Фотографии городов с высоты птичьего полета

Путешествуя по другим городам и странам мы часто не можем увидеть всех красот, ведь люди ходят по земле и не могут оценить здания со всех точек зрения, а особенно как их задумывали архитекторы. Они ведь не только украшали стены, но и старались гармонично вписать свои творения в существующую застройку и видели всё как будто с высоты.Раньше взглянуть на город сверху обычным людям можно было только с борта вертолета, но теперь это можно сделать и при помощи дрона!Многие знакомые места с такого ракурса даже не узнать!

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com