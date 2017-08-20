Тело, как и все остальное в нашей жизни, – не что иное, как прямое отражение наших убеждений. Наше тело все время говорит с нами – если бы мы только нашли время послушать… Каждая клетка тела реагирует на каждую нашу мысль и каждое слово.Продолжительный образ мыслей и слова определяют поведение тела. У человека с грустным лицом явно невеселые мысли. В этом отношении интересны лица стариков. Они – прямое отражение их образа мыслей на протяжении всей их жизни. А как вы будете выглядеть, когда постареете? В этой книге я привожу полный список метафизического диагноза и ментальных причин многих болезней. Это верно приблизительно на 90-95%.Голова представляет нас самих. Это то, что мы показываем миру. Нас узнают по голове. Когда что-то не в порядке с головой, это значит, что что-то не в порядке с нами.Волосы представляют силу. Когда нам очень страшно, мы создаем “стальной ремень”, который обычно начинается в плечевых мускулах, а потом идет к голове, а иногда к глазам. Волосы прорастают через волосяной мешочек. Когда мы создаем большое напряжение в черепной коробке, эти мешочки автоматически закрываются и волосы начинают отмирать и выпадать. Если напряжение постоянно продолжается и череп не расслаблен, волосы перестают расти. Результат – лысина. Женщины начали лысеть с тех пор, как они воли в “деловой” мужской мир.Мы, конечно, это далеко не всегда замечаем, так как многие парики выглядят совершенно натурально.Уши. Представляют собой символ способности слушать и слышать. Когда у человека проблемы с ушами, это значит, что в его жизни происходит нечто такое, что он наотрез отказывается слышать. Боль в ушах – это пример наивысшего раздражения в отношении того, что вы слышите. У детей часто бывают боли в ушах. Им, бедным, приходится выслушивать дома все то, что им не хочется слышать. Выражать свой гнев ребенку запрещено, а так как он практически не в силах что-либо изменить, то эта невозможность и приводит к боли в ушах.Глухота представляет собой долгое – возможно продолжающееся всю жизнь – нежелание кого-либо слушать. Обратите внимание: когда мы видим одного партнера со слуховым аппаратом, другой говорит без остановки…Глаза говорят о возможности видеть. Когда у нас проблемы с глазами, это обычно означает, что мы отказываемся что-либо видеть – или в нас самих, или в своей жизни. Когда я вижу маленьких детей в очках, я знаю: что-то не в порядке дома, они в прямом смысле отказываются на что-то смотреть. Если они не в силах изменить домашнюю ситуацию, то они буквально рассеивают свое зрение, с тем, чтобы глаза потеряли способность видеть ясно.Головные боли происходят, когда мы себя чувствуем неполноценными. В следующий раз, когда у вас заболит голова, остановитесь на минутку и спросите себя, где вы себя чувствуете униженным и почему. Простите себя, пусть это чувство уйдет, и ваша головная боль исчезнет сама собой.Мигрени создаются людьми, которые хотят быть совершенными, а также теми, у кого накопилось много раздражения в этой жизни.Шея и горло очень интересны. Шея – это способность к гибкости мышления, способность увидеть другую сторону вопроса м понять точку зрения другого человека. Когда у нас проблемы с шеей, это значит, что мы упрямимся и отказываемся быть более гибкими. Горло представляет нашу способность постоять за себя, попросить того, чего мы хотим. Проблемы с горлом возникают от чувства, что мы “не имеем права”, и от ощущения собственной неполноценности. Больное горло – это всегда раздражение. Если ему сопутствует простуда, то, помимо этого, еще и замешательство. Ларингит обычно означает то, что мы так злы, что буквально не можем говорить. Горло, кроме того, представляет собой участок организма, где сосредоточена вся наша творческая энергия. Болезни, связанные с гландами и щитовидкой, свидетельствуют поэтому о том, что в творческом смысле вам не удалось сделать то, что бы вы хотели. Именно в области горла прежде всего происходят наши перемены. Когда мы сопротивляемся переменам, у нас чаще всего появляются проблемы с горлом. Обратите внимание на то, как мы иногда начинаем кашлять ни с того, ни с сего. Или кто нибудь другой начинает кашлять. Что именно говорится в эту минуту? На что мы реагируем? Может быть это упрямство, сопротивление или свидетельство того, что мы в процессе перемены?Спина представляет собой систему поддержки. Проблемы со спиной указывают на то, что вы чувствуете недостаточную поддержку. Слишком часто мы думаем, что нас поддерживает семья и друзья. В действительности же это поддержка Вселенной и самой Жизни.Проблемы с верхней частью спины – сигнал недостаточной эмоциональной поддержки: “Мой муж (любовник, друг) не понимает и не поддерживает меня”. Средняя часть спины имеет прямое отношение к чувству вины. Боитесь ли вы того, что у вас сзади, или прячете что-то там? Нет ли у вас чувства, что кто-то ударил вас в спину?Беспокоитесь ли вы все время о своих деньгах? Какова у вас ваша денежная ситуация? Она может быть источником проблем с нижней частью спины.Легкие – это способность брать и давать жизнь. Проблемы с легкими обычно возникают из-за нашего нежелания или страха жить полной жизнью, или от того, что мы считаем, что у нас нет права жить в полную силу. Те, кто много курят, обычно отрицают жизнь. Они скрывают з а маской чувство свой неполноценности.Грудь – олицетворение материнства. Когда возникают проблемы с молочными железами, это значит, что мы буквально душим своим вниманием другого человека, вещь или ситуацию. Если имеет место рак груди, это дополнительно еще и накопленная обида или злоба. Освободитесь от страха и знайте, что в каждом из нас активен и действует разум Вселенной.Сердце, конечно, символизирует любовь, а кровь – радость. Когда у нас в жизни нет любви и радости, то сердце буквально сжимается и становится холодным. В результате кровь начинает течь медленнее и мы постепенно идем к анемии, склерозу сосудов, сердечным приступам (инфаркту). Мы настолько иногда запутываемся в жизненных драмах, которые сами себе создаем, что совсем не замечаем радости, которая нас окружает. Золотое сердце, холодное сердце, черное сердце, любящее сердце – а какое у вас сердце?Желудок перерабатывает, переваривает все новые идеи и ситуации. А что и кого вы можете “переварить”? Когда у нас проблемы с желудком, это обычно означает, мы не знаем, как ассимилировать новую жизненную ситуацию. Нам страшно. Многие из нас помнят время, когда пассажирские самолеты только начали летать. Для нас это была новостью идея полета в небо, и нам было чрезвычайно трудно ассимилировать ее в нашем мозгу. На каждом сиденьи имелись пакеты, которые выручали нас, если нам становилось плохо. И мы почти всегда ими пользовались. Сейчас же, много лет спустя, хотя пакеты предоставляются по-прежнему, ими никто не пользуется. Мы, наконец, ассимилировали идею полета.Язва желудка – это более чем просто страх, чувство, что мы недостаточно хороши или полноценны. Мы боимся, что недостаточно хороши для своих родителей, боссов, учителей и т.д. Мы буквально не можем переварить того, что мы из себя представляем. Мы то и дело стараемся угодить другим. Неважно, какой пост вы занимаете на работе, у вас может совершенно отсутствовать чувство собственного достоинства. Ответ на разрешение такой проблемы – любовь. Люди, которые любят и уважают себя, не имеют язв. Будьте же нежной и внимательной к ребенку внутри вас (помните наше упражнение?) и всегда поддерживайте и уважайте его.Камни в желчном пузыре символизируют накопленные горькие мысли, а также гордость, которая вам мешает избавиться от них. Попробуйте следующее упражнение: говорите себе постоянно: “Я с радостью отпускаю свое прошлое. Жизнь прекрасна и я тоже”.Проблемы с мочевым пузырем, задним проходом, половыми органами происходят из-за извращенных идей о наших телах и функциях, которые они выполняют. Каждый орган нашего тела – это великолепное отражение самой жизни! Мы же не думаем, что жизнь грязная и грешная. Почему же мы такое думаем о половых органах? Задний проход так же прекрасен, как и и уши. Без заднего прохода мы были не в состоянии освободиться от шлаков и погибли бы очень быстро. Каждая часть нашего тела и каждая функция, которую она выполняет, совершенно нормальна, естественна и прекрасна. Наши половые органы были созданы для удовольствия. Отрицать этот факт – значит создавать боль и наказание. Секс прекрасен и для нас совершенно нормально заниматься сексом, так же, как есть и пить. На минутку представьте себе бесконечность Вселенной. Нам такое трудно даже представить. А внутри Вселенной много галактик. Вокруг Солнца вращаются много планет, среди которых – Земля. И знаете, мне невероятно трудно представить, что та Сила, которая создала всю Вселенную – это всего лишь старик, который сидит себе на облаках и… наблюдает за нашими половыми органами! И все-таки именно этому научили многих из нас, когда мы были детьми. Для нас очень важно избавиться от этих глупостей.Однако не поймите меня неправильно. Я ни в коем случае не проповедую свободный секс с кем попало. Просто многие из наших правил давно устарели, поэтому многие их нарушают и становятся лицемерами. Когда мы удалим вину сексуальности из нашего сознания и научим людей любить и уважать себя и, следовательно, других, только тогда они автоматически станут жить во имя высшего – Добра и Радости. У нас у всех так много проблем с сексуальностью из-за нашей самоненависти и самоотвращения. Поэтому мы плохо относимся и к себе и к другим. Недостаточно давать в школах сексуальное образование. Нам необходимо, на более глубоком уровне, разрешить детям понять, что их тела, половые органы и сексуальность созданы для радости.Яичники представляют собой творческую энергию. Проблемы с ними – невыраженные творческие возможности.Ноги несут нас по жизни. Проблемы с ногами свидетельствуют о страхе продвигаться вперед или нежелании двигаться в определенном направлении. Наши ноги нас везут, тащат, волочат, а на них сидят большие, жирные, полные детских обид бедра. Нежелание действовать часто проявляется в серьезных проблемах с ногами. Варикозные вены – это или дом, или работа, которые вы ненавидите.Несчастные случаи совсем не “случаи”. Как и все остальное в нашей жизни, мы их создаем. Вовсе не надо себе говорить: “Хочу, чтобы со мной произошел несчастный случай”. Мы просто создаем систему умственных убеждений, которая может привлечь несчастный случай. С некоторыми из нас постоянно случается что-то, а другие проживают жизнь без одной царапины.Несчастные случаи – это выражение раздражения и обиды. Они являются выражением безысходности и полной несвободы человека заявить о своих чувствах.Несчастные случаи – это также восстание против представителя власти. Мы так злимся, что хотим кого-нибудь ударить, а вместо этого ударяем самих себя. Когда мы злимся на самих себя, чувствуем себя виноватыми, когда мы буквально ищем себе наказание, оно приходит в форме несчастного случая. На первый взгляд мы лишь невинные жертвы несчастного случая. Несчастный случай позволяет нам обратиться за помощью и сочувствием к другим. Нам омывают раны и ухаживают за нами. Часто мы вынуждены лежать в постели, иногда в течение долгого времени. И мы стонем от боли. С помощью боли наше тело подсказывает нам, над чем в жизни нам нужно еще поработать. Размер боли указывает, насколько жестоко мы хотели наказать себя.Ревматизм – болезнь, приобретенная от постоянной критики себя и других. Люди с ревматизмом обычно привлекают к себе людей, которые их постоянно критикуют. Это происходит из-за их собственного убеждения, что они должны критиковать других. На них лежит проклятие – это их желание постоянно быть “совершенством”, с любыми людьми, в любой ситуации. Их ноша поистине невыносима.Астма. Человеку с астмой кажется, что у него нет права дышать самому. Дети-астматики – это, как правило, дети с высокоразвитой совестью. Они за все принимают вину на себя. Иногда им помогает перемена места жительства, особенно если вся семья не едет с ними. Обычно дети-астматики выздоравливают. Этому способствует школа, новые жизненные ситуации, когда приступ повторяется, как будто кто-то нажал на кнопку.Рак – болезнь, вызванная глубокой накопленной обидой, которая в буквальном смысле начинает поедать тело. В детстве происходит нечто подрывающее нашу веру в жизнь. Этот случай никогда не забывается, и человек живет с чувством огромной жалости к себе. Ему трудно порой иметь долгие, серьезные взаимоотношения. Жизнь для такого человека состоит из бесконечных разочарований. Чувство безысходности и безнадежности преобладает в его сознании, ему легко винить других за свои проблемы. Люди, страдающие раком, очень самокритичны. Как я убедилась на собственном опыте, приобретенное умение любить себя и принимать себя такой, какая ты есть, излечивает рак.Излишний вес – не что иное, как нужда в защите. Мы ищем защиту от боли, критики, сексуальности, оскорблений и т.д. Обширный выбор, не правда ли? Я никогда не была толстой, однако на собственном опыте убедилась, что когда я себя чувствую неуверенно и вообще неважно, я автоматически толстею на несколько килограмм. Когда угроза исчезает, излишек веса исчезает тоже. Бороться с миром – пустая трата энергии и времени. Как только вы прекращаете сопротивляться, ваш вес тут же нормализуется. Доверие к себе, к самому процессу жизни, воздержание от отрицательных мыслей – вот способы похудеть.Боль любого происхождения, по моему мнению – свидетельство чувства вины. А вина всегда ищет наказания, наказание же, в свою очередь, создает боль. Хроническая боль происходит от хронического чувства вины, так глубоко захороненного в нас, что мы часто о ней даже и не знаем. Вина – бесполезное чувство. Это чувство никогда никому не помогает, оно же не в силах изменить ситуацию. Так что выпустите себя из тюрьмы.Операция (любая). Вмешательство хирурга необходимо, например, при травмах рук, ног, с тем, чтобы человек мог сконцентрировать свое внимание на выздоровлении и на том, чтобы это больше не повторилось. В медицине сегодня много прекрасных врачей, которые полностью посвятили себя оказанию помощи людям. Все больше и больше врачей начинают лечить, применяя холистические методы. И все же большинство наших медиков не хотят иметь дело с причинами болезней, а лечат лишь симптомы и следствия. Они это делают двумя способами: либо отравляют лекарствами, либо режут. Хирурги режут и если вы обратитесь к хирургу, он, конечно, будет рекомендовать операцию. Если у вас нет выбора, приготовьтесь, пожалуйста, к ней, с тем, чтобы вы быстро и без осложнений выздоровели. Одной моей знакомой пришлось делать срочную операцию. Перед операцией она разговаривала с хирургом и анестезиологом. Она попросила их включить во время операции приятную легкую музыку и обращаться друг к другу и к ней только в мягких тонах. Медсестра делала то же самое после операции. Операция прошла прекрасно и моя знакомая выздоровела в рекордный срок. После операции слушайте все время музыку, которую вы любите, и говорите постоянно самой себе: “Я быстро выздоравливаю. С каждым днем я чувствую себя лучше и лучше”.Опухоли – ложные наросты. Устрица берет малюсенькую песчинку и строит вокруг нее твердую и блестящую оболочку, с тем, чтобы защитить себя. Мы зовем песчинку жемчужиной и восхищаемся ее красотой. Мы, как устрица, берем струю обиду и носимся с ней, пока она не перейдет в опухоль. Я называю это “прокручиванием старой пленки”. Я убеждена, что опухоли у женщин в матке, яичниках и т.д. от того, что они берут эмоциональную боль, происшедшую в результате удара по их женственности, и носятся с ней всю жизнь до возникновения опухоли. Я называю это просто: “Он меня сильно обидел”. Если ваши взаимоотношения с кем-то заканчиваются, это совсем не значит, что с вами не все в порядке, и это совсем не доказывает, чего мы в действительности стоим. Дело совсем не в том, что с нами происходит в этой жизни, а в том, как мы на это реагируем. Мы, все без исключения, несем 100-процентную ответственность за все, что с нами происходит.

Источник: nashaplaneta.su