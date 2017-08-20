Фотографии городов с высоты птичьего полета
09:36. 20 августа 2017 Просмотров - 201 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Путешествуя по другим городам и странам мы часто не можем увидеть всех красот, ведь люди ходят по земле и не могут оценить здания со всех точек зрения, а особенно как их задумывали архитекторы. Они ведь не только украшали стены, но и старались гармонично вписать свои творения в существующую застройку и видели всё как будто с высоты.
Раньше взглянуть на город сверху обычным людям можно было только с борта вертолета, но теперь это можно сделать и при помощи дрона!
1. Барселона и ее главная достопримечательность — храм Святого Семейства, или же просто Саграда Фамилия
2. Триумфальная арка в Париже
3. Небоскребы Дубая
4. Храм Лотоса в Нью-Дели
5. Район Вестердок в Амстердаме
6. Храм Василия Блаженного в Москве
7. Черепичные крыши итальянской Сиены
8. Геометрически правильные кварталы Сиэтла
9. Красный форт в индийском городе Агра
10. Прамбанан — комплекс буддийских и индуистских храмов в Индонезии
11. Кварталы аргентинского города Ла-Плата
12. Площадь Героев в Будапеште
13. Крупнейший мексиканский курорт — Канкун
14. Чески-Крумлов — небольшой городок в Чехии, исторический центр которого внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО
15. Главная площадь Мадрида — Пласа-Майор
16. Михайловское крыло дворца Хофбург в Вене
17. Рио-де-Жанейро и его знаменитые пляжи
18. Владимирский собор в Киеве
19. Один из старейших городов мира — Варанаси, Индия
20. Памятник мексиканской революции в Мехико
21. И снова Париж. Вид на Лувр
22. Так выглядит бразильский Сан-Паулу
23. Торонто сверху, наверное, могут узнать лишь местные пилоты
24. Столица Перу — Лима
25. Стадион «Монументаль» в аргентинском Буэнос-Айресе
Многие знакомые места с такого ракурса даже не узнать!
Отсюда
Раньше взглянуть на город сверху обычным людям можно было только с борта вертолета, но теперь это можно сделать и при помощи дрона!
1. Барселона и ее главная достопримечательность — храм Святого Семейства, или же просто Саграда Фамилия
2. Триумфальная арка в Париже
3. Небоскребы Дубая
4. Храм Лотоса в Нью-Дели
5. Район Вестердок в Амстердаме
6. Храм Василия Блаженного в Москве
7. Черепичные крыши итальянской Сиены
8. Геометрически правильные кварталы Сиэтла
9. Красный форт в индийском городе Агра
10. Прамбанан — комплекс буддийских и индуистских храмов в Индонезии
11. Кварталы аргентинского города Ла-Плата
12. Площадь Героев в Будапеште
13. Крупнейший мексиканский курорт — Канкун
14. Чески-Крумлов — небольшой городок в Чехии, исторический центр которого внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО
15. Главная площадь Мадрида — Пласа-Майор
16. Михайловское крыло дворца Хофбург в Вене
17. Рио-де-Жанейро и его знаменитые пляжи
18. Владимирский собор в Киеве
19. Один из старейших городов мира — Варанаси, Индия
20. Памятник мексиканской революции в Мехико
21. И снова Париж. Вид на Лувр
22. Так выглядит бразильский Сан-Паулу
23. Торонто сверху, наверное, могут узнать лишь местные пилоты
24. Столица Перу — Лима
25. Стадион «Монументаль» в аргентинском Буэнос-Айресе
Многие знакомые места с такого ракурса даже не узнать!
Отсюда
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com