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Фотографии городов с высоты птичьего полета

09:36. 20 августа 2017 Просмотров - 201 Нет комментариев Опубликовал:
Путешествуя по другим городам и странам мы часто не можем увидеть всех красот, ведь люди ходят по земле и не могут оценить здания со всех точек зрения, а особенно как их задумывали архитекторы. Они ведь не только украшали стены, но и старались гармонично вписать свои творения в существующую застройку и видели всё как будто с высоты.

Раньше взглянуть на город сверху обычным людям можно было только с борта вертолета, но теперь это можно сделать и при помощи дрона!

1. Барселона и ее главная достопримечательность — храм Святого Семейства, или же просто Саграда Фамилия
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2. Триумфальная арка в Париже
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3. Небоскребы Дубая
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4. Храм Лотоса в Нью-Дели


5. Район Вестердок в Амстердаме


6. Храм Василия Блаженного в Москве


7. Черепичные крыши итальянской Сиены


8. Геометрически правильные кварталы Сиэтла


9. Красный форт в индийском городе Агра


10. Прамбанан — комплекс буддийских и индуистских храмов в Индонезии


11. Кварталы аргентинского города Ла-Плата


12. Площадь Героев в Будапеште


13. Крупнейший мексиканский курорт — Канкун


14. Чески-Крумлов — небольшой городок в Чехии, исторический центр которого внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО


15. Главная площадь Мадрида — Пласа-Майор


16. Михайловское крыло дворца Хофбург в Вене


17. Рио-де-Жанейро и его знаменитые пляжи


18. Владимирский собор в Киеве


19. Один из старейших городов мира — Варанаси, Индия


20. Памятник мексиканской революции в Мехико


21. И снова Париж. Вид на Лувр


22. Так выглядит бразильский Сан-Паулу


23. Торонто сверху, наверное, могут узнать лишь местные пилоты


24. Столица Перу — Лима


25. Стадион «Монументаль» в аргентинском Буэнос-Айресе


Многие знакомые места с такого ракурса даже не узнать!

Отсюда

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: города, фото
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