Лекция Татьяны Черниговской Далай-Ламе

... раз, когда, например, на лекции у Левашова в итоге беседы...прежний космический статус и развиваться далее, чему препятствовала связка их ... сообщества тамплиеров, но он дал ему другие задания, в ...задачи Люцифера. И это дало им возможность вот уже сейчас...