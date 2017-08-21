Лекция Татьяны Черниговской Далай-Ламе

Видимо, использовав все поводы не зарегистрировать нас, теперь отрабатывается версия признания материалов партии экстремистскими. Наши юристы очень серьезно проверяют каждое слово в наших листовках. И мы даем только оценку качества работы тех, кого мы ...
... раз, когда, например, на лекции у Левашова в итоге беседы...прежний космический статус и развиваться далее, чему препятствовала связка их ... сообщества тамплиеров, но он дал ему другие задания, в ...задачи Люцифера. И это дало им возможность вот уже сейчас...
Есть разные школы которые говорят о причине появления нас, здесь, на земле. Например, христиане говорят, что вот наши Предки согрешили, мы теперь страдаем тут и т.д.. Другие школы говорят, что вот демоны пользуются нашими страданиями, питаются нашими ...
... первого ДалайЛаму в третьего ДалайЛаму. Этот первый (или третий) Далай-лама захватил монастыри...признанный священный статус, пятеро ДалайЛам были убиты представителями высшего ...миф (самим Далай-ламой, впрочем и придуманный) – что Далай-лама это глава...
Нефть — кровь войны. Не будет запасов нефти — не будет и возможности вести боевые действия. Этот постулат относится не только к немецкой армии, но также к армии любой страны. Не только Германия испытывала трудности в связи с ограниченностью своих ...