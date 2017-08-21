Чем опасна вакцинация детей. Борис Гринблат
Прививки как причина детской онкологии
Как вакцинация влияет на детей? Почему женщинам нельзя делать прививки во время беременности? Может ли стресс стать причиной детской онкологии? Помогут ли хирургия и химиотерапия вылечить рак? Как проводить детоксикацию детского организма? Врач-натуропат, исследователь альтернативной онкологии Борис Гринблат рассуждает, когда дети перестанут болеть раком и что для этого нужно сделать медикам.
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