгресс вступили в открытое противостояние с Трампом, это привело к политическому кризису невиданного масштаба. И вообще дискредитирует саму идею эффективности парламентско-президентской республики.

Президент – [п]резидент. Резидент, то есть представитель. Не государь, а только лишь гарант конституции. Тот, кто должен визировать решения парламента и проводить внешнюю политику. А внутреннюю? Как провести коренные реформы, которые давно назрели, если он только «гарант конституции»?

Вопрос риторический...

Президента избирают на определенный срок, обычно довольно небольшой, и не более того. Но история показывает, что наибольших успехов добивались руководители государства с большими полномочиями (Ли Куан Ю, де Голль, Сталин), которые находились у власти 15-20, а то – и более лет. Да и любые масштабные реформы невозможно провести в срок 5-7 лет, – порой и десяти бывает недостаточно. А без системных реформ нам невозможно будет нагнать «рыночное» десятилетие 90-х, когда либералы-младореформаторы активно разваливали Россию и ее экономику!

Реформ, направленных на то, чтобы отказаться от навязываемой нам ныне рыночно-спекулятивной модели экономики, чтобы скинуть с себя финансовые оковы доллара, чтобы провести новую индустриализацию и строить социальное государство – государство для человека!

Для этого главе государства нужны куда более широкие полномочия, чем сейчас, минимум 10 лет нахождения у власти и активная поддержка народа. В нынешней модели политического устройства России это невозможно. Так какой же выход? Монархия – а в нашей традиции правильнее сказать, самодержавие.

Чаще всего негативное отношение к монархии вызвано тем, что она ассоциируется с наследственной передачей власти.

Способом передачи власти антисоциальным, и, по моему мнению, вообще абсурдным. Может, в древние времена, когда фараоны, которые на полном серьезе считали себя «богами на земле», это и было нормально – но нынче это дикий политический и социальный атавизм.

Монархия должна быть выборной! Когда люди обязательным(!) голосованием выбирают себе государя-самодержца, и поэтому после отвечают за свой выбор. Это будет прогрессивное самодержавие! Никто уже не сможет сказать: я этого человека не выбирал — и потому ответственности за его решения не несу!

А раз выбирал – значит, несешь. Судьба власти должна быть неразрывно связана с судьбой народа. Пресловутая обратная связь власти с людьми, которой мы никак не можем добиться. И государь будет чувствовать свою ответственность перед народом, перед выбравшими его людьми, а значит политика «после нас хоть потоп» становится просто невозможной.

Тогда народ, государь и страна образуют одну неразрывную цепь, в которой каждое звено будет крепким, И обеспечит мощнейший импульс для развития страны! Это будет не поросшая мхом наследственная монархия — но самодержавие нового типа!

Многие могут сказать, что, дескать, современные информационные технологии могут навязать людям кого угодно. Пример – «слепленный» по технологии «bigdata» Макрон, которого на глазах всего мира назначили президентом Франции. Но одно дело избрать президента на 5-7 лет, а другое – государя на десять. Мера ответственности совсем другая, и уверен, люди много более серьезно отнесутся к своему выбору. И будут избирать, понимая, что от этого зависит будущее их Родины и их детей на десятилетия вперед.

Но возникает резонный вопрос: а если государь-самодержец вдруг перестанет отвечать чаяниям народа, или по состоянию здоровья в какой-то момент не сможет исполнять возложенные на него обязанности?

Или, допустим, сойдет с ума.

Дело в том, что монархия, к которой Россия неизбежно придет (и мне думается, очень скоро), должна ставить во главу угла самодержавие, а не самодурство! И, соответственно, заранее должен быть проработан четкий механизм отзыва полномочий государя и отстранения его от власти в случае недееспособности или антинародности курса.

Это будет не возврат в прошлое — а наоборот, шаг в будущее. Это будет новая прогрессивная политическая система, в которой сочетается выбор народа и широкие полномочия государя, которые позволят ему без революций(!) перевести Россию на рельсы планово-конкурентной экономики и социальной политики развития.

Мое твердое убеждение, что будущее России неразрывно связано с самодержавием и сильной властью по всей вертикали. Все эти байки про демократию, либеральные ценности и «руку рынка, которая сама все исправит» настолько далеки от реальности, что удивляет, что еще остались те, кто в них верит.

Не нужно нам больше этих симулякров, искусственно внедренных в наши головы лишь для того, чтобы максимально ослабить Россию и вбить клин внутрь нашего общества. Снова эта стратегия «разделяй и властвуй». Но созидание и развитие всегда начинается не с разделения, а с собирания. И с укрепления — вокруг сильной фигуры самодержца.

Россия снова возвращается на орбиту сверхдержавы — но уже в новом качестве. С огромным историческим багажом, который нами за 20-й и начало 21-века собран такой, что хватило бы и на десять стран. Нужно переосмыслить этот опыт, учесть все ошибки, чтобы избежать повторения их в дальнейшем. А весь успешный опыт Российской Империи и СССР переложить на новые реалии – и использовать в будущем во благо стране и каждому гражданину России!

А все остальное у России есть: территория, ресурсы, технологии, самые умные, изобретательные и работящие в мире люди, исторический опыт построения Империи, сильная армия и, главное, суверенитет.

Осталось сделать последний шаг: ввести в стране выборную монархию – чтобы государственное и социальное развитие пошло опережающими темпами, дав старт новому расцвету России!

П.С. Я категорически против «прихода на трон» Романовых, Гогенцоллеров и кого-либо еще, кто снова мечтает возродить в России наследственную монархию по «праву крови». Не кровь и род должны делать главу России государем – а осознанный выбор народа! И я не за то, чтобы «немедленно Путина – в цари». Кого «в цари», опять же, должны решить люди, граждане России!

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