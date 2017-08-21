Настоящий расцвет России начнется только при самодержавии!
Царь– 1) "ц" (це - это, "арь" - Арий) 2) правитель земель (от ''Цеар''). Отсюда: Це Заря (Цезарь), т.е. светлый, просветлённый правитель. Выражение "Азм есмь царь" означало носитель света и выражалось, как Це Заря, то есть – это свет. Заря – всегда означала свет.
Дискуссия сторонников и противников монархии в последнее время резко обострилась. Споры идут такие, что летят искры и трещат лбы. И каждый приводит свои, как им кажется железобетонные, доводы.
Конституция Россия, принятая в 1993 году, говорит о том, что у нас в стране – президентско-парламентская республика.
Вообще необходимость парламентаризма как института совещательного и экспертного я признаю важным. А вот двухпалатный парламент, который должен представлять некую альтернативу президенту, и был создан, по сути, с одной-единственной целью – действовать по принципу «разделяй и властвуй», я считаю бюрократическим стопором развития государства.
Этот «экспорт» демократии западного типа ни в одной стране мира не привел к устойчивости политической системы. Да и сама «колыбель демократии» – США, в последнее время оказалась в цейтноте. Когда Сенат и Конгресс вступили в открытое противостояние с Трампом, это привело к политическому кризису невиданного масштаба. И вообще дискредитирует саму идею эффективности парламентско-президентской республики.
Президент – [п]резидент. Резидент, то есть представитель. Не государь, а только лишь гарант конституции. Тот, кто должен визировать решения парламента и проводить внешнюю политику. А внутреннюю? Как провести коренные реформы, которые давно назрели, если он только «гарант конституции»?
Вопрос риторический...
Президента избирают на определенный срок, обычно довольно небольшой, и не более того. Но история показывает, что наибольших успехов добивались руководители государства с большими полномочиями (Ли Куан Ю, де Голль, Сталин), которые находились у власти 15-20, а то – и более лет. Да и любые масштабные реформы невозможно провести в срок 5-7 лет, – порой и десяти бывает недостаточно. А без системных реформ нам невозможно будет нагнать «рыночное» десятилетие 90-х, когда либералы-младореформаторы активно разваливали Россию и ее экономику!
Реформ, направленных на то, чтобы отказаться от навязываемой нам ныне рыночно-спекулятивной модели экономики, чтобы скинуть с себя финансовые оковы доллара, чтобы провести новую индустриализацию и строить социальное государство – государство для человека!
Для этого главе государства нужны куда более широкие полномочия, чем сейчас, минимум 10 лет нахождения у власти и активная поддержка народа. В нынешней модели политического устройства России это невозможно. Так какой же выход? Монархия – а в нашей традиции правильнее сказать, самодержавие.
Чаще всего негативное отношение к монархии вызвано тем, что она ассоциируется с наследственной передачей власти.
Способом передачи власти антисоциальным, и, по моему мнению, вообще абсурдным. Может, в древние времена, когда фараоны, которые на полном серьезе считали себя «богами на земле», это и было нормально – но нынче это дикий политический и социальный атавизм.
Монархия должна быть выборной! Когда люди обязательным(!) голосованием выбирают себе государя-самодержца, и поэтому после отвечают за свой выбор. Это будет прогрессивное самодержавие! Никто уже не сможет сказать: я этого человека не выбирал — и потому ответственности за его решения не несу!
А раз выбирал – значит, несешь. Судьба власти должна быть неразрывно связана с судьбой народа. Пресловутая обратная связь власти с людьми, которой мы никак не можем добиться. И государь будет чувствовать свою ответственность перед народом, перед выбравшими его людьми, а значит политика «после нас хоть потоп» становится просто невозможной.
Тогда народ, государь и страна образуют одну неразрывную цепь, в которой каждое звено будет крепким, И обеспечит мощнейший импульс для развития страны! Это будет не поросшая мхом наследственная монархия — но самодержавие нового типа!
Многие могут сказать, что, дескать, современные информационные технологии могут навязать людям кого угодно. Пример – «слепленный» по технологии «bigdata» Макрон, которого на глазах всего мира назначили президентом Франции. Но одно дело избрать президента на 5-7 лет, а другое – государя на десять. Мера ответственности совсем другая, и уверен, люди много более серьезно отнесутся к своему выбору. И будут избирать, понимая, что от этого зависит будущее их Родины и их детей на десятилетия вперед.
Но возникает резонный вопрос: а если государь-самодержец вдруг перестанет отвечать чаяниям народа, или по состоянию здоровья в какой-то момент не сможет исполнять возложенные на него обязанности?
Или, допустим, сойдет с ума.
Дело в том, что монархия, к которой Россия неизбежно придет (и мне думается, очень скоро), должна ставить во главу угла самодержавие, а не самодурство! И, соответственно, заранее должен быть проработан четкий механизм отзыва полномочий государя и отстранения его от власти в случае недееспособности или антинародности курса.
Это будет не возврат в прошлое — а наоборот, шаг в будущее. Это будет новая прогрессивная политическая система, в которой сочетается выбор народа и широкие полномочия государя, которые позволят ему без революций(!) перевести Россию на рельсы планово-конкурентной экономики и социальной политики развития.
Мое твердое убеждение, что будущее России неразрывно связано с самодержавием и сильной властью по всей вертикали. Все эти байки про демократию, либеральные ценности и «руку рынка, которая сама все исправит» настолько далеки от реальности, что удивляет, что еще остались те, кто в них верит.
Не нужно нам больше этих симулякров, искусственно внедренных в наши головы лишь для того, чтобы максимально ослабить Россию и вбить клин внутрь нашего общества. Снова эта стратегия «разделяй и властвуй». Но созидание и развитие всегда начинается не с разделения, а с собирания. И с укрепления — вокруг сильной фигуры самодержца.
Россия снова возвращается на орбиту сверхдержавы — но уже в новом качестве. С огромным историческим багажом, который нами за 20-й и начало 21-века собран такой, что хватило бы и на десять стран. Нужно переосмыслить этот опыт, учесть все ошибки, чтобы избежать повторения их в дальнейшем. А весь успешный опыт Российской Империи и СССР переложить на новые реалии – и использовать в будущем во благо стране и каждому гражданину России!
А все остальное у России есть: территория, ресурсы, технологии, самые умные, изобретательные и работящие в мире люди, исторический опыт построения Империи, сильная армия и, главное, суверенитет.
Осталось сделать последний шаг: ввести в стране выборную монархию – чтобы государственное и социальное развитие пошло опережающими темпами, дав старт новому расцвету России!
П.С. Я категорически против «прихода на трон» Романовых, Гогенцоллеров и кого-либо еще, кто снова мечтает возродить в России наследственную монархию по «праву крови». Не кровь и род должны делать главу России государем – а осознанный выбор народа! И я не за то, чтобы «немедленно Путина – в цари». Кого «в цари», опять же, должны решить люди, граждане России!
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А чем царь отличается от президента, тем более, такой царь, которого можно выбрать и отозвать? Просто терминология? Или есть смысловые нюансы? В любом случае, должна править харизматичная личность, исполненная всяческих добродетелей.
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С терминологией согласен.
А смысл я думаю в том, что не должно быть ограничения во времени.
Время торопит и заставляет делать ошибки.
Когда нет ограничения во времени – появляется свобода и возможность сделать все спокойно и обдуманно без ошибок.
Но должно быть понимание – что если дела идут вразрез с чаяниями народа, то окончание полномочий наступают завтра, а не по окончании срока……
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Народ уже выбрал Ельцина – результат мы наблюдаем до сих пор. Люди доверили ему свои жизни, будущее своей страны – получили предательство!
Власть в России должна быть народной, больше никакой! Только власть народа приведет Россию к процветанию – вспомним СССР времен Сталина, когда люди трудились не за зарплату, а во имя будущего своей Родины. И как трудились! Какую страну поличили! Это был бесценный опыт, использовать который необходимо для построения нового государства! Никакой монархии – любое допущение этого строя приведет к ползучему захвату власти кем угодно, только не представителями народа, отвечающими его чаяниям! И отстаивать будут интересы кого угодно, только не российского народа. Говоря попросту: Россию будут уничтожать.
В Белоруссии уже есть царь, правда он называется по-другому, но сути это не меняет. Что-то не слышала, что там все счастливы.
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ну царь -все это имело сакральное значение для народа-обязательно русский,обязательно воцерковленный(сегодня только идиот воспринимает церковь ,этот институт власти .частью России,это наднациональный инструмент покорения русских и уничтожения их как самобытной нации,это точно дочернее предприятие ветхозаветников ,которые накрапали для нас Новый Завет.Вообще возвращаться к старым системам не получится-все меняется и мы тоже.Без разницы кем назовут,лишь бы это слово несло нужную людям смысловую нагрузку-большинству ,а не отдельным умникам,начитавшихся,зациклиненным на какой-то очередной теории.Слово монархия сейчас нельзя употреблять,т.к. подготовлены орды ,которые этого ждут,вы провоцируете неподготовленныхи тем более сейчас появилось много растерявшихся и пошедших за церковью ,они не перестают таскать очередные мощи-это же прямое надувательство.
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О сакральности власти:
- Она никак не зависит от формы правления (в смысле вообще никак) – В Иране вполне демократическая теократия.
О единоличной власти:
- Это идеализация (см. самых “породистых” автократов: Сталин, ВВП… имя им легион… НО! они все до конца дней были в плотной сети компромиссов)
- Если единоличная власть досталась не гению и не кгб-шнику, то его просто спеленают в первый день (информационно, эмоционально, если надо физически)
- Церковь, которая предлагала всем монархию, сама всегда управлялась демократически (“на тебе боже что нам негоже…”, что мешает, сделайте наследственного первосвященника…)
РЕАЛЬНО:
- Любая система единоличного правления есть скрытая олигархия, когда нам предлагают монархию, нам прдлагают власть никому не известных чуваков
- Исключения крайне редки (так ВВП открыто светит свою группу поддержки и не боиться этого, других таких примеров найти очень сложно)
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малый,прежде чем писать статью,сильно обкурился или обнюхался.