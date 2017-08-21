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Чем опасна вакцинация детей. Борис Гринблат

19:50. 21 августа 2017 Просмотров - 82 Нет комментариев Опубликовал:

Прививки как причина детской онкологии

Как вакцинация влияет на детей? Почему женщинам нельзя делать прививки во время беременности? Может ли стресс стать причиной детской онкологии? Помогут ли хирургия и химиотерапия вылечить рак? Как проводить детоксикацию детского организма? Врач-натуропат, исследователь альтернативной онкологии Борис Гринблат рассуждает, когда дети перестанут болеть раком и что для этого нужно сделать медикам.

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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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